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НГ: Москва, Пекин и Брюссель будут бороться за влияние в Центральной АзииНГ: Москва, Пекин и Брюссель будут бороться за влияние в Центральной Азии
00:57 28.04.2025

Странам региона не хватает около 2 миллиардов долларов в год на финансирование инфраструктурных проектов

Ольга Соловьева
27.04.2025

Многосторонняя официальная помощь развитию, млн долл.

За последние 10 лет общий объем официальной помощи развитию (ОПР) республикам Центральной Азии (Казахстану, Киргизии, Узбекистану, Таджикистану, Туркмении) в абсолютном выражении превысил 21 млрд долл. При этом со временем снижается зависимость этих стран от внешней помощи. Политика США по сокращению программ внешней помощи приведет к снижению международной поддержки постсоветских стран. В то же время Пекин, Брюссель и Москва могут пытаться усилить свое экономическое влияние, считают эксперты из Института Гайдара.


Общая международная помощь от официальных доноров впервые за последние пять лет сократилась, отмечается в отчетах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По итогам 2024 года она снизилась на 7% по сравнению с 2023 годом. Сокращение официальной помощи в целях развития (ОПР) было обусловлено сокращением взносов в международные организации, уменьшением помощи Украине, снижением объемов гуманитарной помощи и сокращением расходов на размещение беженцев. Совокупно официальная помощь стран – членов комитета содействия развитию (КСР) ОЭСР в 2024 году превысила 212 млрд долл.

ОПР – это один из видов иностранной помощи развивающимся странам. Такая помощь может предоставляться в форме грантов, кредитов (займов) и иных трансфертов в денежной или натуральной форме. Выделяется такая помощь как со стороны отдельных стран-доноров, так и от различных международных институтов.

Основной объем финансирования по итогам 2024 года предоставили США – свыше 63 млрд долл., что составляет около 30% от всех поступлений. За Штатами следуют Германия (32,4 млрд долл.), Великобритания (18 млрд), Япония (16,8 млрд) и Франция (15,4 млрд долл.). Эти же страны традиционно являются основными поставщиками международной помощи менее обеспеченным государствам.

Исследователи из Института Гайдара в своем мониторинге экономической ситуации отмечают, что за последние полвека мировой объем ОПР значительно вырос: с 39,4 млрд долл. в 1960 году до 223 млрд долл. в 2023-м. Но эксперты не видят предпосылок для сохранения этой тенденции. "Недавние заявления Дональда Трампа по сокращению помощи Украине, а также закрытие программ Агентства по международному развитию США (USAID) ставят под сомнение возможности для сохранения традиционно высокого уровня финансирования американских программ международной помощи в будущем", – пишут авторы доклада – старший научный сотрудник РАНХиГС Юрий Зайцев и старший научный сотрудник Института Гайдара Александр Кнобель. Общее сокращение международной помощи отразится и на странах Центральной Азии (ЦА).

В абсолютном выражении общий объем ОПР странам региона ЦА за последнее десятилетие превысил 21 млрд долл. Доля региона в мировой многосторонней помощи составляет порядка 12,5%, в то время как доля стран ЦА в общем объеме двусторонней официальной помощи развитию не превышает 5,7%.

Под многосторонней помощью понимается поддержка международных организаций и институтов развития, а под двусторонней – проекты, реализуемые неправительственными организациями от имени стран – членов КСР ОЭСР, то есть от имени стран-доноров.

Относительно небольшую долю стран ЦА в общем объеме международной помощи авторы доклада объясняют как успехами самих стран, а также снижением зависимости ряда государств от внешнеэкономической помощи. К примеру, Казахстан в настоящий момент осуществляет переход от статуса страны-реципиента международной помощи к статусу страны-донора. Тем не менее значимость экономической помощи для отдельных стран остается высокой. Например, в Таджикистане и в Киргизии доля ОПР в ВВП страны составляет 4,4% и 3% соответственно. Более того, по данным Азиатского банка развития (АзБР), странам региона ЦА не хватает около 1,7 млрд долл. в год для финансирования инфраструктурных проектов. Кроме того, внешняя помощь может содействовать поддержке необходимого уровня инвестиций в инфраструктуру региона.

