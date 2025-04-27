Данные из Китая показывают, что страна успешно противостоит США в торговой войне

20:43 27.04.2025

27.04.25



Прибыль промышленных предприятий Китая выросла в марте на 2,6% г/г. По итогам первого квартала показатель вырос на 0,8% г/г после снижения в первые два месяца года, сообщило в воскресенье Национальное бюро статистики КНР.



Прибыль китайских промышленных компаний выросла в марте благодаря сектору высоких технологий. Это свидетельствует об устойчивости экономики страны в условиях торговой войны с США.



