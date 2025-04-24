S&P Global Ratings: Кыргызскому ОАО "Айыл Банк" присвоены рейтинги "B+/B"; прогноз "Стабильный"

20:53 28.04.2025 ОАО "Айыл Банк" (далее - Айыл Банк) является крупнейшим банком в Кыргызстане (B+/Стабильный/B) с долей рынка около 20% активов и депозитов банковской системы.



Поскольку банк на 100% принадлежит государству, мы считаем, что он продолжит получать государственную поддержку, ориентируясь на обслуживание компаний и работников агропромышленного сектора.



Мы присвоили Айыл Банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне "В+/В".



Прогноз "Стабильный" по рейтингам Айыл Банка отражает аналогичный прогноз по суверенным кредитным рейтингам Кыргызстана и наше мнение о том, что адекватные запасы капитала и прочные связи с правительством страны позволят банку поддерживать характеристики кредитоспособности в ближайшие 12 месяцев.



ДУБАЙ (S&P Global Ratings), 25 апреля 2025 г. - Сегодня S&P Global Ratings присвоило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента кыргызскому ОАО "Айыл Банк" (по тексту - Айыл Банк) на уровне "В+/В". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".



Мы ожидаем, что Айыл Банк будет поддерживать свои устоявшиеся рыночные позиции и продолжит оказывать услуги компаниям и физическим лицам, связанным с агропромышленностью. Айыл Банк зарекомендовал себя как ключевой игрок в банковском секторе Кыргызстана, характеризующийся сильными рыночными позициями и хорошей узнаваемостью бренда. По состоянию на конец 2024 г. совокупные активы Айыл Банка составляли около 158 млрд сомов (около 1,8 млрд долл. США), что делало его крупнейшим банком в стране. Рыночная доля банка значительна: по оценкам, она составляет около 20% общего объема депозитов банковской системы. Кредитный портфель банка в первую очередь ориентирован на финансирование заемщиков из сельскохозяйственного сектора, что имеет решающее значение в стране, где сельское хозяйство играет важнейшую роль в экономике. По данным на конец 2024 г. около 34% кредитного портфеля банка составляли агропромышленные кредиты, поддерживающие местных фермеров и агробизнес.



Капитализация Айыл Банка будет оставаться стабильной. Мы ожидаем, что коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital - RAC), банка останется значительно выше 7% в ближайшие два года. В 2024 г. Айыл Банк выплатил 5,4 млрд сомов в форме дивидендов (что составляет около 74% чистой прибыли за этот период), одновременно с этим банк получил новые вливания в капитал в размере 4,1 млрд сомов. В 2022–2024 гг. прибыльность банка существенно возросла за счет исключительно высоких доходов от валютный операций и переводов, на долю которых приходилось до 35% операционных доходов. Мы ожидаем постепенной нормализации непроцентных доходов в 2025 г. и в последующие годы в связи с более высоким риском потенциальных вторичных санкций и внутренними требованиями комплаенса.



Мы ожидаем, что прибыльность Айыл Банка будет оставаться стабильной в ближайшие два года, при этом процентный доход будет преобладать в операционных доходах. В 2023–2024 гг. рентабельность среднего собственного капитала (return on average common equity, ROAE) банка составила около 35%. Мы ожидаем, что банк продолжит стабильно генерировать прибыль 2025 г., а нормализованный показатель ROAE составит около 20–25%, оставаясь устойчивым по сравнению с показателями сопоставимых кыргызских и иностранных банков.



Мы отмечаем прогресс банка в улучшении качества активов. Доля кредитов с характеристиками Стадии 3 немного снизилась - с около 19% в конце 2020 г. до примерно 5,7% на конец 2024 г. Мы считаем уровень резервов на возможные потери по кредитам у банка одним из самых высоких среди кыргызских банков. Мы ожидаем, что расходы на резервирование будут соответствовать нашим средним ожиданиям по сектору на уровне 1,3% в течение горизонта нашего прогнозирования по мере вызревания недавно возросшего кредитного портфеля и сохранения довольно благоприятных макроэкономических условий.



