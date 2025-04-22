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Известия: Индия и Пакистан оказались на пороге войны
10:05 25.04.2025

Закашмиренный конфликт: Индия и Пакистан оказались на пороге войны
Страны высылают дипломатов, аннулируют визы, закрывают границу и воздушное пространство

Ксения Логинова

Индия и Пакистан оказались на грани войны. Нью-Дели ввел ряд жестких мер после массового убийства туристов в регионе Джамму и Кашмир, где жертвами стали 26 человек. Индийские власти высылают половину пакистанских дипломатов, аннулировали выданные гражданам страны визы и закрыли сухопутную границу с соседним государством. В Исламабаде свою причастность к преступлению категорически отрицают и отвечают зеркальными мерами. Подробности - в материале "Известий".

Тучи сгущаются

Индия объявила персонами нон грата советников посольства Пакистана в Нью-Дели по обороне, военно-морским и военно-воздушным силам, численность дипломатического корпуса сократится с 55 до 30 человек. Как заявил замглавы МИДа страны Викрам Мисри, они должны покинуть страну в течение недели, а все граждане Пакистана, которые въехали в Индию по системе освобождения от виз, будут высланы в течение 48 часов.

К тому же индийские власти закроют контрольно-пропускной пункт "Аттари" между странами. Пакистанские граждане, которые въехали через этот КПП, должны покинуть страну до 1 мая.

22 апреля на севере Индии, в Джамму и Кашмире, произошел самый масштабный теракт за последние годы. Предположительно, шесть боевиков из группировки "Кашмирское сопротивление", которую, как считают в Индии, поддерживает Пакистан, расстреляли туристов на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек, среди них двое иностранцев - из Непала и ОАЭ.

Премьер-министр Нарендра Моди, который в тот момент находился в Саудовской Аравии, прервал свой визит и немедленно вернулся в Нью-Дели, где провел экстренное совещание с министрами и руководством служб безопасности.

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"Индия накажет каждого террориста и их сообщников. Терроризм не останется безнаказанным. Мы приложим все усилия для торжества справедливости", - заявил глава индийского правительства.

Туристы, находившиеся в тот момент в Кашмире, начали спешно покидать область.

Как пишут индийские СМИ, такого теракта не было со времен массового расстрела в Мумбаи в 2008 году. До этого индийский регион Джамму и Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, не раз сотрясали террористические атаки. Однако на фоне ослабления местного повстанческого движения этот район стал привлекать все больше туристов. В 2024 году его посетили свыше 23 млн человек.

Группировка "Кашмирское сопротивление", которая взяла на себя ответственность за нападение, заявила в соцсетях, что погибшие "были связаны с индийскими спецслужбами". Теракт они назвали актом возмездия за то, что в Джамму и Кашмире произошли серьезные демографические изменения и там "осели 85 тыс. чужаков", под которыми подразумеваются исповедующие индуизм граждане страны.

Зеркальные шаги

Шесть лет назад власти Индии отменили действие 370-й статьи Конституции, в которой говорилось об особом статусе Кашмира. Это положение давало его жителям льготы, когда они занимали административные должности внутри тогда еще штата, а также ограничивало права жителей других регионов на приобретение недвижимости на его территории.

В Нью-Дели возмущение вызывали не привилегии Кашмира, который единственный из всех индийских штатов получил собственную конституцию, а то, что его руководство, как считали индийские власти, вместо борьбы с сепаратизмом заигрывало с пропакистанскими сторонниками независимости Кашмира.

В результате в 2019 году особый статус Кашмира был отменен, а сам штат разделили на две территории федерального подчинения - Ладакх и Джамму и Кашмир, а индийцы получили право покупать там землю и устраиваться на работу. С тех пор казалось, что ситуация в штате нормализовалась.

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В Нью-Дели сразу заподозрили Пакистан в причастности к теракту, что осложнило и без того непростые отношения соседних государств. Исламабад в прошлом открыто оказывал поддержку повстанцам в Кашмире, но она была лишь моральной и дипломатической.

Пакистанские власти какую-либо причастность к теракту отрицают, называя введенные Нью-Дели меры односторонними, несправедливыми, политически мотивированными, крайне безответственными, лишенными всякой юридической ценности, и отвечают зеркально.

Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии. Кроме того, на заседании Совбеза страны было принято решение приостановить торговлю с Нью-Дели.

На фоне этого индийские власти заявили о приостановке действия Договора по водам Инда 1960 года. В Пакистане сообщили, что будут расценивать любую попытку остановить или отвести поток воды, принадлежащей Исламской Республике, актом войны.

Что думают эксперты

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в беседе с "Известиями" отметил, что теракт серьезно обострил отношения двух стран.

- Индия прекратила действие Договора о водах Инда, выслала пакистанский военный атташат, сократила численность посольства, отменила действие определенных виз. Пакистанцы среагировали зеркально, к тому же закрыли воздушное пространство. Обе стороны поигрывают мускулами и демонстрируют готовность ответить ударом на удар. Ядерной войны не будет, конвенционального конфликта, скорее всего, тоже, но возможны локальные удары по лагерям подготовки боевиков на территории пакистанского Кашмира, - перечислил эксперт.

Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина также отмечает, как стремительно накаляется обстановка между Индией и Пакистаном.

- Серьезность ситуации придает тот факт, что Индия и Пакистан - ядерные державы. Вооруженный конфликт между ними при определенных условиях способен перерасти в обмен ядерными ударами. Как тут не вспомнить, что 21 апреля в Индию с четырехдневным визитом прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей семьей, - указывает эксперт.

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Она добавила, что в повестке визита значатся тарифы, будущие крупные военные и торговые контракты между двумя странами.

- Случайно ли совпадение даты теракта с визитом Вэнса? Вряд ли. Однако ответ на вопрос, кто из внешних игроков сыграл на эскалацию, пока остается невыясненным. Если, конечно, не вспоминать "добрым словом" англичан, в свое время "мастерски" разделивших Британскую Индию. С другой стороны, администрация Трампа и здесь может предложить свой "мирный план". Главный вопрос - насколько он будет результативен, - подытожила аналитик.

Источник - Известия
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