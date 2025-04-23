|Readovka: Событие недели на СВО: 7 дней переговорного трека
01:36 27.04.2025
Событие недели на СВО: 7 дней переговорного трека
Евгений Норин
СВО
На фронте произошло сразу несколько знаковых событий. Все они были вплетены в происходящую серию дипломатических поездок и мероприятий. Русские "Герани" нового поколения свободно бороздят небо незалежной, поражая стратегические объекты. ВСУшники сдают последние квадратные километры Курской области, аврально готовя себе фортификации в Сумщине. Помимо этого, прошло еще 2 масштабных события. Первое было анонсировано, но не состоялось. Встреча в Лондоне должна была ознаменовать обсуждение западной коалицией плана по урегулированию украинского конфликта. Второе – символичный визит Уиткоффа в Москву для переговоров с российским лидером.
Теперь подробнее – провал в Британии. Лондонский раунд переговоров между США и Украиной был сорван из-за резких высказываний Владимира Зеленского. Последний внезапно вспомнил о конституции, о непримиримости своего народа к утрате ряда регионов. При этом президент незалежной напрочь забыл про реальную ситуацию на земле. В результате госсекретарь Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон. Вместо встречи первых лиц в Туманном Альбионе прошли заседания "экспертов", итогом которых стала декларация о намерениях. Стороны договорились продолжить обсуждение, иными словами, переговоры зашли в тупик. Оно и понятно, ведь играть в теннис со стеной можно сколько угодно, но Большой шлем при этом выиграть не получится.
Ответ Вашингтона не заставил себя ждать. Дональд Трамп в своей социальной сети жестко раскритиковал Зеленского. "Парню без карт" вновь досталось. Во-первых, президент США заявил, что Киев должен понять, что если за Крым не боролись на протяжении 11 лет, то сейчас шанс его вернуть крайне мал. Во-вторых, американский лидер отметил, что Россия уже пошла на уступки, отказавшись от завоевания всей Украины.
По данным СМИ, в план президента США входит снятие санкций с Москвы – предложение, которое европейские союзники уже отвергли. Официальных комментариев на эту тему от Трампа пока не последовало, что говорит о продолжающемся поиске компромиссов.
Далее – визит Уиткоффа. На фоне высокоточных ударов ВС РФ по Киеву и другим регионам американский лидер призвал "Владимира остановиться". Почти сразу после этого в Москву прибыл спецпосланник Уиткофф. В пятницу он провел переговоры с Владимиром Путиным. Согласно официальным заявлениям стороны продуктивно обсудили стратегию урегулирования конфликта и договорились продолжать диалог на разных уровнях.
Одновременно в журнале Time вышло интервью Трампа, где он ясно заявил: Крым – это Россия, а вступление Украины в НАТО стало причиной конфликта. Американский лидер сделал предположение, что незалежная вряд ли в обозримом будущем может претендовать на членство в данной организации.
Реакция Банковой была предсказуемой. МИД Украины заявил, что Киев не признает ни одну часть своей территории, включая Крым, в составе РФ. Более того, ни одна третья страна не может запретить незалежной вступать в НАТО или ЕС. Банковая отвергла идею сокращения своей армии и ВПК, а также ограничение помощи от партнеров.
Конечно, украинские политики и дипломаты проявляют завидное красноречие и категоричность – но также демонстрируют полную оторванность от реальности. Заявление стало жестким ответом на интервью Трампа. Одна из немногих постоянных в этом уравнении заключается в том, что США остаются главным финансовым и военным донором Украины и НАТО, а слова Дональда Трампа уже сейчас можно воспринимать как реальный политический сигнал – по крайней мере, до окончания его президентского срока.