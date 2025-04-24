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В Таджикистане создают новые рабочие места так же быстро как и рожают ...по статистике
11:43 28.04.2025

Картина маслом: как работает статистика по рабочим местам в Таджикистане?

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

По этой статистике мы создаем новые рабочие места так же хорошо (высокими темпами), как и рожаем. А теперь будем создавать еще больше.

Власти Таджикистана поручили создавать по 280 тысяч новых рабочих мест ежегодно. Насколько достижима такая амбициозная цель?

Президент страны Эмомали Рахмон во время последнего послания парламенту поручил правительству "направить все свои возможности, чтобы в последующие пять лет во всех сферах национальной экономики создать более 1,4 млн. новых рабочих мест". Это в среднем 280 тысяч мест в год.

По словам президента, в период независимости в различных экономических отраслях страны создано и восстановлено 4,1 млн. рабочих мест. То есть, ежегодно в стране, в среднем, создавались 124,2 тысячи рабочих мест.

Напомним, ранее президент поручал создавать новые рабочие места в более скромных цифрах (более 100 тыс. в год).



Что мы имеем?

По данным Агентства по статистике, за последние 10 лет (2015-2024 гг.) в стране создано около 1,9 млн новых рабочих мест (в среднем, почти 190 тыс. за год).

В частности, в 2024 году в стране создано свыше 247,1 тыс. рабочих мест: более 69,7 тыс. – юридическими лицами (с учетом восстановленных рабочих мест) и свыше 177,4 тыс. – физическими.

Юрлица рабочие места создавали в следующих отраслях:
- в образовании – 15 714 мест;
- в обрабатывающей промышленности – 12 778 мест;
- в строительстве – 8 596 мест;
- в сельхозе – 4 738 мест;
- в торговле – 4 273 места.

Около 20% созданных физлицами рабочих мест приходится на индивидуальных предпринимателей, работающих на основе патента (около 16,6 тыс.), свидетельства (около 12,9 тыс.); на дехканские хозяйства (5,6 тыс.).

Подавляющая же часть рабочих мест, созданных в прошлом году физическими лицами (80,2%), приходится на "личные подсобные хозяйства и выполнение работы в домохозяйствах без оформления подтверждающих документов". Речь идет о домохозяйках/домохозяинах, не занятых работой по найму и ведущих домашнее хозяйство.

По статданным, в прошлом году создано около 142,4 тыс. таких "новых рабочих мест". Это - 57,6% в общем количестве созданных в 2024 году мест (с учетом как физических, так и юридических лиц).

Между тем, в 2024 году было ликвидировано/сокращено более 58 тыс. рабочих мест, в том числе, свыше 32,7 тыс. – юрлицами и более 25,4 тыс. – физлицами.

Неувязки

Статданные по новым рабочим местам не стыкуются с другими официальными сведениями, к примеру с данными по приросту населения, числу занятого населения, безработице.

Так, численность населения за последние 10 лет увеличилась на 1 млн 951,2 тыс. человек (на 22,8%). То есть, прирост населения, в среднем, за один год составил чуть более 195 тыс. человек (2,3%). Это, к слову, наивысший показатель на постсоветском пространстве и один из самых высоких в мире.

А, как уже отмечалось выше, за этот период в стране создано около 1,9 млн новых рабочих мест (в среднем, почти 190 тыс. за год). То есть мы создаем новые рабочие места так же хорошо (высокими темпами), как и рожаем?

Вопрос: зачем создавать еще больше рабочих мест, если они уже на одном уровне с приростом населения, не говоря о том, что создаются они при нынешней социально-экономической модели частными лицами, и чиновникам тут что-то сделать сложновато.

Более того, не увязываются с темпами роста количества рабочих мест численность занятого населения и безработных (рабочая сила). Число работающих людей за эти 10 лет выросло на 400 тыс. человек, а количество официально зарегистрированных безработных остается практически неизменным (51,1 тыс. – в 2015 году и 51,4 тыс. – в 2024 году).

Дело в деньгах

Между тем, большинство таджикских трудовых мигрантов покидают родину не столько из-за отсутствия работы, сколько из-за низкой зарплаты.

Официально размер средней зарплаты в республике на начало этого года составил 2960 сомони ($270), а минимальной зарплаты – 800 сомони ($73).

Понятно, что с такими зарплатами крайне сложно обеспечить себя даже продуктами первой необходимости.

Таджикистан остается страной с самой низкой средней зарплатой в Центральной Азии, которая, в свою очередь, относится к наиболее слаборазвитым регионам мира.

Рейтинговое агентство Ranking.kz в начале текущего года со ссылкой на сведения Межгосударственного статкомитета СНГ сообщило, что средняя зарплата в Казахстане составляет $817, в Узбекистане – $438, в Кыргызстане – $411.

Средняя зарплата в России, которая остается основным направлением трудовой миграции из Таджикистана, составляет около $1,1 тыс. – в 4 раза выше, чем в РТ.

Численность таджикских мигрантов на территории РФ, по разным данным, в том числе официальным российским источникам, составляет от 1,5 млн до 2 млн человек.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745829780


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