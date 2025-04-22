|Талисманами III Игр стран СНГ в Азербайджане будут дружелюбные леопарды – Бебир и Лейла
15:38 24.04.2025
АзерТадж: талисманами III Игр стран СНГ стали леопарды Бебир и Лейла
БАКУ, 23 апр - РИА Новости. Талисманами III Игр стран СНГ, которые пройдут осенью в Азербайджане, стали леопарды по имени Бебир и Лейла, сообщает в среду азербайджанское государственное агентство АзерТадж.
"Стали известны талисманы III Игр стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане в этом году. Талисманы были представлены общественности на первой пресс-конференции, посвященной III Играм стран СНГ. Символами игр являются энергичные и дружелюбные леопарды – Бебир и Лейла. Созданные по образу кавказского леопарда, они олицетворяет богатую природу, силу и гостеприимство Азербайджана", - говорится в сообщении.
III Игры стран СНГ охватят 23 вида спорта. Соревнования пройдут с 28 сентября по 8 октября в Гяндже, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгеле, Евлахе и Ханкенди.
Талисманом II Игр стран СНГ, которые прошли в 2023 году в Белоруссии, была самобытная белорусская рысь по имени Рыся.