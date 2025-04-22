|В "Дубайском шоколаде" в Узбекистане обнаружены опасные бактерии
09:28 25.04.2025
Инспекция по контролю в области технического регулирования сообщила, что в "Дубайском шоколаде" бренда Fix Dessert Chocolatier, продающемся в Узбекистане, обнаружены опасные для здоровья человека бактерии.
В "Дубайском шоколаде" бренда Fix Dessert Chocolatier, продающемся в Узбекистане, обнаружены опасные для здоровья человека бактерии.
Об этом сообщила Инспекция по контролю в области технического регулирования Узбекского агентства по техническому регулированию по итогам лабораторных исследований.
Специалисты инспекции провели контрольную закупку шоколадной продукции в торговых точках "Экобазар" у станции метро "Беруни" в Ташкенте.
Испытания в Узбекском центре научных испытаний и контроля качества (UzTest, государственная организация) показали высокое содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАМ), а также дрожжевых грибов.
Кроме того, выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и бактерий "сальмонеллы 25 г", что строго запрещено нормативными актами страны.
"Такие показатели опасны для здоровья человека и могут вызывать, в частности, аллергические заболевания", - говорится в сообщении.
Инспекция также заявила о несоответствии упаковки требованиям технического регламента Узбекистана о безопасности пищевой продукции в части маркировки.