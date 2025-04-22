"Шэньчжоу-20" пристыковался к "Тяньгуну". В Небесном дворце встретились шесть китайских товарищей (фото)

11:06 25.04.2025

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ -- Три члена экипажа пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-20" в первые часы пятницы прибыли на китайскую космическую станцию и встретились с тремя членами предыдущего экипажа, начав новый раунд ротации космонавтов на орбите.



По информации Управления программы пилотируемых космических полетов КНР /CMSA/, экипаж "Шэньчжоу-19" открыл люк в 01:17 утра /по пекинскому времени/ и встретил новых товарищей. Затем шесть космонавтов сфотографировались для сохранения торжественного момента шестой в истории китайской космонавтики космической встречи.



Два экипажа будут жить и работать вместе примерно в течение пяти дней, выполняя запланированные задачи, сообщили в CMSA. Экипаж "Шэньчжоу-19" должен вернуться на Землю 29 апреля.



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Китай запустил ракету с новым экипажем для станции "Тяньгун" (Небесный дворец)

24 апреля Китай отправил к орбитальной станции "Тяньгун" новый экипаж на корабле "Шэньчжоу-20". В предстоящие полгода тайконавты защитят станцию от космического мусора и проведут несколько научных экспериментов.



Евгений Трухачев

Выпускающий редактор Наука Mail



Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) 24 апреля осуществило запуск корабля "Шэньчжоу-20" с тремя тайконавтами на борту. Старт был назначен на сегодня не случайно - 24 апреля в Китае отмечается национальный День космонавтики.



Старт двухступенчатой жидкотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-2F/G" с космодрома Цзюцюань состоялся в 17:17 по пекинскому времени (12:17 по Москве). Через 10 минут космический аппарат отделился от ракеты и вышел на запланированную высоту. Спустя 6,5 часа ракета должна пристыковаться к орбитальной станции.



На орбиту отправились Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они сменят экипаж миссии "Шэньчжоу-19", который провел на орбите предыдущие полгода. Новая команда будет работать на станции до второй половины октября 2025 года.



Экипажу предстоит выполнять техническое обслуживание станции, проводить работы с выходом в околоземное пространство, в том числе установить внешнее оборудование для защиты станции от космического мусора. Кроме того, запланировано несколько экспериментов с рыбками, плоскими червями и бактериями.



Миссия "Шэньчжоу-20" - пятая пилотируемая миссия на китайскую космическую станцию и 35-й полет в рамках пилотируемой космической программы Китая. На сегодняшний день в космосе побывали 26 китайских тайконавтов.