Русская армия продолжает наступление на ключевых направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:46 28.04.2025

Дарья Продина, Михаил Пшеничников



СВО



Эта неделя заканчивается на мажорной ноте, которую обеспечили полное освобождение Курской области, о чем было доложено президенту, и другие наступательные успехи русской армии. Прежде всего, речь идет о Покровском и Константиновском направлениях. Покончив с серией контратакующих операций ВСУ, наши вновь продолжают окружение агломерации Покровска и Мирнограда. Под Константиновкой идет напряженная шахматная партия, победитель которой получит все к югу от важнейшей крепости врага. Одновременно неделя отметилась очередным преступлением ВСУ: в результате террористического акта у своего дома был убит генерал ВС РФ Ярослав Москалик. Его убийство вызвало осуждение американского президента Трампа, продолжающего свою игру на переговорном треке.



Покровское направление



