|Ташкент: Депутат предложил как улучшить работу метро. Метрополитен ответил: "создать рабочую группу и... не прислоняться к дверям"
12:02 25.04.2025
Депутат Олий Мажлиса спустился в метро и объяснил, как улучшить его работу
23 апреля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Депутат Закпалаты Олий Мажлиса Жавлон Абдуллаев лично изучил многочисленные жалобы в соцсетях о чрезмерной загрузке станций метро в часы пик утром и вечером. Слуга народа не только испытал на себе все тяготы работы ташкентской подземки, но и дал ценные рекомендации для приведения работы метро в порядок, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Для решения проблемы перегруженности ташкентского метрополитена депутат предлагает внедрить системный подход.
По словам Абдуллаева, для повышения мобильности граждан необходимо закупить и запустить новые поезда, пересмотреть график их движения и увеличить число рейсов в часы пик в соответствии с почасовой загрузкой.
Он выразил мнение, что поскольку любые неудобства в транспортной системе напрямую влияют на повседневную жизнь граждан, комфорт пассажиров в работе Ташкентского метрополитена должен быть на первом месте.
Справедливости ради отметим, что депутат достоверно описал проблемы ташкентской подземки. В их числе он назвал переполненность станций в утренние и вечерние часы пик, когда пассажиры вынуждены пропускать несколько поездов, а также нехватку мест и духоту в вагонах. Абдуллаев заметил и длительные интервалы между поездами, достигающие 8–10 минут, которые особенно критичны для крупных центральных станций. Он отметил и тот факт, что существующее расписание не соответствует пассажиропотоку и нагрузке на метрополитен.
Однако депутат не заверил своих избирателей, что приложит усилия для исправления ситуации или хотя бы отправит депутатский запрос министру транспорта или руководству Ташкентского метрополитена. Остается надеяться, что на внеочередном заседании Закпалаты его коллеги рассмотрят и одобрят очевидные идеи Абдуллаева.
Напомним, что в столице планируется строительство 10 новых станций метро. Они протянутся от станций "Буюк Ипак Йули" или "Пушкин" на Чиланзарской линии до Ташкентского тракторного завода (ТТЗ). Планы по продлению подземки до этого массива обсуждались еще пять лет назад.
Ташкентский метрополитен ответил на критику депутата Закпалаты
24 апреля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В ответ на критику депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Жавлона Абдуллаева Ташкентский метрополитен предложил создать рабочую группу, чтобы улучшить работу столичной подземки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Напомним, накануне Абдуллаев опубликовал в своем Telegram-канале пост, критикующий работу ташкентского метро. Речь, в частности, шла о большом скоплении народа в часы пик и нехватке поездов.
Пресс-служба Ташкентского метрополитена поблагодарила депутата за внимание к проблемам и предложила сформировать рабочую группу из числа депутатов и руководства метрополитена для изучения и разработки предложений по развитию с учетом существующих проблем и недостатков.
Пресс-служба подземки также рассказала о том, что было сделано для развития метро.Так, за 40 лет в Ташкенте построено 29 станций метро общей протяженностью 38 километров. В последние шесть лет введены в эксплуатацию еще 33 километра линий и 21 новая станция. Теперь протяженность линий метро составляет 71 километр, а число станций достигло 50.
Если в 2021 году метро ежедневно обслуживало 280–300 тысяч пассажиров, в 2024 году – уже 920–930 тысяч, то в настоящее время это число превышает один миллион пассажиров в сутки.
В последние три года интервал движения поездов в часы пик (с 07:30 до 09:00) сократили. Если в 2021 году интервал на Чиланзарской линии составлял 5 минут при 16 поездах на линии, то сегодня он сократился до 1,5 минуты. По ветке курсируют 28 поездов.
По Узбекистанcкой линии интервал сократился с 6 до 3 минут, а число поездов выросло с 9 до 16. По Юнусабадской линии интервал составляет 4 минуты против прежних 11, а число поездов выросло с 6 до 11. Что касается маршрута "30-лет Независимости" – интервал сократился с 12 до 9 минут, а число поездов выросло с 5 до 11.
"До 2021 года в эксплуатации находилось 36 поездов. За последние три года мы закупили еще 41 поезд. До конца 2025 года планируется закупить еще 56 современных вагонов метро, что позволит обновить парк и сократить интервалы между поездами", – говорится в сообщении.
Ведомство призвало пассажиров соблюдать правила пользования метрополитеном: проявлять взаимное уважение, не загораживать двери, не входить в вагон до выхода пассажиров и оперативно покидать его на своей станции. Не следует также прислоняться к дверям и оставлять личные вещи в поездах и на территории метро.