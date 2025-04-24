Президент Казахстана назначил еще одного зампредседателя Агентства по атомной энергии - Гумара Сергазина

11:23 28.04.2025

Токаев назначил еще одного зампредседателя Агентства РК по атомной энергии



У Алмасадама Саткалиева – председателя Агентства Казахстана по атомной энергии – появился еще один заместитель. Им стал Гумар Сергазин, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.



"Распоряжением главы государства Сергазин Гумар Екпинович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды 28 апреля 2025 года.



