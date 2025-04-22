На Байконуре для туристов создают музей ракетной техники под открытым небом

18:01 25.04.2025

В музее под открытым небом Байконура начинают устанавливать экспонаты



С головных предприятий ракетно-космической отрасли везут макеты ракет-носителей. Их начали делать еще прошлой осенью.



АЛМАТЫ, 25 апр - Sputnik. В парке Шубникова в городе Байконур создают музей под открытом небом, сообщили в пресс-службе городской администрации.



"В парке Шубникова сотрудники городских предприятий и предприятий Роскосмоса ведут работы по созданию музея под открытом небом. Выполнена установка антенны, символизирующей вклад измерительного комплекса космодрома в обеспечение пусков. Ведется отрывка котлованов, заливаются фундаменты под макеты ракет", - говорится в сообщении.



С головных предприятий ракетно-космической отрасли везут макеты ракет-носителей. Их начали делать еще прошлой осенью.



"Это не просто "макеты", это настоящие копии реальных ракет, но только в шесть раз меньше. Макет ракеты "Восток" изготовлен РКК "Энергия" им. С.П. Королева, ракета Н-1 – ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ракеты "Протон", "Циклон", "Зенит" - АО "ЦЭНКИ". РКЦ "Прогресс" предоставляет для музея спускаемый аппарат спутника "Фотон"", - отмечается в сообщении.



Каждый макет будущего музея – это не просто экспонат, это – коллективный памятник конструкторам, разрабатывавшим эту ракету, рабочим, ее изготавливавшим, испытателям, проводившим пуски.



Ежедневный контроль за ходом работ по созданию музея под открытом небом ведут представители горадминистрации, а ее глава Константин Бусыгин еженедельно контролирует ход работ и проводит совещания с руководителями предприятий, занятых работами по созданию музея.



