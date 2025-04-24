|Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
17:16 28.04.2025
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале.
Основные тезисы:
- оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая;
- на этот период останавливаются все боевые действия;
- Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру;
- в случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ;
- Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному
взаимодействию с международными партнерами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил РИА Новости, что это была инициатива Путина.
Накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В свою очередь, ВСУ продолжали наносить удары по российским городам. Как рассказали в оборонном ведомстве, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области, российские военные отразили нападения.