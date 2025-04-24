Останки казахстанцев-участников Великой Отечественной войны передали родным в Астане

20:34 28.04.2025

Церемония передачи прошла в Военно-историческом музее ВС Казахстана



АСТАНА, 28 апр - Sputnik. В Военно-историческом музее Вооруженных Сил Казахстана состоялась церемония передачи останков и личных вещей двоих казахстанцев-героев Великой Отечественной войны.



Их привезли спецбортом из Москвы в Астану. Краснармейца Уразгали Бельюбаева нашли члены отряда "Находка" в ходе поисково-полевых работ возле села Соболево Новгородской области России.



При нем были обнаружены ремни, пряжки, перочинный нож и смертный медальон. В ходе изучения медальона удалось узнать, что Уразгали Бельюбаев родился в 1907 году и призван на фронт из колхоза Урнек, Семипалатинской области, КазССР.



Останки бортрадиста, сержанта 8-го перегоночного авиационного полка Петра Капитоновича Оконечникова обнаружены в ходе экспедиции Русского географического общества и Минобороны России по обследованию объектов воздушной трассы Аляска – Сибирь.



Его самолет Дуглас Си-47 потерпел крушение в 70 километрах от поселка Эгвекинот в 1943 году. При нем были полетные карты, а также комсомольский билет, заполненный на казахском языке за номером № 9248726 на имя П.Оконечникова. Он уроженец Зыряновского района Восточно-Казахстанской области.



