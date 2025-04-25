Трансафганская магистраль раздражает англосаксов, - Владислав Макаров

03:01 25.04.2025

Трансафганская магистраль раздражает англосаксов



25.04.2025 | Владислав МАКАРОВ



Схема Трансафганской магистрали



Россия, Пакистан и Афганистан планируют в мае обсудить перспективы проекта Трансафганской магистрали – железнодорожной артерии протяженностью около 600 км и пропускной способностью 20 млн тонн грузов в год. Она станет кратчайшим путем из России в Индию и будет состоять из двух веток: Мазари-Шариф – Герат – Диларам – Кандагар – Чаман (на афганско-пакистанской границе) и Термез – Наибабад – Логар – Харлачи (на территории Афганистана).



Таким образом, Трансафганская магистраль напрямую свяжет четыре государства (Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан) и послужит дополнительным грузовым коридором для соседних стран – Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Туркмении. По нему продукция из стран Евразийского экономического союза попадет на рынки Юго-Восточной Азии, а в обратном направлении потекут товары из Ирана, Пакистана, Афганистана, Индии, Камбоджи, Таиланда, Мьянмы, Вьетнама и т. д.



Маршрут магистрали совпадает с т. н. Кабульским коридором, который Узбекистан и Афганистан пытались запустить в 2018 г., чтобы соединить транспортной развязкой Узбекистан и Пакистан. Из-за прихода к власти афганских талибов проект отложили. Недавно Москва исключила "Талибан" из списка террористических организаций, что совершенно оправданно. Во-первых, к сотрудничеству с талибами вместо моджахедов давно призывал экс-командующий 40-армией генерал Борис Громов. 40-я воевала в Афганистане, и Громов знал, что говорил. Во-вторых, талибы отказались, невзирая на просьбы США, открыть второй фронт против России и против Ирана. В-третьих, талибы стремятся стабилизировать Афганистан и заявляют о готовности к сотрудничеству с Россией, Узбекистаном, Таджикистаном и т. д.



Они поддержали проект Кабульского коридора, одновременно объявив о планах построить железную дорогу Мазари-Шариф – Герат – Кандагар (1468 км) как кратчайший путь от Москвы до Нью-Дели (Кандагарский коридор). Последний прошел бы по афганским провинциям Фарах, Нимроз, Гельменд, Кандагар до пакистанских портов на берегу Индийского океана и к границе Ирана. Россия готова инвестировать как в железнодорожные ветки из Туркмении в Афганистан, так и из Узбекистана в Афганистан. Ей интересны и Кабульский, и Кандагарский коридоры.



Это вызывает острое недовольство англосаксов. Не допустить Россию в Индию и Афганистан было главной заботой английских политиков в XIX в. Желающих подробнее узнать о перипетиях российско-британского противостояния вокруг Индии и Афганистана отсылаю к историческим повестям советского востоковеда Нафтуллы Халфина "Возмездие ожидает в Джагдалаке" и "Победные трубы Майванда".



Трансафганская магистраль ознаменует собой выход России туда, где англосаксы очень не хотят ее видеть (Юго-Восточная Азия). Магистраль оздоровит экономику стран-участниц, в первую очередь позволит Афганистану выйти из географической изоляции. Экономическая неустойчивость приводит к дестабилизации Афганистана, росту террористической активности. Создание рабочих мест, запуск предприятий, активизация товарообмена с региональными партнерами, в перспективе – экспорт афганских товаров через Россию в другие постсоветские республики и Европу поспособствуют занятости населения и росту его благосостояния.



У англосаксов на Афганистан другие планы. Прежде всего, Вашингтон и Лондон надеялись на противостояние "Талибана" с Россией. Затем – на усиление дестабилизирующего эффекта деятельности ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* и его распространение на республики Средней Азии (южное подбрюшье России). Мы наблюдали это в середине 1990-х, когда российские пограничники сдерживали на таджико-афганской границе террористические банды. Англосаксы хотели бы повторить ситуацию, но мир изменился настолько, что талибы ищут дружбы с Москвой и чуждаются Вашингтона и Лондона. В Кабуле понимают, что англосаксам выгодно отстранение Афганистана от мировых торговых потоков и превращение его в заповедник терроризма.



Навстречу Трансафганской магистрали движется железнодорожная ветка Чабахар – Захедан из Ирана в афганскую провинцию Нимроз. Чабахар – единственный глубоководный порт в Иране на океаническом побережье. Ценность его в том, что он позволяет иранским судам выходить в Индийский океан, минуя узкий Ормузский пролив. Для Тегерана ветка Чабахар – Захедан имеет стратегическое значение. В будущем предусмотрено расширение маршрута до границы с Туркменией и прокладка еще одной боковой ветки в Афганистан.



Это даст Афганистану и не имеющим выхода к морю республикам Средней Азии кратчайший доступ к океаническому порту со всеми вытекающими плюсами. Ирану это даст еще один маршрут через афганскую территорию в Среднюю Азию. В проекте участвует Индия. Она инвестирует в модернизацию транспортной инфраструктуры Ирана и в порт Чабахар, чтобы получить удобный выход на внутренний рынок Средней Азии.



Вашингтон и Лондон наверняка попытаются торпедировать вышеупомянутые проекты. Составляя ядро т.н. золотого миллиарда, англосаксы стремятся сдерживать экономическое развитие других народов, чтобы они не превратились в экономических конкурентов Запада. Самый доступный способ для этого – по линии спецслужб спровоцировать активизацию террористических группировок в Афганистане, поскольку именно эта страна представляет собой слабое звено с точки зрения безопасности. Тут еще раз укажем на своевременность исключения Россией из списка террористов движения талибов. Теперь англосаксам надо делать ставку на конкурентов "Талибана" – ИГИЛ и "Аль-Каиду", с которыми у талибов напряженные отношения. Это заставляет Кабул искать поддержки у Москвы и других региональных игроков.



Проект Трансафганской магистрали не лишен рисков. Непростая ситуация на пакистано-афганской границе, внутренняя нестабильность в самом Афганистане, волнения в пакистанском Белуджистане могут оказать сдерживающее влияние на темпы реализации проекта. Тем не менее стороны видят в нем явные перспективы и не намерены останавливаться. Эксперты подчеркивают, что экономический эффект от сотрудничества ЕАЭС и республик Средней Азии с Афганистаном, Пакистаном, Ираном увеличится, если параллельно Трансафганской магистрали проложат газопровод для поставок в регион остро необходимых энергоресурсов.



Афганистан и жители афганско-пакистанского пограничья устали от постоянных военных конфликтов. Восстановление экономики и активизации товарных поставок через регионы их проживания они воспримут позитивно.



Россия, как государство-двигатель ЕАЭС, играет в проекте заметную роль. Благодаря конструктивной позиции российских властей, экономическое будущее Афганистана может улучшиться, что автоматически укрепит позиции Кабула в мировой торговле и приведет к стабилизации обстановки в сфере безопасности.