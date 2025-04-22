Талисманами III Игр стран СНГ в Азербайджане будут дружелюбные леопарды – Бебир и Лейла

15:38 24.04.2025

АзерТадж: талисманами III Игр стран СНГ стали леопарды Бебир и Лейла



БАКУ, 23 апр - РИА Новости. Талисманами III Игр стран СНГ, которые пройдут осенью в Азербайджане, стали леопарды по имени Бебир и Лейла, сообщает в среду азербайджанское государственное агентство АзерТадж.



"Стали известны талисманы III Игр стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане в этом году. Талисманы были представлены общественности на первой пресс-конференции, посвященной III Играм стран СНГ. Символами игр являются энергичные и дружелюбные леопарды – Бебир и Лейла. Созданные по образу кавказского леопарда, они олицетворяет богатую природу, силу и гостеприимство Азербайджана", - говорится в сообщении.



