Националистический эксперимент на Украине привел к закономерному краху, - Дмитрий Седов

19:04 26.04.2025

Националистический эксперимент на Украине привел к закономерному краху

Украинские граждане все чаще задаются вопросом о том, что делать дальше



26.04.2025 | Дмитрий СЕДОВ



Независимо от того, как пойдут переговоры по урегулированию кризиса на Украине, в этой стране начинают неотвратимо сказываться последствия насильственного разрушения ее социального строя и травмирования общественного сознания.



20 лет подряд, начиная с 2005 года на Украине, проводился небывалый по своим масштабам эксперимент. 40 млн. человек разной национальности, преимущественно украинцев и русских, планомерно и целеустремленно превращались в свой антипод. В славянский народ с широкой душой и христианскими традициями заселялись бесы ненависти.



Механизмы этого превращения давно известны: украинская олигархическая элита стремилась укрепить свои позиции через установление военно-тоталитарного режима, в котором видела единственную гарантию от влияния со стороны России. В поддержку хорошо отработанных механизмов цветной революции она мобилизовала бандеровские силы Западной Украины по принципу "придите и владейте". Бандеровцы стали наводнять центральную и восточную части страны и устанавливать там своим порядки. Все это делалось под кураторством западных спецслужб, в первую очередь, англичан.



По мозгам местных жителей, никогда не сталкивавшихся с враждой к соседним нациям, стали бить кувалдой национализма. А в 2014 году пришельцы совершили вооруженный государственный переворот и захватили власть. Сформированные ими запрещенные в России террористические нацбатальоны "Айдар"*, "Азов"* и пр. ничем не отличались по своим функциям от гитлеровских штурмовиков 1933 года. Это были носители неискоренимой ненависти к России. Бандеровцы оккупировали всю Украину за исключением Крыма и ЛДНР.



Повторим: это была именно оккупация чужеродными силами прежде вольнолюбивой и свободной страны. Захватывались органы центральной и местной власти, укреплялась железная хватка инородных олигархов с иностранными паспортами на экономике. Все, что можно было украсть из социалистического наследия, кралось. Подрывалась социально-экономическая основа прежнего образа жизни. Коррупция разрушала устои нормального гражданского общежития. Любые оппозиционные мнения карались, наступала пора информационного концлагеря с единственным рупором посреди плаца. После завершения оккупации началось насильственное принуждение страны к участию в нацизме, в первую очередь в войне против Восточной Украины, которая не захотела идти в полон к оккупантам. Россия помогала Донбассу и Луганску оттаивать свою независимость.



Восточная Украина стала территорией столкновения украинского нацизма с Россией. Нужно ли это было оккупантам? Ведь задирать такого гиганта, как Россия, себе дороже. Едва ли оккупанты руководствовались соображениями трезвого рассудка. За них думали их кураторы и спонсоры, которые хладнокровно запланировали их на роль распорядителей массовой бойни, которая должна была привести к дестабилизации России.



Теперь, в преддверии неминуемого поражения нацистского режима, у людей Украины не может не возникнуть вопрос: что делать дальше? Многие понимают, что предлагаемая хунтой пилюля "свободных выборов" предназначена для сохранения режима оккупации. Едва ли у большинства украинцев, за исключением прошедших неизлечимую лоботомию, сохраняется желание услышать хунту. Она на деле доказала, что ей безразлично процветание украинского народа, а за свои (и иностранные) интересы она будет бороться до окончательного краха.



Может быть, у кого-то из украинцев возникает ностальгия по прежним мирным временам, однако никто эти времена не принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Значит, деоккупация станет их задачей. Любые варианты урегулирования кризиса не исключают сохранение остатков украинского нацизма подобно тому, как они никуда они не делись после 1945 года, а это ставит каждого украинца перед выбором: либо пойти по пути восстановления мирного и дружественного сотрудничества с Россией, либо прижать уши и ждать, что с тобой сделают наследники Бандеры в разворачивающейся битве за будущее.