|ProFinance: Таможня США собрала рекордный урожай денег благодаря тарифам
19:30 24.04.2025
Таможня США собрала рекордный объем денег благодаря тарифам
24.04.2025
Однако этих денег пока явно недостаточно для решения проблемы дефицита бюджета США, о которой говорил Трамп.
22 апреля США собрали в виде "таможенных и некоторых акцизных сборов" $11,684 млрд*, а с начала текущего месяца - $15,416 млрд, сообщил Минфин США. По данным Bloomberg, это - не только рекордные значения, но и цифры, вдвое превышающие совокупный показатель предыдущего месяца и в шесть раз - совокупный показатель апреля 2017 года, когда Трамп только начинал свой первый президентский срок.
*ProFinance.ru: исторические данные говорят о том, что в США один раз в месяц налоговые сборы существенно превышают показатели остальных дней. Это был один из таких дней, поэтому вряд ли удастся удерживать показатель на столь высоком уровне долго
Таким образом, его тарифная политика начинает приносить плоды. Со временем, если тарифы не будут отменены или существенно снижены, таможенные сборы США, вероятно, продолжат расти.
Дональд Трамп объяснял, что введение тарифов имеет несколько целей. Одна из них заключалась в увеличении доходов бюджета США, которые можно направить на сокращение его дефицита. Но пока цифры плохо "бьются".
По данным Минфина США, только за первые четыре месяца 2025 финансового года дефицит бюджета США достиг рекордных $840 млрд. При этом совокупные процентные платежи по госдолгу США за предыдущие 12 месяцев достигли в январе рекордных $1,167 трлн. Кроме того, в одном только январе дефицит федерального бюджета США составил $129 млрд.
Так что в настоящий момент можно констатировать определенные успехи Трампа в увеличении таможенных сборов, которых, впрочем, пока явно недостаточно для решения поставленных задач.