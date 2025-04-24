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Завершились военные учения Узбекистана и Индии "Дустлик-2025"
20:50 28.04.2025

В Индии прошли двухнедельные учения "Дустлик-2025" с участием военнослужащих Узбекистана. Военные укрепили навыки поиска и уничтожения условного противника в условиях городской застройки.

На базе международных тренингов Aundh в городе Пуна (Индия) прошли совместные военные учения Узбекистана и Индии "Дустлик-2025", сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ходе двухнедельных тренировок военные подразделения обеих стран совместно выполняли действия по поиску, обнаружению и уничтожению условного противника в условиях городской застройки.

В ходе учений были выполнены различные миссии по противодействию терроризму: меры по контролю над населением, рейды, мероприятия по поиску и уничтожению как на суше, так и с применением военно-воздушных сил. Участники укрепили свои навыки и обменялись опытом, отмечается в сообщении.

"Учения не только укрепят возможности по проведению совместных операций, но и послужат надежной защитой от любых угроз региональной стабильности, способствуя развитию двусторонних отношений между Узбекистаном и Индией", - отметили в Минобороны.

Источник - Газета.uz
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