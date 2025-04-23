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Воскресенье, 27.04.2025
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Глава МИД Ирана удовлетворен третьим раундом переговоров с США по ядерной сделке
00:45 27.04.2025

Глава МИД Ирана удовлетворен переговорами с США по ядерной сделке
Сторонам необходимо провести дома дополнительные консультации, сообщил Аббас Арагчи

ДУБАЙ, 26 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что удовлетворен ходом переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики, но испытывает сдержанный оптимизм в отношении будущего соглашения с Вашингтоном.

"Мы удовлетворены ходом переговоров, обе стороны настроены серьезно. В отношении достижения соглашения я настроен оптимистично, но сдержанно", - отметил он в беседе с журналистами по окончании третьего раунда переговоров.

Арагчи заявил, что диалог прошел в более серьезной атмосфере, но обнаружились некоторые разногласия, поэтому сторонам необходимо провести дома дополнительные консультации.

"Третий раунд переговоров оказался более серьезным, чем предыдущие, постепенно углубляемся в технические детали", - сказал он. По словам Арагчи, существуют несколько разногласий по отдельным вопросам, "некоторые из них серьезные, некоторые - нет".

По его словам, эксперты МАГАТЭ могут присоединиться к следующему раунду диалога.

"Теперь мы постепенно выходим за рамки общих вопросов и переходим к деталям. Сегодня у нас были эксперты по экономическим вопросам. Думаю, на следующей встрече к нам присоединятся эксперты из МАГАТЭ", - сказал министр в эфире иранского государственного телевидения.

***

WSJ: на переговорах США и Ирана спорят об обогащении урана и ракетной программе
Издание называет этот вопрос "основной точкой преткновения на нынешних переговорах"

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Разногласия на переговорах Вашингтона и Тегерана главным образом касаются иранской программы обогащения урана, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание называет этот вопрос "основной точкой преткновения на нынешних переговорах". Еще одним спорным моментом является желание американской администрации увязать ракетную программу Ирана с новой ядерной сделкой, добавляет газета. Тем не менее неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа назвал переговоры в Омане "позитивными и продуктивными". Он также сообщил, что очередная встреча состоится вскоре в Европе.

Третий раунд диалога между США и Ираном завершился "серьезными разногласиями и обязательством провести новую встречу", подытожила WSJ.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил, что место проведения четвертого раунда непрямых переговоров между США и Ираном объявят власти Омана, которые выполняют функцию посредника в процессе урегулирования разногласий по ядерной программе исламской республики.

Третий раунд диалога между США и Ираном завершился в субботу в Маскате. Параллельно с политическими переговорами на высоком уровне в оманской столице проходили технические консультации экспертов, которые обсуждали детали потенциального соглашения по ядерной программе республики. Иранскую делегацию на политических переговорах возглавлял Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон возглавлял экспертную группу на технических консультациях. Иран на консультативной встрече представляли заместители министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

18 апреля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что исламское государство вне зависимости от итогов переговоров с США не станет демонтировать свои центрифуги для обогащения урана и не будет прекращать его полностью. Кроме того, по мнению Тегерана, ракетная программа Ирана не может входить в сферу ядерной сделки.

Источник - ТАСС
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