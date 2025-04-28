|Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте
21:02 28.04.2025
Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"
28.04.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 28 апреля посетил площадку пятой Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая сегодня начала работу в городе Ташкенте.
Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тысяч квадратных метров. Участвуют более 10 тысяч делегатов из России, соседних государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.
На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машино-строительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.
В ходе осмотра павильонов и экспозиций глава нашего государства особо отметил имеющийся большой потенциал экономического партнерства и возможности для генерации бизнес-идей.
Выражена уверенность, что форум даст толчок продвижению новых масштабных проектов, будет способствовать развитию долгосрочных партнерских связей, расширению межрегиональной кооперации.
На полях мероприятия Президент Узбекистана провел встречи с делегацией России во главе с первым заместителем Председателя Правительства Денисом Мантуровым.
Руководитель российской делегации передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам государственного визита Президента России в Узбекистан в мае прошлого года.
Сохраняется динамика роста товарооборота, реализуются важные проекты кооперации, в том числе с активным вовлечением регионов двух стран.
Отмечена важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, продвижения проектов и программ кооперации, в том числе путем выработки скоординированных решений на площадке форума "Иннопром".
На встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсуждены вопросы расширения промышленной кооперации ведущих предприятий и активного гуманитарного обмена.
Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов, продвижении совместных проектов в нефтегазовой, химической, транспортной, туристической и других сферах, в том числе в рамках индустриальных зон в регионах Узбекистана.
В ходе беседы с генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым было отмечено динамичное развитие сотрудничества в области мирного атома.
Особое внимание уделено развитию сотрудничества в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, а также подготовке кадров на базе филиала "МИФИ" в городе Ташкенте.
Лидер нашей страны принял участие в работе "круглого стола", в ходе которого главы регионов и ведущих компаний двух стран представили конкретные планы по реализации проектов кооперации.