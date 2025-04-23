|Turkmen Serdar: Страны ЦентрАзии стремятся выйти из-под влияния Анкары в Организации тюркских государств
22:07 25.04.2025
Самаркандский визит Бердымухамедова подтверждает предположение экспертов о создании новой оси влияния в регионе
Визит Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Самарканд был ожидаем. После поездки в Казахстан и Кыргызстан посетить Узбекистан нужно было для завершения обсуждения темы объединения тюркских государств Центральной Азии. Как уже говорили, центральноазиатский регион постепенно стремится выйти из-под влияния Анкары в вопросе участия в составе Организации тюркских государств.
Агрессивная политика Турции м ее противостояние с США и Евросоюзом толкает Центральную Азию задуматься над выбором нового вектора отношений. Нет необходимости отказываться от достаточно успешной темы объединения под знаменем этнического происхождения народов, наши страны приходят к консолидации без необходимости создания воинствующей доктрины Пантюркизма.
Гурбангулы Бердымухамедов в рамках насыщенной двухдневной программы визита принял участие в ряде значимых мероприятий, отражающих высокий уровень туркмено-узбекских отношений. Аркадаг и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили ключевые направления сотрудничества между двумя странами.
Значимым событием стало совместное посещение историко-этнографического комплекса "Вечный город" и выставки "Миражи времени", где лидеры ознакомились с культурным наследием и современными достижениями.
Особую торжественность визиту придала церемония награждения Национального лидера туркменского народа высшей государственной наградой Республики Узбекистан - орденом "Олий Даражали Дўстлик", что стало символом признания его значительного вклада в укрепление узбекско-туркменских отношений.
По завершении официальных мероприятий в международном аэропорту Самарканда высокого гостя тепло проводил Президент Узбекистана, выразив благодарность за визит, ставший новым шагом на пути к углублению стратегического партнерства между двумя братскими государствами.
Собственно, остается ждать новой встречи лидеров четырех, а возможно и пяти стран региона на большой конференции.