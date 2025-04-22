В России "Новые люди" предложили дарить супругам на юбилеи свадьбы акции сырьевых компаний

00:19 25.04.2025

В России предложили дарить акции крупных сырьевых компаний страны супругам на юбилейные годовщины свадьбы.



Например, на 5, 10, 20, 50, 60 лет. При этом на бриллиантовую свадьбу (60 лет) это могли бы быть акции компании "Алроса". На золотую свадьбу (50 лет) - "Роснефти" или "Транснефти".



Депутаты от "Новых людей" Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Антон Ткачев обратились с такой инициативой к руководителю Федерального агентства по управлению госимуществом. Документ есть у RT.



По их мнению, такая мера будет подчеркивать значимость долгосрочных отношений и стабильных семейных ценностей, а также снизит число разводов.



