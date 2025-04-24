Ташкент возобновил участие в рейтингах Fitch. Fitch вернуло Ташкенту ранее отозванные рейтинги

11:31 28.04.2025

Ташкент вернул рейтинги от агентства Fitch



Ташкент возобновил участие в рейтинговом процессе международного рейтингового агентства Fitch, которое ранее отозвало рейтинги города. Уровень надежности доходов оценивается как "более слабый", расходы остаются нестабильными из-за изменений в полномочиях города и высокой инфляции.



Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Ташкенту долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со стабильным прогнозом. У столицы Узбекистана был такой же рейтинг ранее - до отзыва рейтингов в 2023 году.



Рейтинги отражают ожидания Fitch, что показатели устойчивости к долговой нагрузке у города останутся на уровне, соответствующем его рейтингам, согласно прогнозу в рамках рейтингового сценария агентства (показатель обеспеченности долга операционным балансом менее 9х в 2028 году).



Кредитный профиль Ташкента учитывает сочетание "более слабого" риск-профиля и финансового профиля на уровне "aa", а также сравнительный анализ с международными аналогами. Рейтинг кредитоспособности был понижен на одну ступень (с bb до bb-) с учетом потенциального роста условных обязательств и асимметричных рисков, связанных с недостаточной прозрачностью в раскрытии информации и финансовой отчетности по долгам госпредприятий.



Оценка риск-профиля "более слабый уровень" обусловлена оценкой "более слабый уровень" всех шести ключевых риск-факторов у города.



Такая оценка учитывает, что в 2024-2028 годах способность Ташкента обслуживать долг за счет операционного баланса может ослабнуть из-за возможного падения доходов, роста расходов или увеличения долговой нагрузки.



Доходы города остаются нестабильными из-за продолжающихся реформ налоговой и бюджетной систем. Сильная зависимость от решений центрального правительства делает прогнозирование доходов затруднительным.



Возможности города по увеличению доходов ограничены, так как налоговые ставки и распределение доходов определяются на уровне центрального правительства.



Расходы остаются нестабильными из-за изменений в полномочиях города и высокой инфляции, которая в 2019-2023 годах в среднем составляла 12%.



Ташкент имеет ограниченные возможности сокращать расходы при падении доходов, поскольку основная часть трат - обязательные статьи (свыше 80% расходов в 2023-2024 годах).



Fitch также отмечает, что большая часть долгов государственных предприятий номинирована в иностранной валюте, что увеличивает валютные риски.



Ликвидность города ограничена: на конец 2023 года денежные резервы Ташкента составляли 822,5 млрд сумов, при этом большая их часть зарезервирована под целевые расходы. Доступ к рынкам заимствований также ограничен национальным регулированием.



Согласно базовому сценарию Fitch, операционный баланс Ташкента в 2024-2028 годах будет в среднем составлять 1,376 трлн сумов в год, что ниже показателя 2023 года (2,233 трлн сумов). Доходы от налогов, напротив, прогнозируются с ростом до 12,182 трлн сумов к 2028 году на фоне ожидаемого расширения местной экономики.



Агентство напоминает, что в рамках существующей практики рейтинги местных органов власти Узбекистана не могут превышать уровень суверенного рейтинга страны, что также учитывалось при определении рейтинга Ташкента.



Кредитный профиль Ташкента выше, чем у Буэнос-Айреса и на уровне с Сан-Паулу, но уступает Анкаре, Стамбулу, Алматы и Еревану, чьи финансовые профили сильнее.



Столичная администрация сообщила, что Ташкент стал первым и единственным городом Центральной Азии, получившим подтвержденный международный рейтинг BB-, что "значительно укрепляет его позиции на международной арене и повышает инвестиционную привлекательность столицы".



"Присвоение рейтинга Fitch Ratings - важный шаг на пути дальнейшего развития города, привлечения инвестиций и реализации стратегических проектов, направленных на повышение качества жизни его жителей", - говорится в сообщении.



Ташкент впервые получил рейтинги Fitch в июне 2019 года. Кредитный рейтинг и отчет, которые предоставляло агентство, являются важным источником информации о финансовом здоровье и кредитоспособности города. Чем больше информации, чем больше открытости, чем больше прозрачности, тем лучше для города, отмечал региональный руководитель Fitch в России/СНГ и Черноморском регионе Дмитрий Сурков.



В последнем отчете в декабре 2022 года агентство оценивало уровень устойчивости доходов города как "более слабый" и "нестабильный" на фоне продолжающейся в Узбекистане налогово-бюджетной реформы. Структура налоговых поступлений, собираемых столицей, и их распределение между органами власти различного уровня постоянно меняются по усмотрению центрального правительства, отмечали в Fitch.



В начале декабря 2023 года агентство объявило об отзыве долгосрочных кредитных рейтингов столицы. Такое решение было принято, поскольку Ташкент "решил прекратить участие в рейтинговом процессе". В начале 2024 года хокимият города сообщил о планах вернуть рейтинги.