Украинские войска бросают последние позиции в Курской области – итоговая сводка Readovka за 25 апреля

23:16 25.04.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 апреля в разрезе СВО. Русские войска находятся на завершающем этапе освобождения последнего села, бывшего за противником в Курской области. Редакция Readovka рассмотрела заявление мэра Киева Кличко как предвыборную речь возможного сменщика Зеленского на посту президента. Украинские спецслужбы совершили теракт в Балашихе, жертвой нападения стал генерал-лейтенант Москалик. На Украине признались в том, что сбитый над Белгородской областью в январе 2024 года Ил-76 вез на борту пленных ВСУшников.



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