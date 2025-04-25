Кыргызстан и Казахстан договорились о создании "зеленого коридора" для кыргызского сельхозэкспорта

21:43 25.04.2025

25 апреля 2025



Tazabek - Кыргызстан и Казахстан договорились о создании "зеленого коридора" для экспорта кыргызской сельхозпродукции, поставках нефти и упрощении миграционных правил. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.



Заместитель председателя кабмина–министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в город Астана, Казахстан, встретился с заместителем премьер-министра Казахстана–министром национальной экономики Сериком Жумангариным.



Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. А также достигли ряда договоренностей, направленных на расширение и углубление экономических связей между двумя странами, в частности:



- создание "зеленого коридора" для экспорта кыргызской сельскохозяйственной продукции в Казахстан;



- совместная работа по поставкам нефти;



- создание рабочей группы по упрощению миграционных правил.



"ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" совместно с Комитетом торговли и АО "Казтрейд" Казахстана будут тесно взаимодействовать для определения перечня и объемов сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в рамках "зеленого коридора", - гооврится в сообщении.



А также стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в части возможных поставок сельскохозяйственной продукции, в том числе сезонной, в Казахстан.



"Обращено внимание на вопрос возможного применения казахстанской стороной льгот по тарифам на услуги магистральной железнодорожной сети при экспорте/транзите социально значимых товаров по территории Казахстана", - говорится в сообщении.