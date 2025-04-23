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Суббота, 26.04.2025
16:48  В России впервые официально заявлено об участии войск Северной Кореи в освобождении Курской области (на видео штурмовики КНДР)
15:15  Российские войска освободили Курскую область
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Пятница, 25.04.2025
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Четверг, 24.04.2025
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Среда, 23.04.2025
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Российские войска освободили Курскую областьРоссийские войска освободили Курскую область
15:15 26.04.2025

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области и оценил, как это скажется на ходе СВО.

Ключевые заявления главы государства - в материале РИА Новости.

- Авантюра Украины полностью провалилась.
- Освобождение Курской области приближает конец неонацистского режима:

"Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России".
Владимир Путин
Президент

- Поражение противника создает условия для успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта.
- ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой.
- Разгромлены штурмовые подразделения и спецназ.
- Потери противника отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

Президент отметил эффективно действовавшие российские подразделения, в том числе: 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк "Ахмат" и морпехов - 810-ю бригаду Черноморского флота и 155-ю бригаду Тихоокеанского флота.

Доклад Герасимова

- Сегодня освобожден последний населенный пункт в Курской области - село Горналь.
- Разгром украинских формирований завершен.
- Наиболее активная фаза операции по освобождению региона началась 6 марта.
- Группировку ВСУ рассекли и уничтожали по частям.
- При наступлении российской армии оборона противника обрушилась:

"Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились".
Валерий Герасимов
Глава Генштаба

- Бойцы из КНДР в соответствии с договором о стратегическом партнерстве оказали значительную помощь в разгроме ВСУ.
- Северокорейские военные показали стойкость, мужество и героизм.
- Враг понес значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
- Продолжается создание зоны безопасности в Сумской области.
- Освобождены четыре населенных пункта в этом регионе, под контролем армии более 90 квадратных километров.
- Девятнадцать населенных пунктов Курской области полностью проверили и очистили от мин.
- В регионе выявляют боевиков ВСУ, которые пытаются укрыться.

Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.

С начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, - за последние два месяца.

Источник - РИА Новости
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