 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Кыргызстана: "Бишкек вновь становится точкой консолидации"... Речь на конференции "Глобальный горный диалог"
15:00 24.04.2025

Президент Садыр Жапаров: "Сегодня Бишкек вновь становится точкой консолидации стран и международных организаций, а также горного сообщества, объединенных общими чаяниями и надеждами"

24.04.2025

"Сегодня Бишкек вновь становится точкой консолидации стран и международных организаций, а также горного сообщества, объединенных общими чаяниями и надеждами", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 апреля, выступая на Международной конференции "Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития: на пути к Саммиту Бишкек+25" в г. Бишкек.

На конференции также выступили Заместитель Премьер-министра Королевства Лесото Жастис Нтоменг Мажара, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй и исполнительный директор Азиатской организации по сотрудничеству в лесном секторе Парк Чонхо.

Текст выступления Главы государства:

"Уважаемые дамы и господа,

Добро пожаловать в горный Кыргызстан!

В нашем городе Бишкек – расположенном у подножий величественной Ала-Тоо, более двадцати лет назад была заложена основа глобального горного диалога.

Сегодня Бишкек вновь становится точкой консолидации стран и международных организаций, а также горного сообщества, объединенных общими чаяниями и надеждами.

Мы продолжаем диалог, основанный на общности проблем и интересов, солидарности и совместных решениях.

Мир столкнулся с нарастающими глобальными вызовами – изменением климата, экстремальными погодными условиями, природными катаклизмами, ускоренной деградацией экосистем, потерей биоразнообразия.

Горные страны, обладая уникальными ресурсами, одновременно подвержены влиянию всех этих процессов.

Наша конференция призвана объединить страны Азии, Европы, Америки, Африки и Австралии, которые, несмотря на отдаленность друг от друга, сталкиваются с одинаковыми проблемами, такими как таяние ледников, потеря биоразнообразия, деградация горных экосистем в Альпах и Андах, Килиманджаро и Гималаях, на Памиро-Алае и Тянь-Шане, в Кавказе и Алтае и в других горных системах.

Требуются срочные меры, скоординированные действия и привлечение внимания мирового сообщества.

Сердечно приветствую представителей этих стран сегодня в Кыргызстане, в сердцевине горных систем Тенир-Тоо!

Дорогие друзья,

С начала 2000-х годов Кыргызская Республика проводит активную деятельность по привлечению внимания мировой общественности к горной проблематике, предпринимая последовательные шаги в рамках ООН, добиваясь постепенного наращивания глобальной повестки в области устойчивого горного развития.

По нашей инициативе Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции по "Устойчивому горному развитию" объявила 2023–2027 годы Пятилетием действий по развитию горных регионов. Мы признательны всем нашим партнерам за поддержку.

Сегодняшняя конференция проводится в рамках этого Пятилетия.

На основе Глобального рамочного плана действий Пятилетия государствами-членами ООН проводятся мероприятия по устойчивому развитию горных регионов.

В рамках горного пятилетия в Кыргызстане мы предприняли следующие действия:

- Развитие зеленой энергетики.

За последние 2 года в Кыргызстане введено в эксплуатацию 14 малых ГЭС, которые призваны обеспечить жителей горных и отдаленных районов электроэнергией. В 2025 году планируется строительство еще 18 ГЭС.

- Развитие транспортной инфраструктуры.

Ведется комплексная работа по соединению горных регионов с городами путем строительства железных и автомобильных дорог, развития внутреннего авиасообщения.

- Озеленение горных районов.

В стране реализуется национальная программа "Жашыл мурас" по увеличению лесных площадей, которая направлена на повышение нашего потенциала по поглощению выбросов парниковых газов. В рамках данной программы ежегодно высаживаются до 8 миллионов зеленых насаждений.

- Развитие цифровизации.

Проводится активная работа по расширению доступа жителей отдаленных и горных регионов к цифровым государственным услугам.

- Улучшение доступа населения к услугам здравоохранения.

Кыргызстан стал первой страной в мире, которая разработала проект по телемедицине и получила финансирование в рамках "Партнерского фонда развития Индии и ООН" в размере 1 млн. долл. США.

Принимая во внимание, что большая часть населения страны проживает в горных регионах, развитие национального потенциала и институтов здравоохранения в регионах - является одной из главных задач в области социальной политики.

- Улучшение условий жизни людей.

На примере высокогорного и труднодоступного села Зардалы в Баткенской области, которое в короткие сроки за счет средств государства было обеспечено электроэнергией, доступом к интернету и базовой инфраструктурой в 2024 году, мы также готовы проводить совместную работу с международными партнерами по улучшению условий жизни населения отдаленных горных районов страны.

Мы призываем международные организации и финансовые институты поддерживать проекты по улучшению социально-экономических условий жителей горных и отдаленных регионов, которые наряду с географической изолированностью, вынуждены испытывать последствия изменения климата.

Уважаемые участники, дорогие друзья!

Конференция, в которой мы участвуем сегодня – это не только оценка сделанного, но и площадка для закладки новых коалиций, стратегий и политических обязательств на пути к Глобальному горному Саммиту Бишкек+25, который будет проведен в 2027 году.

Наша повестка на ближайшие годы масштабна и многослойна.

Предлагаю консолидировать наши усилия в продвижении горной повестки на глобальном уровне, и предпринять следующие действия:

• внедрить инновации в сельском хозяйстве, зеленой экономике и возобновляемых источниках энергии при поддержке международных финансовых институтов для обеспечения устойчивого развития горных регионов и повышения сопротивляемости к климатическому кризису;

• обеспечить устойчивое финансирование для проектов в горных регионах, в том числе через механизмы климатического финансирования. Для этих целей предлагаю сформировать фонд развития горных стран;

• поддержать наши инициативы по обмену внешнего долга стран мира на "зеленые" инициативы. Мы особо благодарны германской и турецкой сторонам за практическую поддержку данный инициативы.

• необходимо расширить международные исследования по защите горных экосистем и влиянию изменения климата на горные территории, в том числе по линии Межправительственной группы экспертов по изменению климата;

• создать под эгидой ООН координационный механизм "ООН-Горы";

• создать широкую коалицию горных стран, состоящей как из развитых, так и развивающихся стран, а также международных партнеров;

• отдельно хочу подчеркнуть, что без участия молодежи и женщин невозможно выстроить устойчивое будущее. Мы призываем создать международную платформу "Горная молодежь, женщины и климат", где бы молодежные и женские инициативы могли быть услышаны и поддержаны. Наши решения должны быть не только эффективными, но и справедливыми и инклюзивными.

Уважаемые друзья,

Устойчивое развитие горных регионов имеет решающее значение для сохранения окружающей среды и благополучия людей, живущих не только на этих уязвимых территориях, но в низовьях.

Уверен, что Саммит Бишкек+25, к проведению которого в 2027 году мы готовимся, станет не просто итогом Пятилетия действий, но и стартом нового этапа - справедливого, амбициозного и солидарного международного сотрудничества во имя устойчивого горного развития.

Мы приглашаем все страны и международных партнеров принять участие в Горном саммите на высоком уровне и внести вклад в устойчивое горное развитие для будущих поколений нашего общего дома – планеты Земля.

Кыргызстан - горная страна. Наш голос звучит в интересах всех. Я прошу вас всех поддержать наш Глобальный Горный Диалог.

Желаю успешной и плодотворной работы на конференции.

Благодарю за внимание".

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745496000


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