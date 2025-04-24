|Останки казахстанцев-участников Великой Отечественной войны передали родным в Астане
20:34 28.04.2025
Церемония передачи прошла в Военно-историческом музее ВС Казахстана
АСТАНА, 28 апр - Sputnik. В Военно-историческом музее Вооруженных Сил Казахстана состоялась церемония передачи останков и личных вещей двоих казахстанцев-героев Великой Отечественной войны.
Их привезли спецбортом из Москвы в Астану. Краснармейца Уразгали Бельюбаева нашли члены отряда "Находка" в ходе поисково-полевых работ возле села Соболево Новгородской области России.
При нем были обнаружены ремни, пряжки, перочинный нож и смертный медальон. В ходе изучения медальона удалось узнать, что Уразгали Бельюбаев родился в 1907 году и призван на фронт из колхоза Урнек, Семипалатинской области, КазССР.
Останки бортрадиста, сержанта 8-го перегоночного авиационного полка Петра Капитоновича Оконечникова обнаружены в ходе экспедиции Русского географического общества и Минобороны России по обследованию объектов воздушной трассы Аляска – Сибирь.
Его самолет Дуглас Си-47 потерпел крушение в 70 километрах от поселка Эгвекинот в 1943 году. При нем были полетные карты, а также комсомольский билет, заполненный на казахском языке за номером № 9248726 на имя П.Оконечникова. Он уроженец Зыряновского района Восточно-Казахстанской области.
Как заявил на церемонии замминистра обороны Казахстана Шайх-Назар Жазыкбаев, мы по-прежнему скорбим и гордимся и благодарим тех, кто отдал жизни за свободу и мир.
"И сегодня, спустя 80 лет, мы продолжаем возвращать имена героев, не забытых историей. Каждый найденный солдат - это восстановление судьбы, это возвращенные домой военнослужащие. Когда слезы радости и боли для родных - это еще один голос в нашем живом строю памяти", - сказал замминистра обороны Казахстана Шайх-Назар Жазыкбаев.
И благодаря труду поисковых отрядов и неравнодушных людей эти воины возвращаются как бессмертные, а их подвиг в сердцах поколений, подчеркнули в Минобороны. Оборонное ведомство Казахстана поблагодарило российских поисковиков за установление нахождения казахстанских воинов.
"Я бы хотел от имени наших авиаторов, которые несут достойную службу по охране воздушных рубежей нашей родины, с честью и с достоинством выполняют эту задачу, это благодаря воспитанию и подвигам наших казахстанских героев. Которые показывали, как надо служить", - сказал Нурлан Орманбетов.
После выступления он вручил внучатому племяннику Петра Оконечникова книгу о герое Талгате Бегельдинове и сувениры, связанных с авиацией.
В ответ Игорь Оконечников выразил признательность тем, кто занимается поисковыми работами и тех, кто привез сегодня останки Петра Оконечникова.
"Огромная благодарность русскому географическому обществу, лично Алексею Никулину и Сергею Чичулину. Русской православной церкви, казахстанскому географическому обществу, ОО "Атамнын аманаты", министерствам обороны России и Казахстана, акиматам и всем землякам. Мой дядя погиб в 19 лет, не успел создать семью. По рассказам моего отца, его мама сильно переживала, через несколько лет не смогла это пережить и умерла. Мой дядя будет захоронен рядом с могилой моего деда и его отца", - сказал Игорь Оконечников.
И как добавил племянник героя, эти люди сражались ради нашего благополучия и теперь мы сможем и должны воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма.
Как сообщили казахстанские поисковики, 600 тысяч казахстанцев полегли на полях войны, 271 тысяча из них пропали без вести.
"Сегодня более 3 миллионов казахстанцев пытаются определить судьбу своих родных и близких. Наши поисковые сообщества по всему миру работают и пытаются оказать содействие всем, кто хочет узнать судьбу своего отца, деда и прадеда. ОО "Атаманын аманаты" - единственное в Казахстане, которое занимается системными и полевыми поисками. Нам удалось привезти остатки 21 бойца", - сказал Мурат Молдагалиев.
Судьбу более 4,5 тысяч человек удается узнать и передать о них сведения близким, отметил глава общественного объединения "Атамнын аманаты" Мурат Молдагалиев. Каждый месяц узнают судьбу 30-ти человек в среднем. Он особо отметил совместную работу с коллегами из Российской Федерации и других стран.
"Поэтому в первую очередь хотел бы выразить признательность поисковому отряду "Находка" из Новгородской области, которые сумели найти останки нашего бойца. русскому географическому обществу, которые смогли обнаружить останки", - сказал Молдагалиев.
Также в Минобороны отметили, что продолжается работа по установлению судеб казахстанских солдат вместе с поисковиками и общественными объединениями Казахстана и зарубежья.