ВС РФ начали формирование полукотла для ВСУ западнее Торецка – итоговая сводка Readovka за 24 апреля

23:05 24.04.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 апреля в разрезе СВО. Русские войска приступили к ликвидации укрепрайона ВСУ в крупных селах Петровка и Щербиновка к западу от Торецка. На Украине замечена минимальная боеспособность ПВО. Редакция Readovka рассмотрела общественную реакцию на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда генералу Попову.



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