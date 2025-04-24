ProFinance: Таможня США собрала рекордный урожай денег благодаря тарифам

19:30 24.04.2025

Таможня США собрала рекордный объем денег благодаря тарифам



24.04.2025



Однако этих денег пока явно недостаточно для решения проблемы дефицита бюджета США, о которой говорил Трамп.



22 апреля США собрали в виде "таможенных и некоторых акцизных сборов" $11,684 млрд*, а с начала текущего месяца - $15,416 млрд, сообщил Минфин США. По данным Bloomberg, это - не только рекордные значения, но и цифры, вдвое превышающие совокупный показатель предыдущего месяца и в шесть раз - совокупный показатель апреля 2017 года, когда Трамп только начинал свой первый президентский срок.



