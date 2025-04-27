Американцы видят японцев на "передовой" сражений за интересы янки, - Анатолий Кошкин

16:01 27.04.2025 Американцы видят японцев на "передовой" сражений за интересы янки

Фанат "военного дела" премьер Исиба тащит свою страну в "азиатскую НАТО"



27.04.2025 | Анатолий КОШКИН



Хотя новый старый президент США Дональд Трамп при встречах с японцами расточает комплименты и обещает "договариваться", в душе, а подчас и открыто, он продолжает в довольно резких выражениях возмущаться тем, что Страна восходящего солнца, привыкнув к патерналистской политике Вашингтона, продолжает считать, что американцы чуть ли не обязаны защищать Японию и массово допускать на свой рынок японскую продукцию, в первую очередь популярные в США "Тойоты", "Ниссаны" и пр.



Отвечая на претензии Трампа по поводу того, что двусторонний "договор безопасности" выгоден лишь Токио, который десятилетиями развивал экономику своей страны, не тратя должную часть ВВП на военные нужды и не принимая на себя обязанность "защищать США", японское правительство напоминает, что взамен их страна за американский "ядерный зонтик" платит немалую цену. А именно, позволяя армии США иметь в Японии более ста военных баз и объектов, которые превращают японскую территорию и народ в цель для ударов потенциальных противников. При этом, заметим, "добровольно" отказываясь от суверенитета страны, во всяком случае, в вопросах внешней политики и обороны.



Однако этого нынешней американской администрации явно недостаточно. В Вашингтоне и Пентагоне желали бы видеть Японию и ее возрожденные в полном объеме вооруженные силы своим "передовым отрядом", который выступал бы в авангарде агрессивной политики США в Восточной Азии и АТР в целом. Да и не только в АТР, а и в гораздо более обширном регионе мира, ныне именуемом на Западе Индо-Тихоокеанским. И, похоже, на сей раз японцам, что называется, не отвертеться.



Это отчетливо понимают, например, редакторы ведущей газеты Японии "Асахи симбун", которые с нескрываемой тревогой опубликовали статью под заголовками: "Перспективы японо-американского договора при администрации Трампа: кто окажется на передовой в случае кризиса? Рамки концепции "единый театр действий". США перекладывают расходы по сдерживанию Китая на Японию".



В преамбуле статьи сообщается, что на фоне переговоров по тарифам Вашингтон требует от Токио увеличения оборонных расходов и готовности к конфликту в Восточной Азии. Признается, что в Токио этим не на шутку обеспокоены. Соединенные Штаты требуют от Японии взять на себя дополнительные расходы и "проявить решимость", ведь в случае возникновения чрезвычайной ситуации в Восточной Азии "Япония окажется на передовой", отмечает "Асахи".



Японские аналитики определенно дают понять, что стремление американской администрации разрешить кризисные ситуации на территории бывшей УССР и на Ближнем Востоке продиктовано не миролюбием нынешних хозяев Белого дома, а стремлением сосредоточить военные усилия на конфронтации с Китайской Народной Республикой. Пекин же не намерен уступать в навязанном Вашингтоном экономическом, военном и ином противоборстве с США за влияние в Восточной Азии.



По мнению японской газеты, этой задаче был подчинен и отбор ключевых персон в новой администрации. "Американский лидер Дональд Трамп придерживается стратегической концепции "мир через силу". Этот принцип направлен преимущественно на сдерживание амбиций Пекина. В соответствии с занятой позицией президент США назначил на ключевые должности своих сторонников, также придерживающихся жесткой линии в отношении Китая. В первую очередь речь идет о госсекретаре США Марко Рубио и советнике президента по национальной безопасности Майкле Уолтце", – отмечает "Асахи".



Свои выкладки авторы статьи подтверждают и высказываниями министра обороны США Пита Хегсета, бывшего политического комментатора консервативного телеканала Fox News. На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената новый руководитель военного ведомства заявил: "Мы будем работать с дружественными странами и союзниками, чтобы сдержать китайскую агрессию (?!) в Индо-Тихоокеанском регионе". Он также утверждает, что нужно "как можно скорее положить конец конфликтам в секторе Газа и на Украине и сосредоточиться на противодействии Китаю".



Во время своей первой встречи с японским коллегой министром обороны Японии Гэном Накатани американец говорил отнюдь не о вспомогательной роли заметно окрепших японских вооруженных сил. Он назвал Токио "ключом к сдерживанию" (читай: военной конфронтации) Пекина. Хегсет подчеркнул, что Штаты рассматривают Японию как незаменимого партнера в сфере сдерживания военной агрессии Китая, и подтвердил, что сотрудничество между японскими "силами самообороны" и вооруженными силами США в Японии будет укрепляться. При этом сообщалось, что Соединенные Штаты объявили о намерении модернизировать свои контингенты в Японии, полномочия которых прежде ограничивались управлением военными базами. Ныне предполагается преобразовать их в объединенное оперативное командование.



Со своей стороны в марте в Японии сформировано объединенное оперативное командование по централизации управления сухопутными, морскими и военно-воздушными силами самообороны, которое будет служить своего рода аналогом Объединенного командования США и позволит двум странам более тесно сотрудничать.



