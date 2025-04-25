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Суббота, 26.04.2025
00:05  Как дело по наемничеству в Кыргызстане связано с московской кыргызской баней
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Как дело по наемничеству в Кыргызстане связано с московской кыргызской баней
00:05 26.04.2025

Ташиев встретился с послом России
25 апреля 2025

Предыстория: Дело о наемничестве. Задержаны еще двое подозреваемых

Бишкек (АКИpress) – Заместитель председателя Кабмина - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 25 апреля принял посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова, сообщают источники.

На встрече стороны обсудили дело о задержании внештатных сотрудников Россотрудничества.

Рассмотрев степень тяжести правонарушений со стороны внештатных сотрудников Россотрудничества - граждан Кыргызстана - следствие сочло возможным изменить им меру пресечения на домашний арест.

Четыре человека были задержаны по ст.43 ч.3 ("Организатор, подстрекатель и пособник") и ст.416 ч.1 ("Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях") УК КР.

Они были водворены в СИЗО ГКНБ.



День 25 Апреля: У ГКНБ к Россотрудничеству претензий нет
25 апреля 2025

Бишкек (АКИpress) – Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня принял посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова.

На встрече стороны обсудили дело о задержании внештатных сотрудников Россотрудничества.

Рассмотрев степень тяжести правонарушений со стороны внештатных сотрудников Россотрудничества - граждан Кыргызстана - следствие сочло возможным изменить им меру пресечения на домашний арест.

В правоохранительных органах отметили, что деструктивные силы хотели связать уголовное дело по наемничеству с произошедшим в московской бане и вбить клин между двумя странами.

Кто из задержанных не работал в Россотрудничестве, так это Виктор Васильев (он же Луковенко). По заверению правоохранительных органов, он находился в разработке у кыргызских спецслужб давно, и его задержание – часть рутинной работы.



В Кыргызстане по делу о вербовке наемников задержали российского политтехнолога
25.04.25
https://fergana.media/

Кыргызстанские силовики задержали российского африканиста и политтехнолога, автора Telegram-канала "Улыбаемся и машем" Виктора Васильева. Он обвиняется в вербовке наемников. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу до 17 июня, сообщает "Клооп" со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека.

Россиянин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 416 ("Наемничество") Уголовного кодекса Кыргызстана. В частности, в вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение власти или нарушение территориальной целостности, а также в использовании наемников в военных конфликтах или действиях.

Согласно УК республики, за подобные деяния грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

"Клооп", ссылаясь на сведения некоторых Telegram-каналов, отмечает, что по одной версии, Васильева задержали 17 или 18 апреля в аэропорту "Манас" сразу после его прилета в Бишкек из Африки. По другой - его забрали примерно в те же дни на "мероприятии, организованном пророссийским СМИ".

По сообщениям ряда источников, Васильев раньше носил фамилию Луковенко. Также есть сведения о его связях с ныне покойным основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Главный редактор информационного агентства "Регнум" Марина Ахмедова, с которым сотрудничал африканист, предположила, что Васильева взяли под стражу "в отместку за баню". Поясним, что речь идет о рейде московской полиции в оздоровительном комплексе, управляемом кыргызстанцами. Тогда задержали 59 иностранцев, 25 из которых, как выяснилось, находились в РФ с нарушением миграционного законодательства.



По всей видимости, политтехнолог является фигурантом дела о вербовке наемников, в рамках которого ранее были арестованы сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина и еще несколько человек.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал задержание Секериной "провокацией". По словам чиновника, задержанную "вытащат", так как "своих не бросают". Он также добавил, что на фоне инцидента сделаны выводы, которые "будут эффективны и неприятны".

Добавим, что 25 апреля состоялась встреча председателя Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева и посла России в этой республике Сергея Вакунова. В частности, обсуждался вопрос ареста внештатных работников Россотрудничества, проходящих обвиняемыми по делу о наемничестве. Как передает 24.kg со ссылкой на источники в силовых структурах, по итогам следственных мероприятий с учетом характера предполагаемых правонарушений принято решение изменить им меру пресечения на домашний арест. Распространяется ли это на политтехнолога Васильева, не уточняется.

Ситуация получила продолжение в виде пикировки депутатов. Представитель Госдумы РФ Михаил Матвеев оскорбительно высказался в адрес Кыргызстана, назвав государство "маленькой обнаглевшей организацией", которую нужно "поставить на место". Кыргызский парламентарий Дастан Бекешев в свою очередь предложил объявить российского коллегу персоной нон грата в центральноазиатской республике. По мнению депутата Жогорку Кенеша (парламента), такие как Матвеев "сеют раздор и вбивают клин между двумя странами".

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745615100


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