Мы ожидаем, что банк будет поддерживать крупные запасы ликвидности в ближайшие годы. Мы ожидаем, что рост ресурсной базы банка продолжит превышать рост его кредитного портфеля. У банка нет долговых обязательств с наступающими сроками погашения. По нашим оценкам, на конец 2024 г. денежные средства и их эквиваленты составляли около 46% совокупных активов банка и их объем вряд ли сократится в ближайшие 12–18 месяцев. Преобладание денежных средств и ликвидных инструментов в активах компенсирует риск, связанный с высокой концентрацией депозитов. Мы оцениваем показатели фондирования и ликвидности Айыл Банка как более благоприятные по сравнению с показателями сопоставимых банков в регионе, что отражает его значительные запасы ликвидности и диверсифицированную депозитную базу с долей рынка около 21% (самая высокая в Кыргызстане). Хороший рост депозитов в 2022–2024 гг. (в целом в 5,3 раза) после рекордного роста на 250% в 2022 г. привел к тому, что отношение чистых кредитов к депозитам банка достигло исторического минимума на уровне 40% на конец 2024 г. (100% в конце 2021 г.), несмотря на быстрый рост кредитования, что лучше показателей большинства сопоставимых кыргызских и иностранных банков.



На наш взгляд, Айыл Банк является организацией, связанной с государством (ОСГ), имеющей высокую системную значимость в Кыргызстане. Мы относим банк к ОСГ и отмечаем умеренно высокую вероятность предоставления ему своевременной и достаточной экстраординарной государственной поддержки, что отражает важную роль, которую он играет для правительства, и тесные связи с ним. Как крупнейший банк в стране, Айыл Банк продолжит выполнять задачи, поставленные правительством, включая предоставление финансирования в рамках различных государственных программ, направленных на развитие агропромышленности, поощрение предпринимательства и поддержку фермеров. Мы считаем, что связи банка с государством являются прочными, учитывая тот факт, что правительство контролирует банк через Государственное агентство по управлению государственным имуществом. Таким образом, наша оценка банка учитывает постоянную финансовую поддержку со стороны правительства.



Дополнительные ступени, включаемые в рейтинг, за счет предоставления экстраординарной поддержки со стороны государства, отсутствуют. По нашему мнению, Айыл Банк характеризуется высокой значимостью для банковской системы страны и является ОСГ с умеренно высокой вероятностью получения поддержки от государства, однако в настоящее время рейтинги банка не включают ступеней за счет фактора поддержки, поскольку оценка характеристик его собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) на одну ступень выше уровня суверенного кредитного рейтинга. В нашей оценке SACP банка учитывается текущая поддержка от государства в форме фондирования и капитала.



Наш рейтинг банка ограничен уровнем суверенного кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте. Это связано с тем, что Айыл Банка главным образом подвержен экономическим рискам в Кыргызстане и рискам, связанным с кредитоспособностью правительства. Как правило, мы не присваиваем банкам рейтинги на уровне выше суверенных ввиду возможного прямого и опосредованного влияния на их операционную деятельность, в том числе способность выполнять обязательства в иностранной валюте, потенциальной стрессовой ситуации на уровне правительства.



Прогноз "Стабильный" по рейтингам Айыл Банка отражает аналогичный прогноз по суверенным кредитным рейтингам Кыргызстана и наше мнение о том, что адекватные запасы капитала и прочные связи с правительством страны позволят банку поддерживать характеристики кредитоспособности в ближайшие 12 месяцев.



Мы можем понизить рейтинги банка в ближайшие 12 месяцев в случае понижения суверенных кредитных рейтингов. Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в случае существенного ухудшения качества активов, что, однако, считаем маловероятным в ближайшей перспективе. Мы также можем предпринять негативное рейтинговое действие в случае непредвиденной реализации нефинансовых рисков, то есть если банк столкнется с введением в отношении него санкций или вмешательством регулирующих органов, что, однако, не предусмотрено нашим базовым сценарием.



В ближайшие 12 месяцев позитивное рейтинговое действие в отношении банка будет зависеть от аналогичного действия в отношении суверенных рейтингов.



Экологические, социальные и управленческие кредитные факторы не оказывают существенного влияния на наш рейтинговый анализ Айыл Банка. Мы считаем качество корпоративного управления и уровень прозрачности в банковском секторе Кыргызстана относительно низкими в международном контексте. Будучи ОСГ, банк подвержен рискам, связанным с влиянием государства, что может ослабить его способность управлять стратегией с ориентацией только на коммерческую деятельность. Вместе с тем мы не ожидаем, что влияние государства будет настолько значительным, что приведет к существенному ухудшению кредитного качества банка. Как позитивный фактор мы также отмечаем роль банка в обеспечении доступности финансирования благодаря его крупнейшей сети филиалов по всей стране, включая отдаленные районы. Экологическое законодательство и природоохранные нормы в Кыргызстане развиты в меньшей степени, чем в Европе и США, поэтому риски для банков, хотя и реальны, являются в большей степени долгосрочными. Источник - S&P Global Ratings

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