Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

17:16 28.04.2025

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале.



Основные тезисы:



- оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая;



- на этот период останавливаются все боевые действия;



- Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру;



- в случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ;



- Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному

взаимодействию с международными партнерами.