По итогам 2023 года многосторонняя помощь странам ЦА со стороны международных организаций превысила 1,3 млрд долл. Совокупно же за последнее десятилетие региону было предоставлено помощи на более чем 11,7 млрд долл.

Ученые обращают внимание и на этакое "разделение труда" между постсоветскими странами. Одни государства в большей степени сотрудничают со странами ОЭСР, в то время как другие взаимодействуют с донорами – не членами ОЭСР, а также с евразийскими институтами развития.

К примеру, в Киргизии в настоящее время работает несколько международных финансовых организаций, включая ЕАБР, АзБР, Российско-киргизский фонд развития (РКФР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (МФК). Объем их финансирования составил почти 1 млрд долл., тогда как общий объем многосторонней помощи за 2013–2023 годы стране превысил 2,45 млрд долл., рассказывают эксперты.

Киргизии также не так давно в общей сложности было выделено свыше 120 млн долл. на первую фазу программы "Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии". Проект будет софинансироваться за счет кредита в 50 млн долл. от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), кредита в 20 млн от Фонда организаций стран – экспортеров нефти, гранта в 9 млн от Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в Таджикистане финансирует проект в форме гранта в размере 2 млн долл. в сфере здравоохранения "Караван здоровья", который может увеличить доступ к медицинским услугам.

Что касается двусторонней помощи странам ЦА, то в целом за последние 10 лет страны – члены КСР ОЭСР выделили в качестве двусторонней помощи 7,2 млрд долл. При этом доноры вне КСР ОЭСР предоставили еще около 3 млрд долл.

Узбекистан – крупнейший получатель помощи от стран – членов КСР ОЭСР. Только в 2023 году страна получила около 500 млн долл. помощи. В свою очередь, Киргизия – крупнейший региональный получатель экономической помощи от стран – не членов КСР ОЭСР. "Наиболее значимыми партнерами по развитию для страны являются Китай и Россия. В 2022 году правительство РФ одобрило финансирование проекта ООО "Производственное предприятие Нарын" по строительству и эксплуатации ГЭС Куланак в Кыргызской Республике в целях повышения энергоэффективности экономики и обеспечения энергобезопасности страны. Объем финансирования составил 44 млн долл.", – приводят пример эксперты.

Крупнейшим донором в регионе остается Китай. В 2023 году правительство Китая через АБИИ одобрило финансирование в размере 40 млн долл. для казахстанской компании Shokpar Wind Power Plant для строительства и эксплуатации ветровой электростанции мощностью 100 МВт. Общий размер проекта составил 128 млн долл.

Китай через АБИИ активно инвестирует в Центральную Азию. Совокупный объем утвержденных проектов в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии и странах Кавказа оценивается в 5,5 млрд долл. В ближайшие годы планируется направить еще около 4,5 млрд долл.

На страны ЦА пришлась почти половина общих инвестиций Китая в Евразийском регионе. По данным Евразийского банка развития, по итогам первой половины 2024 года общий объем прямых инвестиций Китая, Турции и стран Персидского залива в евразийские страны достиг 90,4 млрд долл., из которых на Китай пришлось свыше 58 млрд. В Туркменистан было направлено совокупно свыше 17,5 млрд долл., в Казахстан – 15,5 млрд, Узбекистан – 8,8 млрд долл., следовало из доклада банка.

Что касается РФ, то наша страна за период с 2008 по 2022 год оказала странам Центральной Азии помощи на 6,2 млрд долл., рассказывали в МИД РФ.

В 2024 году первый вице-премьер РФ Денис Мантуров оценивал совокупный объем накопленных инвестиций РФ в Центральную Азию в 38 млрд долл., добавляя, что в регионе работает свыше 24 тыс. компаний с российским капиталом.

Брюссель также усиливает свое влияние в регионе. На состоявшемся в начале апреля саммите ЕС–ЦА еврочиновники объявили о выделении пакета помощи в размере 12 млрд евро для "стратегического партнерства" ЕС со странами региона. Пакет будет распределен между четырьмя сферами: транспорт (3 млрд евро), критически важные минералы (2,5 млрд евро), гидроэнергия и климат (6,4 млрд евро) и спутниковый интернет (100 млн евро).

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745791020


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