Первая в небе: история Хиуаз Доспановой, казахской "ночной ведьмы", - Liter.kz

22:49 24.04.2025

Первая в небе: история Хиуаз Доспановой, казахской "ночной ведьмы"

Как девушка прославила казахскую землю высоко в небе.



Надежда Каримова



На военном аэродроме под Тамбовом ее встретили настороженно. Девчонка – метр с кепкой, в документах – "Казахская ССР". Она была первой казашкой, севшей за штурвал в годы Великой Отечественной войны. И одной из немногих, кто возвращался на базу, перевязанный, переломанный, но живой.



Сайт Liter.kz рассказывает об историческом пути Хиуаз Доспановой.



Хиуаз родилась 15 мая 1922 года в бывшей Гурьевской (сейчас Атырауской) области. В школьные годы ее семья переехала в соседний Уральск. Семья жила небогато: отец работал партийным работником, мать занималась домом. Степной климат учил стойкости, а революционные годы – тому, как быстро может меняться все вокруг. В доме было строго, но учеба всегда стояла на первом месте.



В 1930-е годы Советский Союз жил на смеси индустриального рывка и репрессий. Но на фоне разрухи начали появляться аэроклубы – ячейки романтики и новых технологий. Именно туда и пришла семнадцатилетняя Хиуаз. Она учила физику и географию, сдала нормы ГТО и быстро освоила теорию полетов. Родители поддержали намерение дочери и помогли с поступлением в аэроклуб, где она училась летать на учебных самолетах ПО-2.



Летом 1940 года Хиуаз едет в Москву и подает документы, но не в университет, а в Военно-воздушную академию имени Жуковского. Увы, девушек туда не принимали. Уроженка Казахстана получила вежливый, но твердый отказ. Это был удар по мечте. Казалось, дорога в небо навсегда закрыта. Но Хиуаз Доспанова решила не возвращаться домой и подала заявление в первый Московский медицинский институт. С аттестатом отличницы ее приняли в институт без экзаменов. Доспанова училась на втором курсе мединститута и тогда же решила идти на фронт.



Ее распределяют в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк. Командует им легендарная Марина Раскова. Полк составлен полностью из женщин – пилоты, штурманы, техники, связистки. Эти девушки стали известны по прозвищу "ночные ведьмы". Потому что они прилетали ночью, а гул их двигателей был похож на свист метлы. Они уничтожали цели без промаха, не оставляя следов.



Штурман Хиуаз Доспанова быстро становится одной из самых опытных. За ночь она может вылетать по 6–8 раз. Управление, расчеты, навигация – в условиях темноты, под вражеским огнем, с минимальным оборудованием. Самолеты – двухместные ПО-2, на которых раньше учили курсантов.



В апреле 1943 года, когда полк стоял в станице Пашковская, случилась трагедия. После выполнения задания самолет пилота Юлии Пашковой и Хуаз из-за того, что были выключены огни аэродрома, столкнулся с самолетом командира эскадрильи Полины Макагон и Лиды Свистуновой. Из всей четверки в живых осталась только Хиуаз. Она выжила лишь потому, что вопреки инструкциям не пристегнулась к сиденью, и во время столкновения ее выбросило из кабины. В результате чего были сломаны обе ноги.



Через три месяца Хиуаз Доспанова вернулась в полк и вскоре стала опять летать на боевые задания, превозмогая сильные боли. Она бомбила отступающие немецкие части на станциях Ассиновская, Ахтанизовская, Минеральных Вод, Керчи. На счету Хиуаз Доспановой свыше 300 вылетов. Вместе со своим полком она дошла до Германии.



В 1945 году она встречает Победу в звании старшего лейтенанта, с орденом Отечественной войны II степени и медалями. На ее счету - более 300 боевых вылетов. Она не любила говорить о войне. Не хвасталась. Не жаловалась. Но ее имя знали и в штабе, и в полевых госпиталях, и среди солдат, которым она спасала жизни.



После войны она возвращается в родной Казахстан. Ей всего 23 года, и она с инвалидностью. Ходит с палочкой, часто мучается от головных болей, но не позволяет себе слабости. Работает в комсомоле, становится активисткой, участвует в работе Верховного Совета. В ней чувствуется та же жесткость, что и в полевых условиях: она не терпит несправедливости, умеет спорить, знает, чего хочет.



За мужество в небе Великой Отечественной Хиуаз Доспанова была удостоена наград, за которыми – не просто медали, а каждый вылет, каждая ночь, каждое возвращение сквозь страх и выносливость. В 1942-м ей вручают Орден Красной Звезды – как признание первых боевых заслуг. Потом – ордена Отечественной войны II степени (1944) и I степени (1985), спустя десятилетия после боя, но не после подвига. Среди наград – Орден Трудового Красного Знамени (1948), знак того, что ее труд не закончился с войной.



Ее грудь украшали медали: за оборону Кавказа, за Победу над Германией, за освобождение Варшавы. Каждая – как летопись мужества молодой женщины, вошедшей в строй тогда, когда страна нуждалась в самых храбрых. В 2004 году Казахстан официально признал ее национальной героиней, присвоив высшее звание – "Халық Қаһарманы".



Хиуаз ушла в 2008 году в возрасте 86 лет. Но память о ней не меркнет. В Атырау установлен памятник, в Алматы – названа улица и установлена мемориальная доска. Эти камни и бронза напоминают нам: героизм не исчезает – он становится частью города, частью истории, частью нас.