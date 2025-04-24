В Таджикистане создают новые рабочие места так же быстро как и рожают ...по статистике

11:43 28.04.2025

Картина маслом: как работает статистика по рабочим местам в Таджикистане?



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



По этой статистике мы создаем новые рабочие места так же хорошо (высокими темпами), как и рожаем. А теперь будем создавать еще больше.



Власти Таджикистана поручили создавать по 280 тысяч новых рабочих мест ежегодно. Насколько достижима такая амбициозная цель?



Президент страны Эмомали Рахмон во время последнего послания парламенту поручил правительству "направить все свои возможности, чтобы в последующие пять лет во всех сферах национальной экономики создать более 1,4 млн. новых рабочих мест". Это в среднем 280 тысяч мест в год.



По словам президента, в период независимости в различных экономических отраслях страны создано и восстановлено 4,1 млн. рабочих мест. То есть, ежегодно в стране, в среднем, создавались 124,2 тысячи рабочих мест.



Напомним, ранее президент поручал создавать новые рабочие места в более скромных цифрах (более 100 тыс. в год).



