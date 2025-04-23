Ташкент: Депутат предложил как улучшить работу метро. Метрополитен ответил: "создать рабочую группу и... не прислоняться к дверям"

12:02 25.04.2025

Депутат Олий Мажлиса спустился в метро и объяснил, как улучшить его работу

23 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Депутат Закпалаты Олий Мажлиса Жавлон Абдуллаев лично изучил многочисленные жалобы в соцсетях о чрезмерной загрузке станций метро в часы пик утром и вечером. Слуга народа не только испытал на себе все тяготы работы ташкентской подземки, но и дал ценные рекомендации для приведения работы метро в порядок, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Для решения проблемы перегруженности ташкентского метрополитена депутат предлагает внедрить системный подход.



По словам Абдуллаева, для повышения мобильности граждан необходимо закупить и запустить новые поезда, пересмотреть график их движения и увеличить число рейсов в часы пик в соответствии с почасовой загрузкой.



Он выразил мнение, что поскольку любые неудобства в транспортной системе напрямую влияют на повседневную жизнь граждан, комфорт пассажиров в работе Ташкентского метрополитена должен быть на первом месте.



Справедливости ради отметим, что депутат достоверно описал проблемы ташкентской подземки. В их числе он назвал переполненность станций в утренние и вечерние часы пик, когда пассажиры вынуждены пропускать несколько поездов, а также нехватку мест и духоту в вагонах. Абдуллаев заметил и длительные интервалы между поездами, достигающие 8–10 минут, которые особенно критичны для крупных центральных станций. Он отметил и тот факт, что существующее расписание не соответствует пассажиропотоку и нагрузке на метрополитен.



Однако депутат не заверил своих избирателей, что приложит усилия для исправления ситуации или хотя бы отправит депутатский запрос министру транспорта или руководству Ташкентского метрополитена. Остается надеяться, что на внеочередном заседании Закпалаты его коллеги рассмотрят и одобрят очевидные идеи Абдуллаева.



Напомним, что в столице планируется строительство 10 новых станций метро. Они протянутся от станций "Буюк Ипак Йули" или "Пушкин" на Чиланзарской линии до Ташкентского тракторного завода (ТТЗ). Планы по продлению подземки до этого массива обсуждались еще пять лет назад.



