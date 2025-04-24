|МВД: В Казахстане пресечена деятельность 62 лиц по незаконной добыче 7 тысяч тонн золотосодержащей руды с использованием 45 единиц спецтехники
00:58 25.04.2025
МВД: В Казахстане пресечена деятельность по незаконной добыче золотосодержащей руды
Автор Шұғыла Тұрлыбек
24 апреля 2025
Сотрудниками МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории областей Абай и Жетісу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает Polisia.kz.
- Установлено, что компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведовательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования.
В ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6 700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды (пульпы), 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы.
Кроме того, на местах обнаружены и изъяты 45 единиц спецтехники. В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО.
По выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Ущерб государству причинен в особо крупном размере, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.