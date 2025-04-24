"Военная хроника": КНДР может бросить против ВСУ до 250 тысяч бойцов

11:04 28.04.2025

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Опыт СВО показал, насколько эффективно действует договор между Москвой и Пхеньяном.



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"Военная хроника": КНДР может бросить против ВСУ до 250 тысяч бойцов



Власти КНДР впервые официально признали участие своих войск в операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ.



"Победоносно завершилась операция по освобождению районов Курской области для отражения авантюрного вооруженного вторжения украинских властей в РФ. Подразделения наших вооруженных сил, которые были задействованы в операции по освобождению районов Курской области… внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины", – говорится в заявлении, которое распространили северокорейские СМИ.



Совместные действия северокорейских и российских военнослужащих сорвали планы западных стран и киевского режима, стремившихся помешать проведению специальной военной операции Москвы. Выступая с заявлением, Ким Чен Ын подчеркнул, что в Пхеньяне будет установлен памятник в честь северокорейских бойцов, принимавших участие в операции на территории Курской области.



По мнению авторов Telegram-канала "Военная хроника", привлечение северокорейских войск к операциям в Курской области дает гораздо больше, чем просто усиление за счет дополнительного боевого опыта - за этим шагом кроется целый комплекс скрытых преимуществ.



В первую очередь, задействование подразделений КНДР обеспечивает расширение тактического арсенала. Бойцы из Северной Кореи, привычные к ведению боев в экстремальных условиях и мастерски владеющие методами скрытого маневрирования, способны применять нестандартные приемы, эффективно использующие особенности ландшафта. Это серьезно затрудняет противнику задачу по выявлению замыслов и отражению ударов.



Помимо этого, участие КНДР в боевых действиях выполняет важную психологическую функцию. Демонстрация готовности России сотрудничать за пределами привычных дипломатических схем наносит удар по моральному духу ВСУ и их покровителей на Западе, ясно показывая: любое давление лишь спровоцирует неожиданные и жесткие ответы.



Дополнительным выигрышем от союза с Пхеньяном становится возможность внедрения нетипичных тактических новинок. Совместная работа российских и северокорейских специалистов способна принести плоды в виде свежих решений по противодействию радиоэлектронной борьбе и системам разведки. Успешность такого подхода была наглядно подтверждена в ходе штурма Плехово в Курской области.



Присутствие войск КНДР добавляет сложности в геополитическую картину для противников России. Вмешательство третьей стороны вынуждает Запад пересматривать свои первоначальные взгляды на конфликт, что ведет к рассеиванию внимания и перераспределению ресурсов противника. Это открывает российским силам возможность сосредоточить усилия на наиболее важных участках фронта.



Таким образом, привлечение северокорейских войск позволяет России расширить стратегические возможности, создает дополнительное психологическое давление на ВСУ и их союзников, а также дает шанс для внедрения инновационных тактических решений. Все эти факторы в совокупности значительно увеличивают вероятность оперативного успеха, как считают эксперты из "Военной хроники".



Но и это еще не все. Ключевым моментом первого боевого использования войск КНДР является тот факт, что официально заявленный ограниченный контингент может быть значительно усилен в любой момент.



Если изначально речь шла о нескольких тысячах солдат, то при необходимости КНДР может развернуть до 200–250 тысяч бойцов в зоне боевых действий. Такое количество сил вполне способно сломить украинскую оборону на одном или нескольких стратегически важных участках - особенно в тех районах, где ВСУ сталкиваются с нехваткой резервов и ресурсов.



Важный вопрос заключается в том, есть ли у Украины план действий на случай возникновения такой масштабной группировки. На данный момент нет признаков подготовки к значительным изменениям на фронте, что вызывает вопросы о готовности к таким возможным сценариям.



Вячеслав Новороссийский