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В Казахстане умер "смотрящий за тюрьмами" Серик Голова
10:23 25.04.2025

Умер "смотрящий за тюрьмами" Серик Голова
25 апреля 2025

Осужденный Серик Джаманаев, известный как Серик Голова, скончался в больнице, где проходил лечение от онкозаболевания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение ДУИС Северо-Казахстанской области.

По официальным данным, осужденный Джаманаев был этапирован в исправительное учреждение в декабре 2024 года.

"Сразу после прибытия ему было проведено полное медобследование.

Диагноз - онкология печени, третья стадия. С того момента он находился под постоянным наблюдением врачей. Осужденного неоднократно вывозили в медицинские организации для прохождения обследований и получения лечения. 8 апреля он был госпитализирован в многопрофильную онкологическую больницу. Несмотря на принятые меры, 25 апреля он скончался", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Что известно об осужденном Серике Джаманаеве

​Серик Джаманаев, известный в криминальных кругах как Серик Голова, считается первым вором в законе в истории Казахстана. Его называли "смотрящим за тюрьмами", и это связано с его влиянием в криминальной среде не только на воле, но и в пенитенциарной системе.

Джаманаев был осужден в начале 2021 года на 19 лет лишения свободы. Тогда его признали виновным по части 2 статьи 262 УК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", по пункту 1 части 4 статьи 194 УК "Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия, в особо крупном размере", по части 3 статьи 106 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело по неосторожности к смерти человека". По данным прокурора, действия его преступной группы привели по неосторожности к смерти человека.

По приговору суда он должен был отбыть 14 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, а еще пять лет - в учреждениях полной безопасности.

Ранее стало известно, что Джаманаев был судим семь раз:

24 февраля 1982 года народным судом Жамбылского района города Алматы по части 2 статьи 132 Уголовного кодекса КазССР приговорен к трем годам лишения свободы;
2 июня 1986 года народным судом Каскеленского района Алматинской области по статьям 94, 134, части 2, 37 Уголовного кодекса КазССР приговорен к 10 годам лишения свободы;
10 декабря 2002 года Джамбульским районным судом Алматинской области по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы;
2 апреля 2013 года городским судом номер два города Костаная по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса приговорен к одному году лишения свободы;
20 июля 2009 года Жамбылским районным судом Алматинской области по части 11 статьи 259 приговорен к четырем годам и 7 месяцам лишения свободы;
16 марта 2012 года Костанайским городским судом номер два по части 1 статьи 235, части 3 статьи 360 Уголовного кодекса приговорен к пяти годам лишения свободы;
29 марта 2013 года Есильским районным судом Северо-Казахстанской области по части 1 статьи 360 Уголовного кодекса Республики Казахстан с применением статей 58, 60 Уголовного кодекса Республики Казахстан приговорен к семи годам лишения свободы.
Напомним, в феврале этого года в соцсетях появилась информация о том, что Джаманаев болен раком и состояние его здоровья серьезно ухудшается.

Как тогда сообщили Tengrinews.kz в ДУИС по Северо-Казахстанской области, состояние здоровья данного осужденного находилось на контроле медицинских работников и он получал необходимое лечение.

Кто такие воры в законе и кто относит себя к ним в Казахстане
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/raskryityi-lichnosti-kazahstanskih-vorov-v-zakone-524733/

Источник - Tengrinews.kz
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