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Теракт привел к росту напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном (хронология)
00:26 25.04.2025

Теракт привел к росту напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном

Александр Гасюк (Нью-Дели)

Совершенная в минувший вторник террористическая атака в индийском Кашмире привела к неожиданно резкой эскалации отношений Индии с Пакистаном. Хотя напряженность на оспариваемой обеими странами линии фактического разграничения в Гималаях является перманентной, а боестолкновения низкой интенсивности на индо-пакистанской границе в Кашмире происходят каждый месяц, в Нью-Дели решили пойти по пути беспрецедентно жесткого ответа Исламабаду. И получили не менее жесткий ответ, чреватый прямым столкновением двух обладающих ядерным оружием южноазиатских стран.

Хронология разворачивающегося нового индо-пакистанского кризиса следующая: 22 апреля примерно в 5 километрах от города Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир около 14.30 по местному времени (12.00 мск) неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по многочисленным отдыхающим. На месте были убиты не менее 26 человек - все граждане Индии и один непалец. По данным телеканала NDTV, это стало самым кровавым нападением радикалов в Кашмире с 2000 года. В момент атаки люди отдыхали на популярных у туристов очень живописных лугах в предгорьях Гималаев, которые за местные природные красоты называют "индийской Швейцарией". В район ЧП были срочно переброшены дополнительные силы полиции и спецназа вооруженных сил Индии, развернувших в регионе антитеррористическую операцию.



На фоне кровавого теракта в Кашмире, живо напомнившего индийцам устроенную исламскими террористами бойню в Мумбаи в ноябре 2008 года, премьер-министр Индии Нарендра Моди прервал визит в Саудовскую Аравию и досрочно вернулся в Нью-Дели. Сразу же по прибытии в аэропорт Моди провел экстренное совещание с министрами и руководителями служб безопасности южноазиатской республики. С имиджевой точки зрения резонансный теракт произошел в крайне неудачный для Дели момент - в Индии на этой неделе находится с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс, и многие местные обозреватели посчитали такое совпадение далеко не случайным. Не удивительно, что в индийских СМИ немедленно начали циркулировать утечки, согласно которым за нападением в Пахалгаме стоит боевое крыло радикальной исламистской группировки "Лашкар-е-Тайба" (организация признана экстремистской и запрещена в России), поддерживаемой из Пакистана.

Поздним вечером 23 апреля МИД Индии пригласил журналистов на экстренно созванный пресс-брифинг. В ходе него было анонсировано, что согласно принятому решению комитета по безопасности при кабинете Моди с учетом "серьезности этой атаки" и "выявленных трансграничных связей" индийская сторона объявляет персонами нон грата всех военных атташе посольства Пакистана в Нью-Дели и до первого мая высылает почти половину сотрудников пакистанской дипмиссии. Также запрещается въезд в Индию пакистанским гражданам, а уже находящимся в Индии пакистанцам аннулированы визы и дано 48 часов, чтобы покинуть территорию страны. Одновременно власти Индии призвали своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Пакистана. Дальше - больше. С подачи Дели закрывается ключевой КПП Аттари на индийско-пакистанской границе. Но главное - разрывается соглашение о распределении водных ресурсов между Индией и Пакистаном. Речь идет о так называемом Договоре о водах Инда, заключенном в 1960 году тогдашним премьером Индии Джавахарлалом Неру с его пакистанским коллегой генералом Аюбом Ханом и беспрерывно действовавшем даже в ходе трех прошедших индо-пакистанских войн.

Данный шаг Нью-Дели, без сомнения, станет чрезвычайно болезненным для Исламабада, поскольку в длительной перспективе приведет к фактической водной блокаде северных территорий Пакистана с малопредсказуемыми сейчас социально-экономическими последствиями. По данным индийских СМИ, лежащие ниже по течению Инда пакистанские регионы Панджаб и Синд производят до 85 процентов от всего продовольствия в Пакистане, и нарушение ирригации неизбежно приведет к гибели урожаев. С учетом того, что в аграрном секторе страны задействовано до 70 процентов сельского населения 233-миллионной Исламской Республики Пакистан, его реакцию при таком сценарии совсем не сложно представить.

Несмотря на то, что в настоящее время у властей Индии нет технической возможности перекрыть водные артерии в сторону Пакистана, а возможное создание ранее запрещенных договором о водах Инда дамб и водохранилищ займет многие месяцы, сам факт выхода Нью-Дели из исторического соглашения о распределении водных ресурсов можно рассматривать в качестве мощного рычага психологического и дипломатического давления на Исламабад.

И там на действия Дели отреагировали не менее жестко: 24 апреля Пакистан объявил о немедленном закрытии своего воздушного пространства для всех принадлежащих Индии и эксплуатируемых ею авиакомпаний. Также приостановлена вся двусторонняя торговля с Индией и перекрыты поставки пакистанских товаров на индийский рынок через третьи страны.

Кроме того, согласно поступающим из Исламабада сообщениям, на фоне нынешней эскалации отменяются отпуска для военнослужащих армии Пакистана и уже начаты военные учения с боевой стрельбой. Очевидно, что власти Исламской Республики не исключают вариант втягивания в новый военный конфликт со своим соседом по субконтиненту. Тем более что в самом Пакистане также неспокойно - недавние нападения на военных и гражданских лиц в пакистанской провинции Белуджистан заставляют Исламабад сильно нервничать и усматривать в этих событиях внешний фактор, направленный на дезинтеграцию страны.

Новый кризис в отношениях Индии и Пакистана не может не вызывать обеспокоенности в мире, поскольку обе страны обладают ядерным оружием и не раз воевали в прошлом - в 1965, 1971 и 1999 годах. Кроме того, нынешняя индо-пакистанская эскалация осложняет отвечающий интересам России процесс консолидации стран Глобального юга под зонтиком БРИКС. Исламабад подал заявку на присоединение к организации "кирпичей" еще в ноябре 2023 года и надеялся получить членство в 2025-2026 годах. Но если и раньше позиция Индии была серьезным препятствием к этому, то в нынешних обстоятельствах присоединение Пакистана к БРИКС становится сложно представить.

Источник - РГ
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