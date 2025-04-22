Теракт привел к росту напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном (хронология)

00:26 25.04.2025

Теракт привел к росту напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном



Александр Гасюк (Нью-Дели)



Совершенная в минувший вторник террористическая атака в индийском Кашмире привела к неожиданно резкой эскалации отношений Индии с Пакистаном. Хотя напряженность на оспариваемой обеими странами линии фактического разграничения в Гималаях является перманентной, а боестолкновения низкой интенсивности на индо-пакистанской границе в Кашмире происходят каждый месяц, в Нью-Дели решили пойти по пути беспрецедентно жесткого ответа Исламабаду. И получили не менее жесткий ответ, чреватый прямым столкновением двух обладающих ядерным оружием южноазиатских стран.



Хронология разворачивающегося нового индо-пакистанского кризиса следующая: 22 апреля примерно в 5 километрах от города Пахалгам в индийском штате Джамму и Кашмир около 14.30 по местному времени (12.00 мск) неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по многочисленным отдыхающим. На месте были убиты не менее 26 человек - все граждане Индии и один непалец. По данным телеканала NDTV, это стало самым кровавым нападением радикалов в Кашмире с 2000 года. В момент атаки люди отдыхали на популярных у туристов очень живописных лугах в предгорьях Гималаев, которые за местные природные красоты называют "индийской Швейцарией". В район ЧП были срочно переброшены дополнительные силы полиции и спецназа вооруженных сил Индии, развернувших в регионе антитеррористическую операцию.



