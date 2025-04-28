Profinance: Потрясения на Уолл-стрит. Падение акций "Великолепной семерки" испытывает мировой рынок на прочность

15:07 28.04.2025

Технологические гиганты теряют блеск: падение "Великолепной семерки" испытывает рынок на прочность



28.04.2025



Последние два года технологические гиганты - Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta Platforms (запрещенная в России организация), Microsoft, Nvidia и Tesla - тянули рынок вверх. Они вывели акции из медвежьего рынка 2022 года и помогли установить десятки исторических рекордов. Инвесторы взвинтили их котировки до небывалых высот, восхищаясь прочным финансовым положением компаний и их лидерством в ИИ-гонке.



