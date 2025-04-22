В "Дубайском шоколаде" в Узбекистане обнаружены опасные бактерии

09:28 25.04.2025

Инспекция по контролю в области технического регулирования сообщила, что в "Дубайском шоколаде" бренда Fix Dessert Chocolatier, продающемся в Узбекистане, обнаружены опасные для здоровья человека бактерии.



В "Дубайском шоколаде" бренда Fix Dessert Chocolatier, продающемся в Узбекистане, обнаружены опасные для здоровья человека бактерии.



Об этом сообщила Инспекция по контролю в области технического регулирования Узбекского агентства по техническому регулированию по итогам лабораторных исследований.



Специалисты инспекции провели контрольную закупку шоколадной продукции в торговых точках "Экобазар" у станции метро "Беруни" в Ташкенте.



Испытания в Узбекском центре научных испытаний и контроля качества (UzTest, государственная организация) показали высокое содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАМ), а также дрожжевых грибов.



Кроме того, выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и бактерий "сальмонеллы 25 г", что строго запрещено нормативными актами страны.



"Такие показатели опасны для здоровья человека и могут вызывать, в частности, аллергические заболевания", - говорится в сообщении.



Инспекция также заявила о несоответствии упаковки требованиям технического регламента Узбекистана о безопасности пищевой продукции в части маркировки.