Readovka: Событие недели на СВО: 7 дней переговорного трека

01:36 27.04.2025

Событие недели на СВО: 7 дней переговорного трека



Евгений Норин



СВО



На фронте произошло сразу несколько знаковых событий. Все они были вплетены в происходящую серию дипломатических поездок и мероприятий. Русские "Герани" нового поколения свободно бороздят небо незалежной, поражая стратегические объекты. ВСУшники сдают последние квадратные километры Курской области, аврально готовя себе фортификации в Сумщине. Помимо этого, прошло еще 2 масштабных события. Первое было анонсировано, но не состоялось. Встреча в Лондоне должна была ознаменовать обсуждение западной коалицией плана по урегулированию украинского конфликта. Второе – символичный визит Уиткоффа в Москву для переговоров с российским лидером.



Теперь подробнее – провал в Британии. Лондонский раунд переговоров между США и Украиной был сорван из-за резких высказываний Владимира Зеленского. Последний внезапно вспомнил о конституции, о непримиримости своего народа к утрате ряда регионов. При этом президент незалежной напрочь забыл про реальную ситуацию на земле. В результате госсекретарь Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон. Вместо встречи первых лиц в Туманном Альбионе прошли заседания "экспертов", итогом которых стала декларация о намерениях. Стороны договорились продолжить обсуждение, иными словами, переговоры зашли в тупик. Оно и понятно, ведь играть в теннис со стеной можно сколько угодно, но Большой шлем при этом выиграть не получится.



