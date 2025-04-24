МВД: В Казахстане пресечена деятельность 62 лиц по незаконной добыче 7 тысяч тонн золотосодержащей руды с использованием 45 единиц спецтехники

00:58 25.04.2025

МВД: В Казахстане пресечена деятельность по незаконной добыче золотосодержащей руды



Автор Шұғыла Тұрлыбек



24 апреля 2025



Сотрудниками МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории областей Абай и Жетісу, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает Polisia.kz.



- Установлено, что компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведовательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования.



В ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6 700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды (пульпы), 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы.



Кроме того, на местах обнаружены и изъяты 45 единиц спецтехники. В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО.



