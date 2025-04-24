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НГ: США надоело экспортировать демократию
10:09 25.04.2025

США перестают экспортировать демократию
Реформа Госдепа убирает борьбу за права человека из приоритетов внешней политики страны

Геннадий Петров
24.04.2025

Темы соблюдения прав человека и демократических норм больше не являются актуальными для внешнеполитической повестки США. Ярким свидетельством этого станет визит сына президента страны Дональда Трампа-младшего в Венгрию, чье руководство при прежней администрации Белого дома обвиняли в авторитарных замашках. Полная смена характера отношений Будапешта и Вашингтона происходит на фоне анонсированной госсекретарем Марко Рубио реформы в Госдепартаменте. Она лишит это ведомство привычной роли экспортера демократии в другие страны.

Трамп-младший не занимает какого-либо поста в администрации отца и формально является всего лишь продолжателем семейного бизнеса – вице-президентом Trump Organization. Но его активное неофициальное участие в политической деятельности ни для кого не секрет. Поэтому и визит Трампа-младшего рассматривается в венгерских СМИ как дипломатическая миссия, тем более что встречаться он будет с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Знаковое событие и свидетельство разрыва с линией администрации Джозефа Байдена, которая старалась минимизировать контакты с правительством венгерского премьера Виктора Орбана.

Особое значение визиту Трампа-младшего придает то, что он проходит через два дня после заявления Рубио о реорганизации Госдепа – фактически о реформе всей внешней политики страны. Госсекретарь обосновал ее так, как в Белом доме нынче обосновывают все перемены в госаппарате: необходимостью сокращения разросшегося и идеологизированного бюрократического аппарата с целью экономии бюджетных средств и подлинной защиты государственных интересов. Как сказал Рубио, стараниями демократов Госдеп больше служит распространению в мире "радикальной политической идеологии, чем продвижению национальных интересов Америки".

О самой реформе госсекретарь рассказал только в самых общих чертах, но сказанное им все равно впечатляет. По его словам, структура Госдепа будет реорганизована строго по региональному принципу.

Это значит, что будут ликвидированы не только Агентство по международному развитию (USAID), но и такие подразделения, как Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции и Бюро по вопросам демократии и прав человека. Последнее Рубио назвал орудием мести демократической администрации странам, противостоящим движению воук (так в лексиконе американских правых называются, упрощенно говоря, сторонники левацкой повестки) – таким как Венгрия. Орбану в докладах Бюро по вопросам демократии и прав человека действительно доставалось немало критики. К их составлению прилагал свою руку, пожалуй, самый раздражавший официальный Будапешт американский чиновник Дэвид Прессман. Он с 2022 года был американским послом в Венгрии. Прессман вернулся в США, даже не дожидаясь вступления Трампа в должность: слишком уж очевидным являлось, что с новой администрацией ему не ужиться.

Больше подробностей о предстоящей реформе оказалось в документе, который попал в распоряжение агентства Reuters. Это предварительный план реорганизации Госдепа, плод труда рабочей группы, которая появилась еще в феврале. В том месяце Трамп практически сразу же после инаугурации предписал Рубио реформировать дипломатическую службу. Согласно плану, обнародованному Reuters, будут сокращены 734 должности и 132 бюро, отдела и программ. Всего работы должны лишиться примерно 15% сотрудников внешнеполитического ведомства. Reuters отмечало, что план гораздо менее радикален, чем опасались в Госдепе и Конгрессе. Так, им все-таки не предусмотрено резкое сокращение дипломатического корпуса в Африке и замена соответствующего отдела офисом спецпосланника по делам континента – то, что якобы анонсировалось в одном из служебных документов администрации Трампа. Однако все равно масштаб и, главное, характер намеченных изменений впечатляют. Достаточно сказать, что планом предусмотрена ликвидация Управления глобального уголовного правосудия (The Office of Global Criminal Justice) – подразделения Госдепа, созданного в 1997 году и занимавшегося сбором доказательств военных преступлений и преступлений геноцида. Управление получило широкую известность благодаря сотрудничеству с Трибуналом по бывшей Югославии, а также с международными расследованиями преступлений в Руанде.

План, обнародованный Reuters, разумеется, не окончательный. Рабочая группа должна подготовить финальный документ к 1 июля. Однако перемены в Госдепе, кардинально меняющие характер его деятельности, уже идут. Рубио закрыл Управление по борьбе с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством, ранее известное как Центр глобального взаимодействия (GEC). Он был создан в 2011 году и благополучно пережил первый срок Трампа. В функции GEC, как следует из его докладов, входила борьба в том числе с "российской дезинформацией и пропагандой" через интернет и СМИ. Ликвидацией данного управления Трамп демонстрирует, что отныне эта тема Белый дом не интересует.

Источник - НГ
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