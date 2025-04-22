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МВФ рекомендует Узбекистану: рационализировать зарплаты и дать больше свободы суму...
15:35 24.04.2025

МВФ предлагает Узбекистану дать больше свободы суму

МВФ рекомендовал Центральному банку Узбекистана постепенно расширять диапазон колебаний обменного курса, чтобы сум точнее отражал рыночные условия и стал эффективным буфером от внешних потрясений.

Центральный банк Узбекистана должен продолжать проводить жесткую денежно-кредитную политику до достижения целевого уровня инфляции в 5%, говорится в заключительном заявлении миссии Международного валютного фонда.

МВФ положительно оценил недавнее повышение основной ставки регулятором как сигнал готовности сдерживать инфляционное давление. Фонд рекомендует и впредь ориентироваться на фактические данные и при необходимости ужесточать политику, если базовая инфляция или инфляционные ожидания не будут снижаться.

Также предлагается постепенный переход к более широкому диапазону колебаний обменного курса, чтобы он лучше отражал рыночные условия, служил буфером (амортизатором) для внешних шоков, обеспечивал сохранность резервов, создавал стимулы для компаний хеджировать валютные риски и помогал избежать устойчивых ожиданий снижения курса.

По мнению миссии, соблюдение принципа нейтральности в течение года поддержит гибкость курса, а работа Центрального банка по улучшению информационной деятельности поможет закрепить инфляционные ожидания и обеспечит предсказуемость денежно-кредитной политики.

Кроме того, Фонд рекомендовал продолжать работу по усилению передачи воздействия денежно-кредитной политики через улучшение управления ликвидностью и модернизацию резервных требований.

Также подчеркнута важность снижения роли государства в банковском секторе и уменьшения уровня долларизации экономики, который остается высоким.

Согласно классификации МВФ, определены три валютных режима по странам - официально заявленные (De Jure Arrangement), фактические режимы, действовавшие ранее и в 2023 году.

Узбекистан официально заявляет, что у него плавающий валютный курс (Floating). Ранее Узбекистан использовал так называемую "ползущую привязку", при которой курс меняется постепенно, в пределах определенных параметров (Crawl-like arrangement).

В реальности, согласно оценке МВФ, валютный курс Узбекистана управляется вручную (Other managed arrangement), но жестко не фиксируется. То есть интервенции и административное регулирование остаются значительными. Это означает, что Центральный банк активно вмешивается в валютный рынок, и курс сума не полностью определяется рыночными силами спроса и предложения.

В прошлом денежно-кредитная политика в Узбекистане проводилась в режиме "монетарного таргетирования" с использованием некоторых элементов режима "таргетирования валютного курса", отмечал Центробанк. В частности, до 2017 года режим "административного управления" обменного курса осуществлялся по методологии МВФ. В 2017 году ЦБ начал подготовку к переходу денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования, одним из основных требований которого является режим "свободно плавающего" обменного курса. В сентябре того года в стране произошла либерализация валютного рынка и было объявлено о переходе к режиму "свободного плавания".

Более гибкий обменный курс позволяет отражать реальные рыночные условия - спрос и предложение на валюту. Управляемый курс может искажать эти сигналы, что затрудняет бизнесу планирование, а инвесторам - оценку рисков. Гибкий курс может сам сглаживать удары от внешних факторов - например, падения экспорта, роста мировых цен или геополитических рисков. Это снижает давление на валютные резервы и необходимость экстренного вмешательства государства.

Более гибкий режим сума помогает разрушить ожидания населения и бизнеса о том, что сум постоянно дешевеет, показывая, что курс может как падать, так и укрепляться.

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МВФ рекомендует Узбекистану реформировать налоговую систему и сглаживать влияние цен на золото на госрасходы
МВФ положительно оценил усилия правительства Узбекистана по сокращению дефицита бюджета. Фонд рекомендовал стране реформировать налоги на прибыль предприятий и доходы физических лиц, отказаться от неэффективных льгот, сглаживать влияние цен на золото на бюджетные расходы и другое.

Международный валютный фонд положительно оценил меры правительства Узбекистана по снижению дефицита консолидированного бюджета (ДКБ) в 2024 году и призвал продолжать политику фискальной дисциплины, уделяя внимание реформам в налоговой системе и повышению эффективности государственных расходов.

Согласно заключительному заявлению миссии МВФ по итогам ежегодных консультаций, бюджетный дефицит страны снизился на 1,7 процентного пункта - до 3,2% ВВП, и власти намерены удерживать его вблизи целевого уровня 3% в среднесрочной перспективе.

