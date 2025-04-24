|ProFinance: Саудовская Аравия может начать ценовую войну из-за непокорного Казахстана
00:12 25.04.2025
Саудовская Аравия может начать ценовую войну из-за непокорного Казахстана
24.04.2025
Казахстан заявил, что уровень добычи нефти определяется национальными интересами, а не ОПЕК+. Этот шаг свидетельствует о возможном выходе Казахстана из альянса производителей
Казахстан может выйти из ОПЕК+ В последнее время Казахстан демонстрирует явное неповиновение альянсу нефтедобытчиков ОПЕК+. Это может стать сигналом для выхода страны из группы и подтолкнуть Саудовскую Аравию к болезненной ценовой войне в неподходящий момент.
Недавно назначенный министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил агентству Reuters, что при определении уровня добычи нефти страна будет руководствоваться национальными интересами, а не интересами ОПЕК+. Это может означать, что Казахстан не будет соблюдать сокращения, согласованные в рамках сделки по поставкам между основными странами-производителями.
Это также может стать предвестником выхода Казахстана из альянса ОПЕК+, который неофициально возглавляет Саудовская Аравия. С 2022 года альянс согласовал ряд коллективных сокращений добычи на общую сумму около 5,85 млн баррелей в сутки, или почти 6% мирового производства. Однако соглашение оказалось непрочным, поскольку ряд участников, включая Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, не выполнили свои обязательства по добыче.
Казахстан стал самым серьезным нарушителем в последнее время. В марте добыча нефти в стране выросла до 1,85 млн баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 1,74 млн баррелей в сутки в 2024 году. Это произошло после того, как в начале года началась добыча на расширенном гигантском месторождении Тенгиз, что значительно превысило квоту на добычу в 1,468 млн баррелей в сутки, согласно данным ОПЕК.
Альянс ОПЕК+ был эффективным в поддержании цен на нефть Brent в устойчивом диапазоне от 70 до 90 долларов за баррель в последние годы. Однако Саудовская Аравия, которой для сбалансированности бюджета, по оценкам МВФ, требуется цена на нефть выше 90 долларов за баррель, возмущена несоблюдением правил среди членов ОПЕК+.
В начале этого месяца Саудовская Аравия и другие производители сделали выговор членам, не соблюдающим условия соглашения, объявив о неожиданной сделке по ускорению планов по увеличению добычи на 411 000 баррелей в день в мае, что в три раза больше, чем было запланировано ранее. Саудовская Аравия также резко снизила отпускные цены на нефть для азиатских покупателей на май до самого низкого уровня за последние четыре месяца, что стало дополнительным вызовом для других производителей.
Длительная ценовая война, подобная той, которую Саудовская Аравия начала в 2014 году, пытаясь сдержать рост сланцевой добычи в США, сделает многие месторождения нерентабельными, что приведет к сворачиванию добычи и увеличит долю рынка для производителей с низкими издержками.
Изначально казалось, что сделка по увеличению добычи достигла своей цели, и за ней последовал подробный план компенсации, но события среды указывают на то, что Казахстан не собирается играть по правилам и будет поддерживать добычу на повышенном уровне.
Финансовая безубыточность производителей нефти в 2025 году. Цена на нефть, при которой бюджет страны сбалансирован. Примечание: В долларах за баррель. Рон Буссо. Источник: Международный валютный фонд
Кошмарный сценарий
Это тревожный сценарий для ОПЕК+.
Если Казахстан продолжит игнорировать соглашение о поставках, это может заставить других участников задуматься о выходе из организации.
В результате может произойти резкий рост добычи нефти, что приведет к снижению цен, если другие страны, не входящие в ОПЕК+, такие как США и Бразилия, также увеличат добычу.
Саудовская Аравия и ее союзники, вероятно, начнут активную дипломатическую кампанию, чтобы убедить Казахстан соблюдать соглашение.
Однако, если Эр-Рияд не сможет добиться дисциплины, он может попытаться заставить Казахстан и других нарушителей подчиниться, наводнив рынок еще более дешевой нефтью и спровоцировав ценовую войну.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству Reuters в среду, что несколько участников ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в июне второй месяц подряд.
Добавление такого количества нефти на и без того перенасыщенный рынок рискованно, особенно на фоне глобальных экономических потрясений, вызванных торговой войной президента США Дональда Трампа.
Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива имеют одни из самых низких затрат на добычу нефти в мире, поэтому они могут пережить ценовую войну лучше, чем другие. Однако они не хотят видеть длительное падение цен, поскольку это нанесет серьезный удар по их национальным финансам.
В этом году ОПЕК+ демонстрирует признаки слабости. Неповиновение Казахстана может привести к расколу организации.
Рон Буссо, обозревателю агентства Reuters
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters