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СВР России: Еврофашизм, как и 80 лет назад - общий враг Москвы и ВашингтонаСВР России: Еврофашизм, как и 80 лет назад - общий враг Москвы и Вашингтона
12:04 26.04.2025

Еврофашизм, как и 80 лет назад - общий враг Москвы и Вашингтона

Пресс-бюро СВР России, 16 Апреля

Ретроспективный анализ политики западных государств свидетельствует об "исторической предрасположенности" Европы к различным формам тоталитаризма, который периодически продуцирует разрушительные конфликты глобального масштаба. По мнению специалистов, нынешний разлад в отношениях между США и странами Евросоюза, обвиняющими Д. Трампа в авторитаризме, становится на фоне предстоящего 80-летнего юбилея Побе­ды в Великой Отечественной войне фактором, способствующим ситуативному сближению Вашингтона и Москвы, как это уже не раз бывало в прошлом.

Об этом, в частности, свидетельствует скандал, связанный с требованиями французского депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана к американцам, "решившим встать на сторону тиранов", вернуть Парижу ранее подаренную Соединенным Штатам статую Свободы. Р. Глюксман, являясь представителем глобалистских сил и убежденным сторонником киевского режима, критикует хозяина Овального кабинета за ослабление поддержки Украины и увольнения госслужащих, придерживающихся либеральных взглядов. Пресс-секретарь Белого дома К. Ливитт дала резкую отповедь "дерзкому галлу", напомнив, что только по милости США, войска которых в 1944 г. высадились в Нормандии, он имеет возможность выражать свои мысли на французском, а не на немецком языке.

Было обращено внимание на то, что именно во Франции многократно приходили к власти диктаторские режимы, отметившиеся особыми злодеяниями и жестокостью. Среди них названы якобин­ская диктатура, уничтожившая в 1793-1794 гг. тысячи собственных граждан и заключившая в тюрьмы 300 тыс. чел. по подозрению в "контрреволюции", а также кровавые действия Наполеона. Под­черкивается, что Америка свободна благодаря готовности предков современных американцев противостоять таким диктатурам, как британская монархия или якобинская революция.

По оценкам специалистов, как раз в трудах французского писателя и публициста Пьера Дрие ла Рошеля, сотрудничавшего во время Второй мировой войны с оккупационными властями Германии, вводится понятие еврофашизма и оправдывается его идеоло­гия, как присущая не только немцам, но и другим "обществам" Ев­ропы. В этом же контексте можно вспомнить добровольческую французскую дивизию СС "Шарлемань" (Charlemagne), названную в честь "объединителя Европы" Карла Великого. Солдаты данного соединения до последних часов существования гитлеровского ре­жима защищали Рейхстаг от штурмующей его Красной Армии. 12 из этих нацистских фанатиков попали в американский плен, од­нако затем были переданы французскому генералу Филиппу Леклерку. Уже 8 мая 1945 г. по его приказу, без ненужных судебных проволочек, все эти военные преступники были расстреляны.

В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем Д. Трампа элиту Великобритании. Профессор Гарвардского университета Кэролайн Элкинс вполне доказательно утверждает, что тоталитарный режим гитлеровской Германии заимствовал именно у англичан идею создания концентрационных лагерей и практику геноцида. Подчеркивается, что британский "либеральный империализм" является более устойчивой и от этого еще более разрушительной силой, чем фашизм, поскольку обладает "идеологической эластичностью", способностью в выгодном плане искажать факты, скрывать реалии и приспосабливаться к новым условиям.

Специалист по вопросам безопасности и обороны Лорен Янг пишет о тесных связях британской аристократии, в том числе королевской семьи, с немецкими нацистами. Обращается внимание на посещение еще до начала Великой Отечественной войны Италии будущим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, у которого осталось положительное впечатление о местном фашистском режиме. Содержится напоминание о том, что подстрекательская фултонская речь У. Черчилля в 1946 г. стала спусковым крючком активного втягивания США и Европы в "холодную войну" с СССР. В ходе нее англичане (по аналогии с "машиной лжи Геб­бельса") занимались "черной пропагандой", проводили дезинформационные и специальные операции, приведшие к гибели сотен тысяч жителей Африки, Ближнего Востока и Индонезии, подчеркивают западные эксперты.

В связи с этим у аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. Англичане всячески поощряют киевский режим, который восхваляет сражавшихся на стороне Гитлера карателей, бандеровских палачей, а сегодня сам совершает многочисленные преступления против человечности. Кстати сказать, Америка прочувствовала на себе подобные наклонности англичан еще в августе 1814 г., когда британские войска оккупировали Вашингтон, сожгли Капитолий и Белый дом. Как полагают эксперты, видимо, в контексте изложенного среди американских историков даже возникло предложение о правомерности именно Великобританию называть первой "империей зла".

Специалисты напоминают, что в прошлом не раз возникали моменты, когда Вашингтон и Москва становились партнерами в противодействии Лондону и Парижу на международной арене. Характерным примером этого является Суэцкий кризис 1956 г. Жесткая позиция СССР и США остановила тройственную агрессию Великобритании, Франции и Израиля против Египта. Другой малоизвестной теперь на Западе страницей истории являются события Крымской войны 1853-1856 гг., когда против России объединились (подобно нынешней "коалиции желающих") Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство. При формальном соблюдении нейтралитета симпатии Белого дома в данном противостоянии были на стороне Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют участие американских медиков в лечении защитников Севастополя, "просьба 300 стрелков из Кентукки" направить их на защиту этого города, деятельность Российско-американской компании по снабжению порохом и продовольствием наших крепостей и владений на Тихоокеанском побережье.

Примечательно, что как раз в ходе той крымской "экспедиции" англо-французские войска бомбили Одессу, разорили Евпаторию, Керчь, Мариуполь, Бердянск и другие города Новороссии, которые Запад называет сегодня украинскими. Эти же города и селения безжалостно разрушались германскими фашистами во время Великой Отечественной войны.

80 лет назад в священных битвах против немецких и других европейских фашистов участвовали все народы Советского Союза. В Крыму находятся памятники погибшим при штурме Севастополя в 1944 г. бойцам соединений, сформированных в бывших республиках СССР - Азербайджане, Армении и Грузии. Такие же мемо­риалы, а также могилы жертв холокоста, чьим фашистским палачам симпатизирует Киев, и о чем до сих пор "не осведомлен" Израиль, разбросаны по всей территории Донбасса.

Что же касается российско-американских отношений в контексте прошлых и нынешних событий, то в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и "обезумевших европейцев", традиционно подначиваемых Великобританией.

Пресс-бюро СВР России
16.04.2025
Художники - М. Черемных, В. Мочалов

Источник - СВР России
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