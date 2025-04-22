Таджикистан. Рукописи Замка на горе Муг включены в Международный реестр ЮНЕСКО

16:12 24.04.2025

ДУШАНБЕ, 24.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. Рукописи Замка на горе Муг, благодаря открытию которого в 1932 году было положено начало исследованию страниц истории Зеравшанской долины, последнего царя Пенджикента периода арабского завоевания - Деваштича, открытию и дальнейшему изучению памятников раннего средневековья долины, градоуправления и хозяйства, традиций семейной жизни, внутренней торговли, социально-политического положения, реконструкции политической истории Центральной Азии того периода, входят в число 74-х таких редких мировых рукописей и документов в Реестр "Всемирного наследия" ЮНЕСКО "Память мира". Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Исполнительный орган государственной власти Пенджикента.



Как писала русский востоковед, одна из исследователей согдийских текстов Ольга Смирнова, название Пенджикент впервые зафиксировано в согдийских рукописях, найденных на горе Муг, относящихся к первой четверти 8 века, что послужило началом открытия и исследования древнего Пенджикента.



Рукописи из Замка Муг включены в этот реестр по предложению Института исследования Центральной Азии и Центра всемирного наследия письменности, которые являются учреждениями ЮНЕСКО.



Об этом сайт ЮНЕСКО опубликовал сообщение 17 апреля 2025 года.



