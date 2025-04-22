Страны ЦентрАзии делят воду: Таджикистан получит в 2025 году 12 млрд. кубов для орошения

18:25 25.04.2025

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Страны Центральной Азии распределяют водные ресурсы, чтобы обеспечить справедливое и эффективное водопользование.



В 2025 году Таджикистан получит около 12 миллиардов кубометров воды для орошения сельскохозяйственных культур. Это решение было принято на заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), которое прошло в Самарканде 5 апреля.



Итоги заседания были опубликованы в апрельском выпуске бюллетеня комиссии.



В рамках межгосударственного соглашения будет осуществлено распределение водных ресурсов между всеми странами Центральной Азии.



Таджикистану выделено 11 миллиардов 847 миллионов кубометров воды, из которых 9 миллиардов 942 миллиона кубометров поступят из реки Амударья, а 1 миллиард 905 миллионов кубометров - из реки Сырдарья.



Для обеспечения орошения сельскохозяйственных полей в период с 1 апреля по 1 октября 2025 года Таджикистан использует 7 миллиардов кубометров.



Лимит водозабора из реки Амударья для всех стран в период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года составит 55 миллиардов 512 миллионов кубометров.



Туркменистану выделено 15 миллиардов 500 миллионов кубометров воды.



Узбекистану - 16 миллиардов 20 млн кубометров. А 2 миллиарда 100 миллионов кубометров предназначены для поддержания экосистемы в дельте Амударьи и Аральском море.



В вегетационный период 2025 года из Сырдарьи на водоснабжение стран будет выделено:



- 909 миллионов кубометров для Республики Казахстан (канал Достук). Ранее сообщалось, что в поливной период 2025 года Казахстан получит по реке Сырдарья около 3,7 млрд кубометров воды.



- 270 миллионов кубометров для Кыргызстана,



- 8 млрд 800 миллионов кубометров для Республики Узбекистан.



Использование водных ресурсов в межвегетационный период (с октября 2024 года по март 2025 года) было эффективным. Фактическое использование воды в бассейне реки Амударья составило 93,1% от общего лимита. Для Таджикистана этот показатель составил 79,1%, и страна использовала 2 миллиарда 327,2 миллиона кубометров воды (79,1% от лимита).



Туркменистан использовал 97,4% от своего лимита (6 миллиардов 333,7 миллиона кубометров), а Узбекистан - 95,2% (6 миллиардов 46,5 миллиона кубометров).



Водоподача из Сырдарьи в межвегетационный период также соответствовала установленным лимитам.



Таджикистан использовал 56 миллионов кубометров воды при лимите 365 миллионов. Республика Казахстан использовала 490 миллионов кубометров при лимите 488 миллионов.



Кыргызстан получил 48 миллионов кубометров при лимите 47 миллионов, а Узбекистан - 3 миллиарда 330 миллионов кубометров при лимите 3 миллиарда 347 миллионов.



Общий объем водозаборов составил 3 миллиарда 924 миллиона кубометров, что на 323 миллиона кубометров меньше установленного лимита.



Страны продолжат мониторинг распределения водных ресурсов, чтобы обеспечить справедливое и эффективное водопользование в будущем. В 2025 году также ожидается поступление 975 миллионов кубометров воды в Аральское море.