В Бишкеке на параде к 80-летию Победы покажут ЗРК С-300, полученный Киргизией от России

11:53 28.04.2025

Комплексный подход: Киргизия получила от России ЗРК С-300

Как РФ укрепляет военное сотрудничество со странами региона



Елизавета Борисенко



Киргизия получила от России ЗРК С-300, сообщил "Известиям" секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов. Эти ракеты - элементы объединенной системы ПВО, соглашение о создании которой вступило в силу в 2023 году. Киргизия готова совершенствовать сотрудничество с РФ в военной сфере по линии ОДКБ. Москва сейчас укрепляет его не только с Бишкеком, но и с Центральной Азией в целом. Почему вопрос безопасности актуален для региона и как с этим справляется ОДКБ - в материале "Известий".



Сотрудничество РФ и Киргизии в военной сфере



Киргизия получила от России систему С-300, сообщил "Известиям" секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.



- У нас работает объединенная система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы - С-300. Уже на территории Кыргызстана, - сказал он.



