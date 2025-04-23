Британская газета опубликовала карикатуру с Трампом и Зеленским

02:10 26.04.2025

Британская The Times опубликовала карикатуру с Трампом и Зеленским



На ней отсылка к ватиканской фреске Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама". Глава киевского режима тянет руку к президенту США, а Трамп, изображенный на месте Бога, показывает ему средний палец.



Подписана карикатура начальными словами английской пословицы "Когда находишься в Риме, поступай как римляне". Ее русский эквивалент: "В чужой монастырь со своим уставом не ходят".



Трамп ранее прилетел в Рим на похороны Папы Римского. Он сообщал, что у него там будет "много встреч" и, "возможно", одна из них - с Зеленским. Последний же заявил, что может "не успеть" на похороны.