Во время визита в Токио американский министр обороны на пресс-конференции сделал насторожившее японцев заявление о том, что "в случае кризиса на Тайване Япония окажется на передовой", и также призвал ее "проявить решимость". Американские журналисты не замедлили поинтересоваться, готова ли Япония сражаться бок о бок с Соединенными Штатами в случае возникновения "юдзи" – чрезвычайной ситуации на Тайване. Министр обороны Накатани лаконично ответил, что правительство будет действовать по ситуации, при этом не опровергнув, но и не подтвердив слова своего американского коллеги.



Перекладывание американцами бремени приготовлений союзников к войне японские журналисты связывают и со стремлением Трампа и его команды сокращать свои военные расходы. Они пишут, что это вполне может ударить по Японии. Напомним, что американцы уже не удовлетворены планами японского правительства увеличить до 2-х процентов ВВП расходы на оборону Страны восходящего солнца. Новая администрация США уже озвучила требование к Токио довести военный бюджет до 3, а там и до 5 процентов национального дохода.



"Асахи" пишет, что Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) под руководством Илона Маска поставил задачу перед министерствами и агентствами сократить расходы на 1 триллион долларов (142 триллиона иен) США к концу мая. Как сообщает телекомпания NBC, в Минобороны США рассчитали, что отмена плана по наращиванию американского военного присутствия в Японии позволит сэкономить порядка 170 миллиардов иен. Восполнять такую экономию, скорее всего, предстоит за счет японских налогоплательщиков. "Можно предположить, что Вашингтон переложит дополнительное финансовое бремя на Токио, вплоть до бюджета на укрепление двустороннего альянса", – не без основания допускает японская газета.



Можно предположить, что, опасаясь дальнейшего нажима Вашингтона на Японию в плане выделения все больших средств на оборону, источников которых в Токио пока не видят, японское правительство стремится диверсифицировать эти расходы, распределяя их и между другими восточноазиатскими союзниками США.



По данным газеты, полученным из многочисленных источников в японском правительстве, глава военного ведомства Накатани заявил, что Япония придерживается концепции "единого театра военных действий". По словам министра, Токио хотел бы рассматривать США, Австралию, Филиппины, Республику Корея и прочие страны как единый театр (зону) военных действий и углублять сотрудничество с этими государствами.



"Асахи" разъясняет, что под "театром военных действий" принято понимать территорию, где в военное время проводится одна операция. По данным правительственных источников, новая концепция объединяет ранее использовавшиеся термины "театр военных действий в Восточно-Китайском море" и "театр военных действий в Южно-Китайском море". Разработана она была высокопоставленными должностными лицами "сил самообороны" и Министерства обороны Японии. Сообщается, что "предложенная концепция была встречена министром обороны США Питом Хегсетом с энтузиазмом".



"Почему же правительство Японии выдвинуло концепцию "единого театра военных действий" именно сейчас?" – задается вопросом "Асахи" и приводит мнение профессора Дзинбо из университета "Кэйо", эксперта по международной политике и безопасности. Который объяснил ее цели и задачи следующим образом: "Япония придает ключевое значение полноценной вовлеченности Америки в дела Индо-Тихоокеанского региона. Полагаю, что цель концепции в том, чтобы при разработке Соединенными Штатами оборонной стратегии весь регион рассматривался как единое целое". По вопросу перспектив реализации этой концепции профессор сказал: "Единый театр военных действий – это всего лишь общая идея, своего рода яркий слоган. Никаких прав или обязанностей эта концепция пока что не подразумевает. Не стоит полагать, что позиция Японии кардинально изменится".



Отмечая, что в феврале и марте Япония начала активно работать над укреплением сотрудничества с несколькими странами, в частности в Южно-Китайском море были проведены совместные военные учения, авторы статьи признают, что концепция "единого театра военных действий" подверглась критике как внутри страны, так и за рубежом.



Высокопоставленный чиновник Министерства обороны Японии заявил: "Не следует публично и бездумно бросаться такими сильными словами, как "театр военных действий"". По его мнению, данная концепция еще "сырая" и непроработанная, так что и обсуждать нечего.



А депутат парламента от оппозиционной Коммунистической партии Японии Таку Ямадзоэ, выступая в комитете по иностранным делам и обороне палаты советников, раскритиковал предложенную концепцию, заявив, что конкуренция с военными блоками в Индо-Тихоокеанском регионе лишь усилит напряженность.



Не в восторге от японской инициативы и в Сеуле. Южнокорейская газета "Ханкере" сообщила: "Роль американского военного контингента в Южной Корее, изначально предназначенного для защиты страны, может быть переориентирована на "сдерживание Китая". Причем сама постановка такого вопроса считается недопустимой". Заметим, что в Республике Корея весьма осторожно относятся к перспективам вовлечения своей страны в конфронтацию с КНР.



Хотя и в Японии, и в США поначалу сдержанно отнеслись к предвыборному лозунгу нынешнего премьер-министра Японии Сигэру Исибы создать "азиатский аналог НАТО", на наш взгляд, концепция "единого театра военных действий" вписывается в такой проект, что требует соответствующих мер противодействия со стороны тех стран, против которых этот "восточный НАТО" затевается. Источник - Фонд стратегической культуры

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