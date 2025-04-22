ProFinance: В Турции ажиотажный спрос на золотые сертификаты, правительство выманило сбережения граждан из-под матраса

11:34 25.04.2025

В Турции ажиотажный спрос на золото



В результаты премия золотых сертификатов к цене золота на физическом рынке достигла рекордных значений.



Золотые сертификаты, торгуемые на бирже Borsa Istanbul, теоретически должны следовать цене 0,01 грамма физического слитка, который они представляют, но на этой неделе они выросли до рекордной премии в 21%, согласно данным брокерской компании Gedik Yatirim. Разрыв в стоимости обусловлен всплеском интереса инвесторов с начала марта, поскольку напряженность в мировой торговле приводит к росту цен на золото, считает аналитик Бурак Пирланта из Gedik Yatirim.



Турция является одним из крупнейших потребителей золота в мире. Импорт значительно превышает местное производство, в отношении которого центральный банк имеет преимущественное право покупки.



