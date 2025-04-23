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Русская армия продолжает наступление на ключевых направлениях фронта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:46 28.04.2025

Дарья Продина, Михаил Пшеничников

СВО

Эта неделя заканчивается на мажорной ноте, которую обеспечили полное освобождение Курской области, о чем было доложено президенту, и другие наступательные успехи русской армии. Прежде всего, речь идет о Покровском и Константиновском направлениях. Покончив с серией контратакующих операций ВСУ, наши вновь продолжают окружение агломерации Покровска и Мирнограда. Под Константиновкой идет напряженная шахматная партия, победитель которой получит все к югу от важнейшей крепости врага. Одновременно неделя отметилась очередным преступлением ВСУ: в результате террористического акта у своего дома был убит генерал ВС РФ Ярослав Москалик. Его убийство вызвало осуждение американского президента Трампа, продолжающего свою игру на переговорном треке.

Покровское направление



На уходящей неделе наконец прекратились упорные контратаки ВСУ, нацеленные на ослабление русской армии, которую Киев хочет отодвинуть с южной дуги окружения Покровско-Мирноградской агломерации. Мы вновь в атаке, и если до этого основной упор был на обход Покровска с запада, то теперь активность заметна на восточной, "мирноградской" стороне вопроса. От Новоторецкого и Елизаветовки русские подразделения пошли в атаку на Миролюбовку, уничтожив линию малых опорников перед селом и ворвавшись в него.

Следующая, самая вероятная цель по атаке ВС РФ – соседнее крупное село Новоэкономическое, протянувшее в форме дуги поперек трассы Н-32 (она же Т0504), соединяющей, в свою очередь агломерацию с ближайшим крупным городом Константиновка. Взяв Новоэкономическое, ВС РФ не только обрубят сообщение между 2 крепостями, но и обнулят усилия противника по возвращению себе контроля над развязкой шоссе между Малиновкой и Новой Полтавкой. До сих пор ВСУ бились за этот узел, как за один из вариантов обеспечения своих войск на данном направлении, чтобы элементарно распылить усилия русских БПЛА в охоте за снабженцами по нескольким дорогам.

О западном, "Покровском" фланге меж тем также не забыли – натиск по этой линии был синхронно возобновлен. Как результат: до первых домов городской застройки, что на окраинной Торговой улице, нашим авангардам осталось порядка 2 км. Но по всем признакам ни о каком штурме города речи не идет.

Константиновское направление

Тем временем на соседнем и столь же ключевом сейчас Константиновском направлении русские войска продолжают ликвидацию оперативных выступов ВСУ к югу и востоку от Константиновки. После закрытия темы "Торецкого камбека" в игру вернулись западные предместья за Торецком – Щербиновка и Петровка. ВС РФ уличили момент, когда командование ВСУ выслало оттуда подкрепления на другой болезненный участок юго-западнее, Сухую Балку – Старую Николаевку, и ударили от Леонидовки по ослабленному гарнизону.

Ситуация же в районе Сухой Балки для неприятеля и впрямь невеселая. Силы двух бригад ТрО, 111-й и 109-й, не смогли удерживать положение, им на помощь бросили 93-ю ОМБр и мехбатальон президентскую бригаду. Синхронизируя действия в этих 2 болезненных точках, ВС РФ решают здесь задачу-минимум: вынудить ВСУ бросать крупные села и попасть в полукотел, который может стать полным и замкнутым, если русские войска начнут атаку с северо-западных окраин Торецка в направлении сел Клебан-Бык и Катериновка.

Потенциальная же потеря Щербиновки и Петровки создаст для врага перспективу на значительную опасность для всей обороны противника к югу от Константиновки. Завладев этими селами, мы получаем дополнительный путь давления на Плещеевку, через которую есть реальная возможность вырвать у ВСУ их линию обороны по Клебан-Быкскому водохранилищу еще до того, как они на нее перейдут и укрепятся.

Сумское направление

Накануне генерал Герасимов официально доложил Верховному главнокомандующему: территория Курской области полностью очищена от присутствия оккупантов. Этому предшествовали уже полное освобождение Горнальского монастыря и взятие контрольных высот, после чего контроль над селом Горналь также был возвращен. Этому поспособствовала артиллерия ВС РФ, активно работавшая по Мирополью и Запселью, где в последние дни были утроены логистические хабы врага. Одновременно было официально признано, что освобождать курскую землю нашим бойцам помогали отряды добровольцев из Северной Кореи.

Долгожданный конец курской трагедии наступил, наши авангарды не меняют своих целей по Сумскому приграничью. Однако враг, по последним данным, также не отпустил идею быть занозой по соседству, в пограничном Краснояружском районе Белгородской области. Так, он еще не потерял последние шансы вставить палку в колеса нашей группировке войск "Север" и помешать сконцентрироваться в наступательный кулак, пока противник спешно готовит оборону Сум.

Доброй ночи, Киев

Ночь на 24 апреля напомнила властителям Киева, что они живут на грешной земле. Был совершен первый за долгое время массовый налет русских "Гераней" и ракет на столицу Украину и другие города, а точнее на их ключевые объекты. Этим шагом был крайне возмущен "миротворец" Трамп, эмоционально через свои соцсети воззвав к Путину с требованием остановиться, но куда интересней этой театральной фигуры политеса то, как Киев оказался готов к такому. Ответ: почти никак. ПВО, по полученным сведениям, отработала кое-как, что дало основания полагать, что ресурсы ВСУ по этой ключевой линии истощены.

Подлое убийство

Украинская разведка осталась верна своим террористическим повадкам. В пятницу утром в подмосковной Балашихе во дворе жилого дома прогремел взрыв. СВУ, заложенная с поражающими элементами в старую машину, припаркованную у дома, сдетонировала в тот момент, когда из подъезда вышел замначальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал Ярослав Москалик. Повторивший судьбу генерала Кириллова, он был уважаем среди коллег и соседей – на место его гибели и сегодня приносят цветы и свечи. Его же убийцу взяли спустя сутки на территории Турции. Агента СБУ Игната Кузина уже привезли в Россию, и ведут с ним следственные действия.

Ранее, 26 апреля, главным событием недели стали подвижки в переговорах по Украине.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745790360


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