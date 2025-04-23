 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.04.2025
23:16  Украинские войска бросают последние позиции в Курской области – итоговая сводка Readovka за 25 апреля
22:07  Turkmen Serdar: Страны ЦентрАзии стремятся выйти из-под влияния Анкары в Организации тюркских государств
21:43  Кыргызстан и Казахстан договорились о создании "зеленого коридора" для кыргызского сельхозэкспорта
18:25  Страны ЦентрАзии делят воду: Таджикистан получит в 2025 году 12 млрд. кубов для орошения
18:14  Немецкая газета с тиражом в 200 тыс. признала свои 15 статей об Алишере Усманове ложью
18:01  На Байконуре для туристов создают музей ракетной техники под открытым небом
13:29  Как англосаксы добивались от Гитлера "Дранг нах Остен", - Валентин Катасонов
12:02  Ташкент: Депутат предложил как улучшить работу метро. Метрополитен ответил: "создать рабочую группу и... не прислоняться к дверям"
11:34  ProFinance: В Турции ажиотажный спрос на золотые сертификаты, правительство выманило сбережения граждан из-под матраса
11:06  "Шэньчжоу-20" пристыковался к "Тяньгуну". В Небесном дворце встретились шесть китайских товарищей (фото)
10:32  Газета.uz: О соглашениях Узбекистана и Швейцарии по возвращению активов Гульнары Каримовой
10:23  В Казахстане умер "смотрящий за тюрьмами" Серик Голова
10:09  НГ: США надоело экспортировать демократию. Знамя "Права человека" свернуто
10:05  Известия: Индия и Пакистан оказались на пороге войны
09:28  В "Дубайском шоколаде" в Узбекистане обнаружены опасные бактерии
03:01  Трансафганская магистраль раздражает англосаксов, - Владислав Макаров
00:58  МВД Казахстана пресекло незаконную деятельность: 62 лица добыли 7 тысяч тонн золотой руды используя 45 единиц спецтехники
00:26  Теракт привел к росту напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном (хронология)
00:19  В России "Новые люди" предложили дарить супругам на юбилеи свадьбы акции сырьевых компаний
00:12  ProFinance: Саудовская Аравия может начать ценовую войну из-за непокорного Казахстана
Четверг, 24.04.2025
23:05  ВС РФ начали формирование полукотла для ВСУ западнее Торецка – итоговая сводка Readovka за 24 апреля
22:49  Первая в небе: история Хиуаз Доспановой, казахской "ночной ведьмы", - Liter.kz
19:30  ProFinance: Таможня США собрала рекордный урожай денег благодаря тарифам
16:12  Таджикистан. Рукописи Замка на горе Муг включены в Международный реестр ЮНЕСКО
15:38  Талисманами III Игр стран СНГ в Азербайджане будут дружелюбные леопарды – Бебир и Лейла
15:35  МВФ рекомендует Узбекистану: рационализировать зарплаты и дать больше свободы суму...
15:00  Президент Кыргызстана: "Бишкек вновь становится точкой консолидации"... Речь на конференции "Глобальный горный диалог"
14:52  Казахстан за 19 долларов в день: как попасть в туристический топ самых дешевых стран мира - Ахмет Талапулы
13:23  Кыргызстан. В Джети-Огузе на месте советского яблоневого сада посадили ореховую рощу
13:19  Что стоит за резонансным испытанием в Китае "водородной бомбы"? - Владимир Прохватилов
13:08  Форум машиностроителей Казахстана: премьер зачитал приветственное слово президента
13:07  Подозрительно дешевое восточное лакомство. В России "дубайский шоколад" проверят на фальсификат и опасные компоненты
13:02  Узбекистан и Туркменистан планируют в ближайшие годы удвоить товарооборот
12:49  Трампа загоняют в угол: Киев и Европа показали кукиш мирному плану США, - Михаил Ростовский
10:51  ЕНПФ: Пенсионные накопления казахстанцев достигли 23 трлн тенге
10:13  Neo nomad style. В Бишкеке пройдет международный конкурс моды "Стиль кочевника"
02:17  Цена нашей Победы в 1945 году. Экономика СССР на фоне других воюющих стран, - Валентин Катасонов
02:05  На Пекинском международном кинофестивале состоялся показ фильма Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина"
01:24  "Сказки рассказываете". Депутата не устроил ответ чиновника по застройкам в нацпарках Казахстана
01:21  Новые контуры Закавказья: Алиев разворачивается на Восток, Европа теряет влияние в регионе, - Станислав Тарасов
01:01  "Цены там гораздо ниже" - что везут с собой узбекистанцы, возвращающиеся из Казахстана?
00:45  Уроженка Душанбе Анастасия Магамедова представит Таджикистан на конкурсе Шопена
00:15  "Челночная дипломатия" национального лидера Туркменистана, - Виктория Панфилова
00:07  В Казахстане проживают 123 этнические группы и 40 тыс. этнических кыргызов
00:01  ВС РФ штурмуют последнее подконтрольное ВСУ село в Курской области – итоговая сводка Readovka за 23 апреля
Среда, 23.04.2025
19:03  "Западные партнеры" таскают каштаны не первый век: вспомним Берлинский конгресс 1878 года (уроки истории)
18:44  Политкультура в странах Центральной Азии представляет собой сложный и многослойный феномен, - Эдиль Канатбеков
18:13  Казахстанцам пора на родину? Что происходит в США после новых правил Трампа
18:05  Лаврова удивило отсутствие надписи на русском на Вечном огне в Самарканде
17:50  Президент Узбекистана принял главу МИД РФ
11:59  В Узбекистане приватизируют 29 госпредприятий. Среди них - UzAuto Motors, Mobiuz и Uzbekistan GTL
11:10  В Казахстане внедряется метод сужения дороги для профилактики дорожно-транспортных происшествий
11:03  ФСК: "Центральная Евразия" как новый геостратегический конструкт?
10:54  Параллельный мир: Казахстан стал жертвой ЛГБТ-пропаганды? - Виктор Майлин
04:20  Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева, готовясь к российскому реалити-шоу, составила "элитный календарь"
03:43  Центральная Азия между Евросоюзом и Китаем: новые перспективы и варианты для России, - Дмитрий Минин
03:36  Китай и Индонезия решили не биться за спорный архипелаг, а вместе нагнать страху на морских пиратов, - Владимир Скосырев
02:26  Moody’s о влиянии тарифов США на экономику Центральной Азии и Южного Кавказа
01:15  Junge Welt: Жуткая битва европейских поваров: Украину уже затолкали в кастрюлю
01:06  Узбекистан. После жалоб на отсутствие меню на госязыке, сотрудников кафе проверили на прохождение обязательного медосмотра
00:06  ВС РФ приступили к полноценному охвату всей Покровско-Мирноградской городской агломерации
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украинские войска бросают последние позиции в Курской области – итоговая сводка Readovka за 25 апреля
23:16 25.04.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 25 апреля в разрезе СВО. Русские войска находятся на завершающем этапе освобождения последнего села, бывшего за противником в Курской области. Редакция Readovka рассмотрела заявление мэра Киева Кличко как предвыборную речь возможного сменщика Зеленского на посту президента. Украинские спецслужбы совершили теракт в Балашихе, жертвой нападения стал генерал-лейтенант Москалик. На Украине признались в том, что сбитый над Белгородской областью в январе 2024 года Ил-76 вез на борту пленных ВСУшников.

