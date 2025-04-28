Кому и сколько стоит глобализация и отказ от нее? - Елена Пустовойтова

10:44 28.04.2025 Кому и сколько стоит глобализация и отказ от нее?

Экономические эксперименты Дональда Трампа чреваты серьезными потрясениями



28.04.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



Вчера глобализация устраивала всех. Выросшие на ней поколения потребителей радовались тому, что у них клубника с шести часов утра, а не только в конце июня. "Производители" клубники радовались тому, что селекционеры вывели им такой сорт, который отскакивает от пола, если уронить, и при этом не теряет товарного вида. Селекционеры радовались тому, что генетики научились "впаивать" клубнике гены северных рыб – для морозоустойчивости, картофелю – ген бактерий, чей яд смертелен для колорадского жука, рису – женский ген, добавляющий крупе вкус грудного молока, кукурузе - ген ядовитых змей, чтоб не жрали вредители, пшенице - геном верблюжьей колючки, чтоб в 20 раз повысить урожайность… Первыми тут всегда шли США, получающие баснословные урожаи с полей, на которых даже сорняк расти не может.



Канада всегда была первой в очереди за клубникой, но ее везут и в Мексику, Саудовскую Аравию, Японию, ОАЭ, Гонконг, Кувейт, Сингапур, Малайзию и Таиланд. Все клубнике рады – глобализация. По тому же принципу "открытого рынка" американские корпорации производили всякую "клубничку" - от электроники до автомобилей – там, где дешевле рабсила и выше прибыль. Особенно в Китае, который тоже радовался. Только не надо думать, что последний президент США утром проснулся и с удивлением обнаружил, что американцы покупают у Китая больше автомобилей, чем производят сами. По ноябрь прошлого года китайцев закупили на 3,35 миллиарда долларов, что на 65% больше по сравнению с годом предыдущим. При этом Китай лишь на десятом месте по автоимпорту США. В пятерке основных поставщиков Мексика (45,3 миллиарда), Япония (36,3 миллиарда), Южная Корея (34,8 миллиарда), Канада (26,2 миллиарда) и Германия (22,7 миллиарда). Глобализация-с! Но она же позволила транснациональным компаниям распустить корни по миру там, где ниже налоги с прибыли. Поэтому бухгалтерии ТНК ищите в офшорах. На Кайманах, на полуострове Юкатан в Белизе, на крошечном островке Невис там же на Карибах, в Сингапуре, Люксембурге или в Арабских Эмиратах. Это там вам обеспечат отсутствие или минимум налога на прибыль, сохранят вашу коммерческую тайну, защитят личную информацию, упростят процедуры регистрации и управления компанией, обеспечат гибкие корпоративные законы, которые легко прогибаются под вас. По сути дела, офшоризация механизма движения денежных потоков стала высшим достижением глобализации и она же – причина начавшегося разрушения пирамиды власти ТНК. Считая только с 2021 года, транснациональные корпорации регулярно переводили более триллиона долларов своей зарубежной прибыли в налоговые убежища, а бюджеты стран теряли около 10% от глобальных поступлений корпоративного налога.



Что сделал Дональд Трамп, едва войдя в Овальный кабинет 20 января этого года? Правильно. Подписал меморандум, дезавуирующий участие Соединенных Штатов в глобальном соглашении о ТНК под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Глобальное налоговое соглашение не имеет силы в США", сказано в документе. Понятно, потому что Трамп не хочет делиться прибылью американских гигантов и особенно цифровых с иностранными юрисдикциями. Ему надо сделать Америку снова великой. Его вторым ударом по глобалистам стали тарифы. Мера грубая, словно палочный удар, переводящая концептуальную проблему мировой экономики "на личности", но потому и поставившая ребром вопрос о будущем глобализации. "Мир в ужасе, потому что, с одной стороны, тарифы США не позволят экспортерам из других стран выйти на крупнейший потребительский рынок в мире, – пишет вашингтонский Foreign Policy. – В то же время вторая по величине держава в мире отчаянно пытается увеличить объемы своего экспорта. Никто не хочет, чтобы китайский экспорт прибивался к их берегам и доминировал в их промышленности. В итоге мы попали в очень сложную ловушку, которая действительно повлияет на глобальную перестройку торговли".



Стала ли деглобализация гениальным предвидением Дональда Трампа, испугавшегося угрозы потери национального суверенитета его страны перед диктатурой ТНК, сложившейся при неолиберализме, или это лишь судорожная реакция популиста, обещавшего "снова сделать Америку великой"? Будут ли гигантские конгломераты производителей товаров и услуг вынуждены локализовать производство? Сколько времени это займет и как это отразится на ценах на товары повседневного спроса, в том числе и на калифорнийскую клубничку? У западных аналитиков разбегаются и глаза, и мысли. Неоспоримым пока для них остается одно: Штаты пошли войной против всех. А это означает новый передел мира – теперь под Трампа. И очередь к нему "на поклон" показывает, что большая часть контрагентов трампизации готова быть фундаментом для нового покорения мира Штатами на принципах старых и привычных, близких западной экономике, за единственной разницей в том, что именно США, а не Кайманы с Сингапуром и Эмиратами, будут тем ласковым офшором, который обеспечит и прибыль, и защиту. А если нет?



