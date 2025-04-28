Куда отправятся северокорейцы из Курской области: Запорожье, Херсон или Киев? - Игорь Ким

20:41 28.04.2025

Куда отправятся северокорейцы из Курской области: Запорожье, Херсон или Киев?

Официально подтверждено, что ВС РФ проводили операции совместно с военнослужащими Северной Кореи



28.04.2025 | Игорь КИМ



Пока Зеленский занимался в Ватикане "похоронной дипломатией", Москва объявила о полном освобождении Курской области от украинских боевиков. При этом было официально подтверждено, что ВС РФ проводили операции совместно с военнослужащими Северной Кореи, которые активно участвовали в боевых действиях.



Практически сразу информагентство КНДР заявило: "Победоносно завершилась операция по освобождению районов Курской области для отражения авантюрного вооруженного вторжения украинских сил в РФ". При этом подразделения северокорейцев "внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины". Участие северокорейских военных "плечом к плечу" с россиянами "пресекло авантюрные военно-политические попытки сил Запада и киевских властей сорвать ход СВО".



