Turkmen Serdar: Страны ЦентрАзии стремятся выйти из-под влияния Анкары в Организации тюркских государств

22:07 25.04.2025

Самаркандский визит Бердымухамедова подтверждает предположение экспертов о создании новой оси влияния в регионе



Визит Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в Самарканд был ожидаем. После поездки в Казахстан и Кыргызстан посетить Узбекистан нужно было для завершения обсуждения темы объединения тюркских государств Центральной Азии. Как уже говорили, центральноазиатский регион постепенно стремится выйти из-под влияния Анкары в вопросе участия в составе Организации тюркских государств.



Агрессивная политика Турции м ее противостояние с США и Евросоюзом толкает Центральную Азию задуматься над выбором нового вектора отношений. Нет необходимости отказываться от достаточно успешной темы объединения под знаменем этнического происхождения народов, наши страны приходят к консолидации без необходимости создания воинствующей доктрины Пантюркизма.



