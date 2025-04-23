|Украинские войска бросают последние позиции в Курской области – итоговая сводка Readovka за 25 апреля
23:16 25.04.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 апреля в разрезе СВО. Русские войска находятся на завершающем этапе освобождения последнего села, бывшего за противником в Курской области. Редакция Readovka рассмотрела заявление мэра Киева Кличко как предвыборную речь возможного сменщика Зеленского на посту президента. Украинские спецслужбы совершили теракт в Балашихе, жертвой нападения стал генерал-лейтенант Москалик. На Украине признались в том, что сбитый над Белгородской областью в январе 2024 года Ил-76 вез на борту пленных ВСУшников.
Варварство как признак очередного проигрыша
В Валуйском районе Белгородской области вследствие атаки дронами ВСУ сгорел храмовый комплекс "Новый Иерусалим". В очередной раз противник в качестве цели выбрал не просто гражданский объект, а культурно-религиозный. Этим он пытается нанести как можно большее нравственное страдание русскому народу. Это классический признак того, что у ВСУ на фронте произошла очередная катастрофа.
ВС РФ комплексным ударом по Киеву в ночь на 24 апреля, по всей видимости, уничтожили критически важные пункты управления. В украинской столице после ударов закрыты ряд центральных станций. Это косвенно свидетельствует о поражении подземной инфраструктуры, которая могла быть как командными пунктами, так и складами особо важного имущества.
Если говорить о ситуации на фронте, то ВСУ на целом ряде оперативных направлений уже оказались в ситуации оперативного кризиса, который будет только усугубляться. Но отдельно стоит остановиться на том, что штурмовые атаки ВС РФ в селе Горналь уже практически полностью вернули населенный пункт под наш контроль. Противник откатывается на южные окраины населенного пункта. Долго держаться неприятель не сможет и в скором времени, вероятно, будет вынужден отойти в направлении Запселья на территории уже Сумской области. Бои по полному освобождению Курской области подходят к завершению.
Северо-западнее наши войска продолжают продавливать оборону украинских сил на территории Сумской области. Передовые подразделения ВС РФ ворвались в Локню, упорная оборона противника с серией контратак ожидаемого им результата не принесла. Помимо этого, со стороны сел Веселовка и Журавка штурмовые подразделения русских войск начали продвижение к Водолагам и Беловодам. Из-за чего ВСУ в ближайшей перспективе получат дополнительную угрозу в Юнаковке.
Ввиду вышеописанного уничтожение ВСУ культурного объекта неподалеку от Валуек в специфической логике объяснимо. Неприятель мстит и пытается в медийном поле хоть как-то показать свою жизнеспособность.
"Если актера пустили, а я чем хуже"
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским журналистам сделал интересное заявление.
"Один из сценариев – это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", – сказал он.
Кличко уже давно известен как автор легендарных "перлов". Но тут он не сказал глупость, он просто проговорился. Ряд элит на Украине готовятся к активизации политической борьбы на еще больших оборотах, чем она разворачивается сейчас. Но, учитывая особенности украинского государства после "Евромайдана", именно финансирование и поддержка кандидата Западом играет ключевую роль в его перспективах. Программа политика вторична, начинать он может с призывов к миру, а заканчивать эскалацией, "прецедент Зеленского" это доказал. Таким образом, Кличко в своем интервью дал понять, что он персонально не рассматривает потенциальный мир как нечто долговечное. Наоборот, он прямо говорит, что Украине нужно пойти на этот шаг для того, чтобы впоследствии выйти "на новый раунд". Это ничто иное как самореклама перед западными игроками с запросом на поддержку.
Вчера, 24 апреля, главным событием дня стало формирования полукотла для подразделений ВСУ в селах Щербиновка и Петровка на Константиновском направлении.