Варварство как признак очередного проигрыша



В Валуйском районе Белгородской области вследствие атаки дронами ВСУ сгорел храмовый комплекс "Новый Иерусалим". В очередной раз противник в качестве цели выбрал не просто гражданский объект, а культурно-религиозный. Этим он пытается нанести как можно большее нравственное страдание русскому народу. Это классический признак того, что у ВСУ на фронте произошла очередная катастрофа.

ВС РФ комплексным ударом по Киеву в ночь на 24 апреля, по всей видимости, уничтожили критически важные пункты управления. В украинской столице после ударов закрыты ряд центральных станций. Это косвенно свидетельствует о поражении подземной инфраструктуры, которая могла быть как командными пунктами, так и складами особо важного имущества.

Если говорить о ситуации на фронте, то ВСУ на целом ряде оперативных направлений уже оказались в ситуации оперативного кризиса, который будет только усугубляться. Но отдельно стоит остановиться на том, что штурмовые атаки ВС РФ в селе Горналь уже практически полностью вернули населенный пункт под наш контроль. Противник откатывается на южные окраины населенного пункта. Долго держаться неприятель не сможет и в скором времени, вероятно, будет вынужден отойти в направлении Запселья на территории уже Сумской области. Бои по полному освобождению Курской области подходят к завершению.

Северо-западнее наши войска продолжают продавливать оборону украинских сил на территории Сумской области. Передовые подразделения ВС РФ ворвались в Локню, упорная оборона противника с серией контратак ожидаемого им результата не принесла. Помимо этого, со стороны сел Веселовка и Журавка штурмовые подразделения русских войск начали продвижение к Водолагам и Беловодам. Из-за чего ВСУ в ближайшей перспективе получат дополнительную угрозу в Юнаковке.

Ввиду вышеописанного уничтожение ВСУ культурного объекта неподалеку от Валуек в специфической логике объяснимо. Неприятель мстит и пытается в медийном поле хоть как-то показать свою жизнеспособность.

"Если актера пустили, а я чем хуже"

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским журналистам сделал интересное заявление.

"Один из сценариев – это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", – сказал он.

Кличко уже давно известен как автор легендарных "перлов". Но тут он не сказал глупость, он просто проговорился. Ряд элит на Украине готовятся к активизации политической борьбы на еще больших оборотах, чем она разворачивается сейчас. Но, учитывая особенности украинского государства после "Евромайдана", именно финансирование и поддержка кандидата Западом играет ключевую роль в его перспективах. Программа политика вторична, начинать он может с призывов к миру, а заканчивать эскалацией, "прецедент Зеленского" это доказал. Таким образом, Кличко в своем интервью дал понять, что он персонально не рассматривает потенциальный мир как нечто долговечное. Наоборот, он прямо говорит, что Украине нужно пойти на этот шаг для того, чтобы впоследствии выйти "на новый раунд". Это ничто иное как самореклама перед западными игроками с запросом на поддержку.

Вчера, 24 апреля, главным событием дня стало формирования полукотла для подразделений ВСУ в селах Щербиновка и Петровка на Константиновском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745612160


Новости Казахстана
- Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 апреля 2025 года №851
- Нацеленный на поддержку отечественных товаропроизводителей закон одобрил Сенат
- Олжас Бектенов зачитал приветственное слово Главы государства на Форуме машиностроителей Казахстана
- "Ак жол" требует поддержки малых НПЗ
- Казахстан и Афганистан достигли договоренностей о строительстве железной дороги Тургунди – Герат
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев проинспектировал работу противопожарных служб в резервате "Семей орманы"
- В Костанае выявлена схема незаконной микрофинансовой деятельности и отмывания доходов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  