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Четверг, 24.04.2025
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ВС РФ начали формирование полукотла для ВСУ западнее Торецка – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
23:05 24.04.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 апреля в разрезе СВО. Русские войска приступили к ликвидации укрепрайона ВСУ в крупных селах Петровка и Щербиновка к западу от Торецка. На Украине замечена минимальная боеспособность ПВО. Редакция Readovka рассмотрела общественную реакцию на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда генералу Попову.

Подсечь и срезать



Русские войска на Константиновском направлении продолжают ликвидацию оперативных выступов к югу и востоку от Константиновки. На данный момент основные усилия сконцентрированы против того, что западнее Торецка. Боевые действия в районе сел и полевых укреплений ВСУ к западу от пгт Нью-Йорк принудили командование противника резко стягивать туда силы. 111-я и 109-я бригады ТрО не смогли самостоятельно удержать положение. К ним прибыло усиление в виде подразделений 93-й ОМБр и механизированного батальона из "президентской бригады". Более того, держать фронт в полосе сел Сухая Балка – Старая Николаевка отправились и соединения ВСУ, ранее развернутые в Щербиновке и Петровке. ВС РФ использовали ослабление противника на этом участке. Части русской армии от Леонидовки приступили к охвату Петровки и Щербиновки. Задача-минимум для ВС РФ – создать условия, при которых неприятель будет вынужден немедленно бросить эти крупные села. Следовательно, ВСУ попадают в полукотел, который может замкнуться, если русские войска начнут атаку с северо-западных окраин Торецка в направлении сел Клебан-Бык и Катериновка.

В перспективе резкое выбывание из актива ВСУ подготовленных позиций в Щербиновке и Петровке создаст значительную опасность для всей обороны противника к югу от Константиновки. Ведь при таком развитии событий наши войска смогут усилить давление на Плещеевку. Более того, речь может пойти даже о преодолении перспективной линии обороны ВСУ по Клебан-Быкскому водохранилищу еще до того, как она будет обустроена неприятелем.

Кульминация кризиса противовоздушной обороны

В ночь на 24 апреля ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным и промышленным объектам в Киеве, который уже назвали беспрецедентным. Взрывы были также в Харькове, в Житомирской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

"У ПВО не хватает сил, чтобы сбить такое количество ракет и дронов. И что мы можем говорить про дроны, которые развивают большую скорость, чем раньше [речь идет об изделии "Герань-3", прим. ред.]", – сказал министр внутренних дел Украины Клименко.

Вдобавок ко всему этому Зеленский преждевременно завершил свою поездку в ЮАР и поручил министру обороны Умерову немедленно связываться с "партнерами" по вопросам укрепления ПВО страны.

Совокупность факторов говорит о том, что противовоздушная оборона Украины на данный момент пребывает, возможно, в самом небоеспособном состоянии с начала СВО. Самое время "класть" объекты противника даже в ранее самых прикрытых ПВО районах незалежной.

Генерал Попов. Пять лет или штурмовая пехота?

Бывший командующий 58-й армией и теперь уже бывший генерал Иван Попов приговорен к 5 годам лишения свободы, лишен звания и оштрафован на 800 тыс рублей за участие в хищении металлоконструкций для строительства укреплений в Запорожской области.

Позиция суда однозначна: Попов совершил преступление. Преступник должен понести наказание, здесь не может быть двух мнений. Вопрос состоит в том, насколько необходимо отправлять его именно в колонию.

В ходе процесса ходили слухи, что Попова направят командовать штурмовым подразделением. Они не подтвердились, однако это не значит, что такой способ привлечения к ответственности невозможно использовать.

Более того, защита намерена не просто добиться отмены приговора, но и отправить подзащитного снова на фронт, где он мог бы приносить пользу стране.

Штрафбат уже давно изобретенная институция для офицеров с пятнами на репутации. Защита и сторонники Попова говорят о нем как об опытном тактике, который хорошо показал себя во время отражения наступления ВСУ в 2023 году. Да и сам экс-генерал наверняка сторонник того, что служба на поле боя могла бы дать ему шанс реабилитироваться в глазах общества и в итоге, возможно, перезапустить военную карьеру. В конце концов, люди под ударами судьбы меняются. А наказание не должно исключать шанса на реабилитацию.

Вчера, 23 апреля, главным событием дня стало начало штурма села Горналь в Курской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745525100


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