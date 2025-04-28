|Куда отправятся северокорейцы из Курской области: Запорожье, Херсон или Киев? - Игорь Ким
20:41 28.04.2025
Куда отправятся северокорейцы из Курской области: Запорожье, Херсон или Киев?
Официально подтверждено, что ВС РФ проводили операции совместно с военнослужащими Северной Кореи
28.04.2025 | Игорь КИМ
Пока Зеленский занимался в Ватикане "похоронной дипломатией", Москва объявила о полном освобождении Курской области от украинских боевиков. При этом было официально подтверждено, что ВС РФ проводили операции совместно с военнослужащими Северной Кореи, которые активно участвовали в боевых действиях.
Практически сразу информагентство КНДР заявило: "Победоносно завершилась операция по освобождению районов Курской области для отражения авантюрного вооруженного вторжения украинских сил в РФ". При этом подразделения северокорейцев "внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины". Участие северокорейских военных "плечом к плечу" с россиянами "пресекло авантюрные военно-политические попытки сил Запада и киевских властей сорвать ход СВО".
Пхеньян подчеркнул, что деятельность военных КНДР всецело отвечает международному праву, включая устав ООН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, "исходя из анализа и оценки текущей военно-политической ситуации, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", и на этом основании принял решение о направлении северокорейских вооруженных сил для "участия в боевых действиях". Сам двусторонний документ был подписан еще в июне, а ратифицирован в ноябре 2024 года.
Говоря о военной помощи КНДР, Президент РФ Владимир Путин заявил: "Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию".
Стараясь не касаться вопроса участия северокорейских военных в СВО, Зеленский попытался опровергнуть информацию об уничтожении и вытеснении украинских боевиков из РФ: "Военные продолжают исполнять задания на территории Курской и Белгородской областей – сохраняем наше присутствие на территории России".
Либо он имеет в виду единичных представителей ВСУ, которые скрываются бегством, либо боится, что северокорейцы вместе с ВС РФ двинутся на территорию Сумской области в направлении Киева.
На Западе с недовольством восприняли официальные заявления Москвы и Пхеньяна об участии северокорейских военных в СВО. Американский Госдеп отметил, что США "обеспокоены участием КНДР в войне. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка оказываемая РФ в ответ, должны быть прекращены".
Вашингтон считает, что подготовка Россией северокорейских солдат нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН, которые налагают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки, а также помощи Пхеньяну или от него. Согласно Госдепу, Северная Корея и другие страны "способствовали продолжению" войны и "несут за это ответственность".
Однако российский лидер подчеркнул, что "солдаты КНДР помогали РФ отражать вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом". При этом "корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества".
А по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, участие северокорейских военных в освобождении Курской области показало эффективность договора между двумя странами, и Россия при необходимости также может оказать КНДР военную помощь.
Крайне негативной оказалась реакция Южной Кореи, правительство которой выпустило сразу несколько заявлений по этому поводу. Министерство обороны страны отметило: "Участие северокорейских войск в войне на Украине является явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности. Официально признав это, они фактически признались в совершении преступного деяния".
Министерство объединения Кореи призвало к немедленному выводу северокорейских войск и пообещало "решительно отреагировать" вместе с международным сообществом, "если нынешний военный сговор между Северной Кореей и Россией продолжится". А южнокорейский МИД назвал сообщения Москвы и Пхеньяна "насмешкой над международным сообществом" и пообещал принять меры в ответ на "угрозы безопасности", создаваемые военными связями между Северной Кореей и РФ.
Вместе с тем Корейский институт оборонного анализа считает, что официальные заявления России и КНДР призваны сдержать дальнейшие действия Украины относительно северокорейских военнопленных и "заблокировать возможность их передачи в Южную Корею".
Ситуация является "выигрышной для обеих стран", поскольку Россия стремится использовать КНДР в качестве ценного актива в затяжной войне. Это "значительно повысило стратегический статус Пхеньяна среди союзников России, открыв перспективы более глубокого военного союза".
Кореевед Константин Асмолов считает, что ранее украинская пропаганда "приписывала присутствие северокорейцев" на всех направлениях, где наблюдались военнослужащие азиатского типа.
Наверное, в Киеве так и не научились отличать северокорейцев от татар, башкир, бурятов и представителей других народов России.
Асмолов полагает, что на сегодня у северокорейской армии есть множество сильных сторон: политическая мотивация, моральный дух и отличная подготовка спецподразделений. В то же время "армия КНДР все еще требует серьезной доработки", и Россия сейчас "оказывает союзнику помощь в устранении этих пробелов".
Учитывая, что в КНДР сложно проводить комплексные военные учения из-за нехватки топлива и других ресурсов, участие в СВО позволило существенно поднять уровень подготовки северокорейских военных к боевым задачам. Особенно на фоне направленных против КНДР военных учений, которые постоянно проводят США и Южная Корея.
Некоторые аналитики задаются вопросом, почему Москва объявила об участии военных КНДР в боевых действиях в Курской области именно сейчас?
По мнению военного обозревателя Юрия Подоляки (кстати, родом из Сумской области), это предупреждение киевскому режиму на будущее: "Если он попытается еще раз зайти на территорию коренной России, то северокорейские солдаты вновь придут на помощь".
Однако бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассматривает вопрос гораздо шире: "Речь может идти о том, что, если потребуется, Россия привлечет войска КНДР не для возврата старых территорий, а для установления контроля над регионами, вошедшими в состав России". По его словам, 200-300 тысяч корейских спецназовцев способны кардинально изменить расстановку сил на поле боя.
Имеются в виду, конечно, все территории, включая те, что все еще пребывают под контролем киевской власти, включая города Запорожье и Херсон. А прибытие нескольких сотен тысяч северокорейских военных на линию боевого соприкосновения способно обрушить текущие позиции ВСУ.
Возможно поэтому Американский институт изучения войны (ISW) с опаской отметил, что российские официальные лица так и не сообщили, какую роль будут играть северокорейские военные в дальнейшем проведении СВО, учитывая, что ВС РФ уже начали продвигаться вглубь Украины по территории Сумской области.
Обеспокоены этим вопросом и украинские СМИ, т. к. еще в начале апреля главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что северокорейские военные продолжают массово прибывать на территорию России.
В любом случае погибшим спецназовцам КНДР планируют поставить памятник в Северное Корее, но нельзя исключать, что такой же памятник поставят и в России. В таком случае, почему бы ему не появиться в освобожденном Запорожье, Херсоне или даже Киеве?