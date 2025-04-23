В России впервые официально заявлено об участии войск Северной Кореи в освобождении Курской области (на видео штурмовики КНДР)

16:48 26.04.2025

Как штурмовики КНДР за 3 часа выбили оккупантов из Плехово в Курской области



Сегодня глава Генштаба генерал В. Герасимов впервые официально заявил, что войска Северной Кореи приняли активное участие в освобождении Курской области.



Выше исторические кадры: 6 декабря специальные штурмовые подразделения при поддержке наших морпехов и пехотинцев (с флангов) в ходе героической атаки за 3 часа выбили ВСУ из поселка Плехово и окружающих посадок.



Бойцы воспользовались плохими погодными условиями, не позволяющими врагу полноценно использовать дроны, зачистили район и продолжили наступление на Гуево.



На кадрах уставшие воины идут после тяжелого боя и эвакуируют своих раненых товарищей.