Да, тарифы Трампа представляют собой серьезный шок для системы, но отражают лишь факт насильственного перераспределения прибыли, этой системой производимой. Тогда как глобальное потрясение как раз в том, что идеи либерализма, демократии и капитализма себя уже обесценили на фоне перехода мира к многополярности. Потому и ни одна страна в мире больше не может доверять США, как прежде, а не оттого, что Штаты внаглую готовы положить чужую прибыль себе в карман. "Если бы США были пациентом, а не самой мощной экономикой в мире, диагнозом была бы психопатия. Жестокий насильник считает себя жертвой, присвоившей полное право нападать на своих близких. В зале суда это привело бы к длительному сроку тюремного заключения, – возмущается норвежская High North News. – Они обокрали нас, – заявлял Дональд Трамп, указывая на Ян-Майен, ледяной остров в Баренцевом море, который, по его словам, представляет серьезную и разрушительную угрозу для экономики США". Остров этот, удобный для освоения Арктики, находится в 1000 километрах от побережья Норвегии и в 5600-х – от территории США. Однако, экстерриториальность интересов Вашингтона ничуть не меньше маршрутов торговли калифорнийской клубникой.



Да что там Норвегия! Трамп утопил трансатлантическую солидарность со всей Европой, используя как военные, так и торговые меры, чтобы вернуть себе положение великого лидера великой державы. И в ближайшие дни еврогоризонт будет все мрачнее из-за обоснованных опасений даже богатых стран по поводу мировой торговли. "Эффект Дональда Трампа" растет на мировых фондовых рынках с каждой минутой. "Ни одна страна, ни друг, ни враг, больше не может доверять США. Такова драматическая реальность, с которой мы сталкиваемся", - считает High North News. Ему в унисон щелкает косточками счет The Economist: "С момента своего пика в середине января доллар упал более чем на 9% по отношению к корзине основных валют. Две пятых этого падения произошло с 1 апреля, несмотря на то что доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на 0,2 процентных пункта. Такое сочетание растущей доходности и падающей валюты является тревожным знаком: если инвесторы бегут, несмотря на рост доходности, это, должно быть, потому что они думают, что Америка стала более рискованной. Ходят слухи, что крупные иностранные управляющие активами сбрасывают доллары США", – и помещает на обложку изображение раненого и перебинтованного орла, являющегося символом Америки, с обратным отсчетом дней до окончания президентского срока Дональда Трампа.



Если до 20 января объем рынка казначейских облигаций, составляющий 27 триллионов долларов, помогал превратить эту валюту в убежище, и доллар доминировал в торговле всем, от товаров первой необходимости до деривативов, то Трамп спровоцировал "безрассудной торговой войной и повышением тарифов примерно в десять раз экономическую неопределенность. Некогда вызывавшая зависть всего мира экономика Америки сейчас находится на грани рецессии, поскольку тарифы разрывают цепочки поставок, повышают инфляцию и наказывают потребителей", – считает журнал. Вполне справедливо: чистый долг около 100% ВВП, дефицит бюджета за прошедший год, составивший 7%, был слишком высок для здоровой экономики. А Трамп хочет занять еще больше - 10 апреля правительство утвердило проект бюджета, который может увеличить дефицит на 5,8 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Поэтому рынки начинают сомневаться в том, сможет ли президент Трамп управлять Америкой компетентно и последовательно. Хаотичный подход к расчету, обнародованию и отсрочке введения тарифов был откровенной насмешкой над экономикой, а отправка нелегальных мигрантов в Сальвадор без проведения слушаний в Конгрессе и преследование юридических фирм, которые вызывают у Трампа недовольство, больше похожи на самодурство и вызывают опасения, что и права иностранных кредиторов под горячую руку могут пострадать. А эти инвесторы владеют государственным долгом на 8,5 триллиона долларов – треть от общего объема, и более половины этого принадлежит частникам, которых невозможно уговорить дипломатией или пригрозить тарифами. И если положение не изменится, то насторожившаяся Америка скоро начнет закипать…



Даже для самих американцев понятно, что их долларовая система не идеальна, но она обеспечивает стабильную основу, на которой строится сегодняшняя глобальная экономика. А когда инвесторы засомневаются в кредитоспособности США, этим основам придет крах.



Далеко не подвижник социально ответственного государства, Дональд Трамп, тем не менее, подтолкнул тот процесс, который идет глобализации на смену. Хвалить или хаять его за это найдутся любители по обе стороны процесса, трансформирующего сегодня мир. По всей Европе президента США Дональда Трампа считают зачинщиком хаоса, который напоминает царя Мидаса: все, к чему он прикасается, оказывается еще хуже, чем было до него, отмечает Project Syndicate. Нахлобучив себе на голову "российскую угрозу", европейцы перевооружаются, одновременно пытаясь выяснить, как выжить в эпоху "нарушения мира", и отказываясь признавать, что старые взаимозависимости, которые либералы считали само собой разумеющимися, больше не обеспечивают мир, процветание и стабильность именно потому, что они – не новые. Что все институты и договоренности, которые объединяли Запад, превратились в оружие, действующее по принципу "все люди – враги". А это главный признак самоуничтожения системы, отживающей свой век. И чем дольше будут упираться в старые кандалы либералы, тем более высокую цену они будут платить, станут ли они в очередь за новым ошейником к Трампу или выберут путь многополярного устройства мира, в котором не насилие в форме санкций, экспортного контроля, миграционной экспансии, вмешательства в выборы и смены неугодных режимов во славу демократии, а взаимное признание национальных интересов каждой из сторон гарантируют устойчивый мир.



Обе дороги открыты. Источник - Фонд стратегической культуры

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