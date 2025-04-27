|Данные из Китая показывают, что страна успешно противостоит США в торговой войне
20:43 27.04.2025
27.04.25
Прибыль промышленных предприятий Китая выросла в марте на 2,6% г/г. По итогам первого квартала показатель вырос на 0,8% г/г после снижения в первые два месяца года, сообщило в воскресенье Национальное бюро статистики КНР.
Прибыль китайских промышленных компаний выросла в марте благодаря сектору высоких технологий. Это свидетельствует об устойчивости экономики страны в условиях торговой войны с США.
Прибыль промышленных предприятий Китая выросла в марте на 2,6% по сравнению с прошлым годом (по итогам первого квартала показатель вырос на 0,8% г/г после снижения в первые два месяца года), сообщило в воскресенье Национальное бюро статистики КНР.
Позитивный разворот данного показателя считается критически важным для повышения доверия китайского бизнеса и стимулирования компаний к инвестициям и найму персонала. Все это должно помочь китайскому правительству выполнить обязательство по достижению 5-процентного экономического роста в этом году.
Прибыль производителей, ориентированных на высокие технологии, выросла по итогам I кв. на 3,5% г/г, хотя в первые два месяца года показатель снизился на 5,8% г/г. Почти три пятых промышленных секторов КНР зафиксировали рост прибыли в марте.
В пятницу Пекин сообщил, что подготовит чрезвычайные планы по защите страны от усиливающихся внешних потрясений. Это должно поддержать экономику страны на фоне углубляющейся торговой войны с США.
В частности, обещано создать новые инструменты для стимулирования развития технологий, потребления и торговли. Такие шаги могут помочь компаниям из данных отраслей получить доступ к дешевым кредитам.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg