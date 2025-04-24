ProFinance: Саудовская Аравия может начать ценовую войну из-за непокорного Казахстана

00:12 25.04.2025

Саудовская Аравия может начать ценовую войну из-за непокорного Казахстана



24.04.2025



Казахстан заявил, что уровень добычи нефти определяется национальными интересами, а не ОПЕК+. Этот шаг свидетельствует о возможном выходе Казахстана из альянса производителей



Казахстан может выйти из ОПЕК+ В последнее время Казахстан демонстрирует явное неповиновение альянсу нефтедобытчиков ОПЕК+. Это может стать сигналом для выхода страны из группы и подтолкнуть Саудовскую Аравию к болезненной ценовой войне в неподходящий момент.



Недавно назначенный министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил агентству Reuters, что при определении уровня добычи нефти страна будет руководствоваться национальными интересами, а не интересами ОПЕК+. Это может означать, что Казахстан не будет соблюдать сокращения, согласованные в рамках сделки по поставкам между основными странами-производителями.



Это также может стать предвестником выхода Казахстана из альянса ОПЕК+, который неофициально возглавляет Саудовская Аравия. С 2022 года альянс согласовал ряд коллективных сокращений добычи на общую сумму около 5,85 млн баррелей в сутки, или почти 6% мирового производства. Однако соглашение оказалось непрочным, поскольку ряд участников, включая Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, не выполнили свои обязательства по добыче.



Казахстан стал самым серьезным нарушителем в последнее время. В марте добыча нефти в стране выросла до 1,85 млн баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 1,74 млн баррелей в сутки в 2024 году. Это произошло после того, как в начале года началась добыча на расширенном гигантском месторождении Тенгиз, что значительно превысило квоту на добычу в 1,468 млн баррелей в сутки, согласно данным ОПЕК.



Альянс ОПЕК+ был эффективным в поддержании цен на нефть Brent в устойчивом диапазоне от 70 до 90 долларов за баррель в последние годы. Однако Саудовская Аравия, которой для сбалансированности бюджета, по оценкам МВФ, требуется цена на нефть выше 90 долларов за баррель, возмущена несоблюдением правил среди членов ОПЕК+.



В начале этого месяца Саудовская Аравия и другие производители сделали выговор членам, не соблюдающим условия соглашения, объявив о неожиданной сделке по ускорению планов по увеличению добычи на 411 000 баррелей в день в мае, что в три раза больше, чем было запланировано ранее. Саудовская Аравия также резко снизила отпускные цены на нефть для азиатских покупателей на май до самого низкого уровня за последние четыре месяца, что стало дополнительным вызовом для других производителей.



Длительная ценовая война, подобная той, которую Саудовская Аравия начала в 2014 году, пытаясь сдержать рост сланцевой добычи в США, сделает многие месторождения нерентабельными, что приведет к сворачиванию добычи и увеличит долю рынка для производителей с низкими издержками.



Изначально казалось, что сделка по увеличению добычи достигла своей цели, и за ней последовал подробный план компенсации, но события среды указывают на то, что Казахстан не собирается играть по правилам и будет поддерживать добычу на повышенном уровне.



