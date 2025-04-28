Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте

21:02 28.04.2025

Президент Узбекистана посетил международную выставку "ИННОПРОМ"



28.04.2025



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 28 апреля посетил площадку пятой Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия", которая сегодня начала работу в городе Ташкенте.



Форум проходит в выставочном комплексе Central Asian Expo Uzbekistan. Общая площадь экспозиции превышает 18 тысяч квадратных метров. Участвуют более 10 тысяч делегатов из России, соседних государств Центральной Азии, КНР, Индии и других стран.



На выставке представлены технологические решения, современное оборудование и готовая промышленная продукция ведущих предприятий машино-строительной, электротехнической, металлургической, химической промышленности, транспортного сектора, строительной индустрии, сферы IT и других отраслей.



