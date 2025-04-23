Российские войска освободили Курскую область

15:15 26.04.2025

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области и оценил, как это скажется на ходе СВО.



Ключевые заявления главы государства - в материале РИА Новости.



- Авантюра Украины полностью провалилась.

- Освобождение Курской области приближает конец неонацистского режима:



"Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России".

Владимир Путин

Президент



- Поражение противника создает условия для успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта.

- ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой.

- Разгромлены штурмовые подразделения и спецназ.

- Потери противника отразятся на всей линии боевого соприкосновения.



Президент отметил эффективно действовавшие российские подразделения, в том числе: 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк "Ахмат" и морпехов - 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.



Доклад Герасимова



- Сегодня освобожден последний населенный пункт в Курской области - село Горналь.

- Разгром украинских формирований завершен.

- Наиболее активная фаза операции по освобождению региона началась 6 марта.

- Группировку ВСУ рассекли и уничтожали по частям.

- При наступлении российской армии оборона противника обрушилась:



"Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились".

Валерий Герасимов

Глава Генштаба



- Бойцы из КНДР в соответствии с договором о стратегическом партнерстве оказали значительную помощь в разгроме ВСУ.

- Северокорейские военные показали стойкость, мужество и героизм.

- Враг понес значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

- Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области.

- Освобождены четыре населенных пункта в этом регионе, под контролем армии более 90 квадратных километров.

- Девятнадцать населенных пунктов Курской области полностью проверили и очистили от мин.

- В регионе выявляют боевиков ВСУ, которые пытаются укрыться.



Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.



С начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, - за последние два месяца.



