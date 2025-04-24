Индия готовит ответ на теракт в Пахалгаме. Видео с индо-пакистанской границы

11:12 28.04.2025

Индия рассматривает возможность ответных военных мер после теракта в Пахалгаме



НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Правительство Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире рассматривает ряд военных мер, включая возможности удара за пределами страны, сообщило издание Indian Express со ссылкой на источники в правительстве.



