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ProFinance: В Турции ажиотажный спрос на золотые сертификаты, правительство выманило сбережения граждан из-под матраса
11:34 25.04.2025

В Турции ажиотажный спрос на золото

В результаты премия золотых сертификатов к цене золота на физическом рынке достигла рекордных значений.

Золотые сертификаты, торгуемые на бирже Borsa Istanbul, теоретически должны следовать цене 0,01 грамма физического слитка, который они представляют, но на этой неделе они выросли до рекордной премии в 21%, согласно данным брокерской компании Gedik Yatirim. Разрыв в стоимости обусловлен всплеском интереса инвесторов с начала марта, поскольку напряженность в мировой торговле приводит к росту цен на золото, считает аналитик Бурак Пирланта из Gedik Yatirim.

Турция является одним из крупнейших потребителей золота в мире. Импорт значительно превышает местное производство, в отношении которого центральный банк имеет преимущественное право покупки.



Покупателей привлекла простота торговли государственными сертификатами через мобильные приложения, узкие спреды между ценами покупки и продажи, отсутствие налогов и возможность конвертировать их в физические слитки.

В отличие от покупателей физического золота инвесторы в сертификаты "чаще всего являются людьми, которые отдают предпочтение ликвидным, недорогим и выгодным с точки зрения налогообложения инвестиционным инструментам, обладают более высоким уровнем финансовой грамотности и предпочитают цифровой доступ", - сказал Пирланта.

Правительство неоднократно пыталось переманить сбережения граждан из-под матраса в официальную финансовую систему. Сертификаты были запущены в ноябре 2022 года в качестве альтернативного инструмента, чтобы привлечь сбережения населения.

Золото достигло рекордного максимума, поскольку геополитическая напряженность подтолкнула инвесторов к традиционному увеличению спроса на активы тихой гавани.

Ожидается, что разрыв в стоимости между физическим золотом и сертификатами не сохранится надолго.

Спрос на сертификаты "кажется крайне спекулятивным и предпочтительным для инвесторов, участвующих в торговле на фондовом рынке, и не слишком отражает реальный физический спрос на более широком рынке", - считает Чагдас Кючукемироглу, консультант Metals Focus.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg.

Источник - ProFinance.Ru
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