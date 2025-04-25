Как дело по наемничеству в Кыргызстане связано с московской кыргызской баней

00:05 26.04.2025

Ташиев встретился с послом России

25 апреля 2025



Предыстория: Дело о наемничестве. Задержаны еще двое подозреваемых



Бишкек (АКИpress) – Заместитель председателя Кабмина - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 25 апреля принял посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова, сообщают источники.



На встрече стороны обсудили дело о задержании внештатных сотрудников Россотрудничества.



Рассмотрев степень тяжести правонарушений со стороны внештатных сотрудников Россотрудничества - граждан Кыргызстана - следствие сочло возможным изменить им меру пресечения на домашний арест.



Четыре человека были задержаны по ст.43 ч.3 ("Организатор, подстрекатель и пособник") и ст.416 ч.1 ("Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях") УК КР.



Они были водворены в СИЗО ГКНБ.