Установленный на 2025 год лимит внешних заимствований в 5,5 млрд долларов также получил поддержку фонда, как и предложение ограничить дальнейшие заимствования с тем, чтобы не допустить роста государственного долга по отношению к ВВП. По данным МВФ, это имеет ключевое значение для повышения доверия к бюджету, будет способствовать снижению рисков, связанных с государственными предприятиями и проектами государственно-частного партнерства (ГЧП), и приведет к ослаблению давления спроса на инфляцию.

Миссия отмечает, что нестабильные цены на золото создают риск инфляционного давления на расходы при высоких ценах и риск снижения расходов при низких, что усиливает макроэкономические колебания. Поэтому Узбекистану рекомендовано стремиться к минимизации влияния изменений цен на золото на государственные расходы.

Другими словами, государственные финансы Узбекистана чувствительны к колебаниям цен на золото, и такие колебания могут дестабилизировать бюджет.

В частности, когда цена золота растет, экспорт приносит больше дохода. Это может привести к увеличению государственных расходов, потому что появляется больше средств в бюджете. Но такой рост может быть временным и создать инфляционное давление - цены в экономике начнут расти.

Когда цена золота падает, бюджет теряет часть доходов. В результате государство вынуждено сокращать расходы, что может тормозить экономический рост и негативно сказываться на социальной сфере.

Фонд отмечает, что мобилизация доходов и рационализация расходов бюджета необходимы для того, чтобы создать пространство для развития и удовлетворения социальных потребностей.

В целях долгосрочной устойчивости бюджета МВФ рекомендует разработать среднесрочную стратегию по увеличению доходов, учитывая снижение налоговых поступлений в ВВП на 2 п. п. с 2020 года.

Варианты налоговой политики предусматривают реформирование налогов на прибыль предприятий и доходы физических лиц, сокращение налоговых стимулов, основанных на доходах, а также отмена неэффективных таможенных льгот и отказ от предоставления новых.

Эти меры должны быть дополнены мерами по администрированию доходов, включая пересмотр программы налоговых проверок и улучшение деятельности офисов по работе с крупными налогоплательщиками, а также обеспечение соблюдения прав налогоплательщиков.

В этой связи необходимо утвердить и реализовать две рассматриваемые в настоящее время стратегии, направленные на реформирование налогового администрирования и борьбу с теневой экономикой.

В расходной части МВФ рекомендует:

- рационализировать заработные платы и сократить затраты на приобретение товаров и услуг на основе недавно проведенных реформ системы закупок;
- ускорить реформу госпредприятий и пенсионной системы;
- повысить эффективность социальных программ и создать более четкую структуру распределения помощи.

Фонд высоко оценил принятые меры по реформе фискальных институтов, в том числе разработку новой Стратегии управления госфинансами на 2025−2030 годы, соблюдение бюджетного календаря и подготовку докладов о фискальных рисках.

Узбекистану необходимо продолжить унификацию процесса государственных инвестиций независимо от источника финансирования, обеспечить более четкую согласованность и интеграцию подготовки капитального и текущего бюджетов с учетом всех капитальных расходов, за которые отвечают организации, при определении их бюджетных лимитов. Также рекомендуется публиковать информацию об этих лимитах вместе с бюджетными документами.

Другими словами, важно дальше улучшать как планируются государственные инвестиции, независимо от того, откуда на них берутся деньги. Это нужно, чтобы расходы на крупные проекты и повседневные нужды согласовывались между собой и чтобы вся информация о бюджетных лимитах была доступна общественности.

МВФ отметило, что правительство добилось прогресса в отслеживании рисков, связанных с государственно-частными партнерствами (ГЧП).

Тем не менее, необходимо провести анализ чувствительности ключевых допущений, включить в бюджет потенциальные затраты, связанные с ГЧП, интегрировать проекты ГЧП в более широкую систему управления государственными инвестициями и сократить годовой лимит для ГЧП с учетом реальных возможностей по освоению средств.

Отдельно отмечается необходимость повысить прозрачность за счет улучшенной отчетности и публикации стратегии управления госдолгом.

Для Узбекистана золото является основным экспортным товаром. За первый квартал страна реализовала золота на 3,57 млрд долларов, что на 34% больше, чем за январь-март 2024 года. На него приходится 44% всего экспорта страны.

Навоийский ГМК, четвертая компания по объему производства золота в мире и крупнейший налогоплательщик Узбекистана, в 2024 году нарастил производство золота на 5,4% и достиг рекордной выручки в 7,4 млрд долларов. Чистая прибыль составила 2,1 млрд долларов - на 44,6% больше, чем годом ранее.

На этой неделе цена на золото демонстрирует высокую волатильность: сначала во вторник оно обновило исторический максимум, превысив 3500 долларов за унцию, а затем два дня подряд снижалось. В среду котировки падали до 3288,3 доллара за унцию, а потом немного отыграли падение. Рост был вызван жесткими заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Китая и критикой в сторону Федеральной резервной системы США. Затем последовал резкий разворот в риторике президента.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745498100


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