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Profinance: Потрясения на Уолл-стрит. Падение акций "Великолепной семерки" испытывает мировой рынок на прочность
15:07 28.04.2025

Технологические гиганты теряют блеск: падение "Великолепной семерки" испытывает рынок на прочность

28.04.2025

Последние два года технологические гиганты - Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta Platforms (запрещенная в России организация), Microsoft, Nvidia и Tesla - тянули рынок вверх. Они вывели акции из медвежьего рынка 2022 года и помогли установить десятки исторических рекордов. Инвесторы взвинтили их котировки до небывалых высот, восхищаясь прочным финансовым положением компаний и их лидерством в ИИ-гонке.



Но этот год "Великолепная семерка" начала крайне неудачно. По данным Dow Jones Market Data, акции этих компаний просели более чем на 6,5%, а вместе они потеряли $2,5 трлн капитализации. Биржевой фонд Roundhill Magnificent Seven только что вырос на 13% за четыре дня - лучший результат за всю его историю, но при этом он все равно на 15% ниже, чем в начале года.

Что пошатнуло веру инвесторов

Проблемы начались в январе, когда появление ИИ-модели DeepSeek поставило под сомнение лидерстве американских компаний в сфере искусственного интеллекта. Торговая война, которую развязал президент Трамп, разрушила стратегию "американской исключительности", опиравшуюся на технологическое превосходство и сильные перспективы роста. К тому же каждая из компаний "семерки" столкнулась с собственными трудностями.

"От Великолепных до Вредоносных - вот какая произошла метаморфоза, - говорит Мэтт Ортон, руководитель рыночной стратегии в Raymond James Investment Management, сравнивая компании со злодейкой Малефисентой из „Спящей красавицы" - История потеряла часть очарования. Это было лишь вопросом времени".

Что определит дальнейший путь

В ближайшие дни инвесторы получат свежую информацию о перспективах "Великолепной семерки": Meta (запрещенная в России организация), Microsoft, Apple и Amazon опубликуют финансовые отчеты. Результаты Nvidia станут известны в конце мая.

Трейдеры еще во время ИИ-ралли беспокоились, что американский рынок слишком зависит от показателей небольшой группы компаний. Многие предупреждали, что их взлет может так же быстро обернуться падением. На пике в декабре группа составляла около 36% рыночной стоимости S&P 500, согласно данным Dow Jones Market Data.

Аналитики прогнозируют, что "Великолепная семерка" увеличит прибыль на 16% в 2025 году - гораздо скромнее, чем 37% в 2024 году, согласно опросу FactSet. Для остальных компаний индекса ожидают рост прибыли на 7,8% против примерно 5% в прошлом году.

Недавние потрясения заставили Уолл-стрит пристальнее взглянуть на трудности каждой компании. Tesla сообщила о падении чистой прибыли на 71% в первом квартале из-за снижения продаж автомобилей. Компания столкнулась с усилившейся конкуренцией и критикой роли Илона Маска в администрации Трампа.

Акции Nvidia упали после предупреждения о списании $5,5 млрд из-за новых ограничений на экспорт в Китай. Apple борется со слабыми продажами iPhone и отстает во внедрении ИИ-улучшений для Siri. Alphabet ожидает давления на рекламный бизнес Google из-за изменений в правиле de minimis, освобождавшем некоторые товары от тарифов.

Как это влияет на весь рынок

Общая доходность S&P 500 с учетом дивидендов упала на 5,7% в этом году. Без "Великолепной семерки" падение составило бы всего 1,2%. Технологический индекс Nasdaq Composite вошел в медвежий рынок, просев на 20% от недавнего максимума, и потерял 10% с начала года. Многие инвесторы опасаются, что спад "Великолепной семерки" затормозит восстановление основных индексов после обвала, вызванного тарифами.

"Когда падают генералы, люди начинают нервничать", - отмечает Кэти Стоктон, основатель и управляющий партнер Fairlead Strategies.

Многие аналитики считают, что акции "Великолепной семерки" остаются переоцененными. Nvidia сейчас торгуется с коэффициентом 23 к прогнозируемой прибыли на следующие 12 месяцев (в начале года было 31). Meta - с коэффициентом 21 (было 23 в январе). Для сравнения, S&P 500 торгуется с коэффициентом 20.

От FAANG к "Семерке" и обратно

Подобные опасения возникали, когда группа называлась FAANG - Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Технологические акции рухнули в 2022 году, когда ФРС начала повышать ставки, и инвесторы опасались, что дорогие кредиты подорвут прибыльность компаний.

Акции восстановились в 2023 году, а эра FAANG закончилась после того, как Майкл Хартнетт из Bank of America придумал название "Великолепная семерка". (Переименование Facebook в Meta (запрещенная в России организация) и Google в Alphabet тоже усложнило использование прежней аббревиатуры.)

Хартнетт, назвавший группу в честь фильма 1960 года, который смотрел каждое Рождество в детстве, в январе окрестил их "Отстающими". Однако он верит, что конкурентные преимущества компаний и финансовое лидерство США в итоге снова привлекут инвесторов.

"В конце концов, никто не хочет держать облигации, - говорит Хартнетт. - Золота, европейских акций и активов развивающихся рынков ограниченное количество. Поэтому почти автоматически инвесторы возвращаются на американский фондовый рынок".

Подготовлено Profinance.ru по материалам The Wall Street Journal

Источник - ProFinance.Ru
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