Завершились военные учения Узбекистана и Индии "Дустлик-2025"

20:50 28.04.2025

В Индии прошли двухнедельные учения "Дустлик-2025" с участием военнослужащих Узбекистана. Военные укрепили навыки поиска и уничтожения условного противника в условиях городской застройки.



На базе международных тренингов Aundh в городе Пуна (Индия) прошли совместные военные учения Узбекистана и Индии "Дустлик-2025", сообщила пресс-служба Министерства обороны.



В ходе двухнедельных тренировок военные подразделения обеих стран совместно выполняли действия по поиску, обнаружению и уничтожению условного противника в условиях городской застройки.



В ходе учений были выполнены различные миссии по противодействию терроризму: меры по контролю над населением, рейды, мероприятия по поиску и уничтожению как на суше, так и с применением военно-воздушных сил. Участники укрепили свои навыки и обменялись опытом, отмечается в сообщении.



"Учения не только укрепят возможности по проведению совместных операций, но и послужат надежной защитой от любых угроз региональной стабильности, способствуя развитию двусторонних отношений между Узбекистаном и Индией", - отметили в Минобороны.